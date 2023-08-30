Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Пройдётесь по опустевшим сёлам Ткуарчал и Акармара, некогда бывшим центрами угольно добывающей промышленности.
Мы полюбуемся Бедийским собором 10-го века на фоне рельефных гор и посетим научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана уникальная дендрологическая коллекция. Вы узнаете неизведанную Абхазию, открывающуюся лишь немногим!
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Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.
Программа тура по дням
Водопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки Отап
Встречаемся и отправляемся в Восточную Абхазию. Сначала побываем у водопада Великан (Гигант) высотой 120 метров, который не помещается ни в один объектив — отойти на такое расстояние просто некуда. Сможем пройти прямо под потоком, ниспадающим со скалы. Затем увидим ещё один живописный каскадный водопад — Ирина.
Прогуляемся по заброшенному элитному посёлку Акармара, бывшему крупному центру добычи каменного угля на Северном Кавказе, откуда во время грузино-абхазской войны сбежало большинство жителей. Проникнемся пронзительной атмосферой города-призрака, где сейчас живёт не более 40 человек, ведущих натуральное хозяйство. При желании посетим ещё один крупный водопад неподалёку с несколькими каскадами — Золотоносец. После отправимся в ещё одно опустевшее село Ткуарчал, бывший крупнейший промышленный город и угольную столицу страны.
К вечеру доедем до места ночёвки у реки Отап. Поставим палатки, приготовим ужин и будем отдыхать.
Бедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе Кындыг
Утром позавтракаем, соберём лагерь и снова в путь. Посетим средневековый Бедийский собор, появившийся в Абхазии в 10-м веке и являющийся одним из наиболее значимых примеров грузинской архитектуры. А какие от него открываются виды на горы! Затем отправимся в АБНИЛОС — Абхазскую научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана коллекция деревьев с 5 континентов и ведётся проект по восстановлению колхидского самшита.
Доедем до села Кындыг, чтобы устроить обед на берегу моря, искупаться и позагорать. Желающие смогут погреться в одноимённом термальном источнике неподалёку. Если останется время, прогуляемся по набережной Сухума, по желанию перекусим в кафе и поедем в сторону границы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи (Красная Поляна) / Адлер / Олимпийский парк, время - по договорённостиЗавершение: Сочи (Красная Поляна) / Адлер / Олимпийский парк, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.