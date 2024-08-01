8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника»
12 сен в 10:00
48 000₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом»
8 мар в 11:15
24 900₽ за человека
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
«Вы увидите водопады-гиганты — Великан и Ирина»
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
52 942₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ММаркова1 августа 2024По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и ПшегишхваОгромнейшее спасибо и слова благодарности, за предоставленное удовольствие и впечатления на всю жизнь, хочу выразить Дмитрию и Ульяне. Ходили в
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады»
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