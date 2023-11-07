Купальный сезон заканчивается, а развлечения в Абхазии — никогда! Отправляемся в страну яркого солнца, лазурных озёр и вкуснейшего вина. Будем с ветерком кататься на внедорожниках и слушать гул водопадов-великанов, гулять по берегу Рицы и бродить по пустым улицам города-призрака, восстанавливать силы в Кындыгском термальном источнике и рассматривать причудливые сталактиты Новоафонской пещеры. Мы увидим главные достопримечательности: знаменитую колоннаду в Гагре и Юпшарский каньон, набережную Сухума и заброшенную станцию «Псцырха».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Отмена бронирования в срок за 30 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%. Во всех иных случаях оплата не возвращается.

Вам понадобятся: банковская карта и обязательно наличные, удобная обувь, подходящая для прогулок в горах, кроссовки/треккинговые ботинки, купальник, дождевик (можем предоставить), крем с защитой от солнца, паспорт РФ (можно загранпаспорт) и полис.

Пожалуйста, проверьте перед поездкой, нет ли у вас задолженностей, которые могут явиться запретом на выезд из РФ. Сделать это можно в личном кабинете портала Госуслуги.

Организатор оставляет за собой право скорректировать программу, в том числе в силу организационных изменений или появления непредсказуемых обстоятельств, но мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться указанной программы.