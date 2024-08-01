Туры на водопады из Гагры

Найдено 3 тура в категории «Водопады» в Гагре, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
2 отзыва
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника»
12 сен в 10:00
48 000 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом»
8 мар в 11:15
24 900 за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
«Вы увидите водопады-гиганты — Великан и Ирина»
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
52 942 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Маркова
    1 августа 2024
    По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
    Огромнейшее спасибо и слова благодарности, за предоставленное удовольствие и впечатления на всю жизнь, хочу выразить Дмитрию и Ульяне. Ходили в
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    трёхдневный треккинговый поход с 20 по 22 июля 2024 года по Рицинскому национальному парку с подъёмом на гору Пшегишхва. Нам повезло познакомиться и провести это время вместе с профессионалом своего дела - Дмитрием. Интересный, интеллектуальный собеседник. Много рассказывал об Абхазии, Крыме и других красивейшие местах где был гидом. Делился своим опытом и рассказывал интересные и курьезные моменты походов. Очень порадовало, что: у ребят есть трансферт; все продукты питания - рассчитывают и приобретают сами (расходы входили в стоимость тура); необходимое снаряжение предоставляют тоже они (оплата за аренду отдельно). Очень удобно! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
  2. Абхазские выходные с традиционным застольем
  3. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Какие места ещё посмотреть в Гагре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
Сколько стоит тур в Гагре в феврале 2025
Сейчас в Гагре в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 52 942. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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