Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»

Альпийские луга — именно так называют Абхазское высокогорье, которое считается одной из жемчужин Страны души и одним из самых красивых мест на всем Кавказе.

Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу, вздымающемуся в небо и попробовать минеральную воду из источника «Ауадхара».
4.94
16 отзывов
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Приглашаем Вас посетить Абхазское высокогорье, которое принято называть «Альпийскими лугами». Прогуляйтесь среди высоченных хвойных деревьев, с которых свисает лишайник, похожий на клочья седых волос. Сделайте десятки фотографий с невероятно-красивыми крокусами, которые останутся навсегда в вашем сердце. А еще вы попробуете знаменитую минеральную воду источника «Ауадхара». Альпийские луга — жемчужина Абхазии и одно из красивейших мест на всем Кавказе.

Ежедневно 7-30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Приморский бульвар в городе Гагра
  • Гагра Колоннада
  • Зимний театр
  • Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
  • Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
  • Водопад Влюбленных
  • Водопад Гегский
  • Озеро Рица
  • Минеральный источник «Ауадхара»
  • Альпийские луга
  • Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)
  • Водопад «Птичий клюв»
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон (обзорно)
  • Каменный мешок
  • Пляж в городе Гагра
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина на компанию)
  • Дегустации
  • Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
  • Питание: средний чек - 600 руб.
  • Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.
  • Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин
  • Качели над рекой - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Урожайная 112, граница пешеходная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
А
Анастасия
22 авг 2025
Посетила экскурсию в августе 2025 года, что хочется отметить как плюсы:
тур на УАЗиках и это точно плюс, так создаёт свою атмосферу путешествия. Катались не одной машиной, а сразу тремя и
читать дальше

это добавляло веселья. Все места, где мы останавливались очень красивые, особенного конечная точка (есть на фото).

Теперь о минусах: дегустация от экскурсоводов - это прекрасно, но её слишком много и слишком настойчиво. Есть предположение, что из-за того, что на остановках всегда была дегустация, мы теряли много времени, так как пропустили многие точки, например Рицу мы уже увидели на глубоком закате, на так называемых "Альпийских лугах" вообще не остановились, видели только из машины из описания экскурсии как будто должны были остановиться.

Но если взвесить плюсы и минусы, однозначно на эту экскурсию стоит съездить:)

А ещё у нас был приятный гид - Алмаз. Предупредил, что надо взять тёплый "верх" и он пригодился. Аккуратное вождение и внимательность ко всем участникам экскурсии, чтобы никто не замёрз, не отстал, чтобы все поели и всем было весело:)

Л
Леонид
10 июн 2025
Переизбыток эмоций.
Хочу сказать большое спасибо нашему водителю - Анри. Во-первых, за интересные рассказы об окружении, во-вторых, за классную музыку во время поездки, в-третьих, за достойное поведение (видел водителей других экипажей,
читать дальше

есть вопросы) и качественно составленное путешествие. Пока все остальные толпами мигрировали по точкам маршрута, Анри все спланировал так, что практически на всех ключевых точках мы были либо одни, либо с еще 1-2 экипажами. Красота невероятная, за эти деньги вы нигде в мире ничего подобного не увидите. Обедать рекомендую в двух местах: на Гегском водопаде - шашлык бомба, на озере Рица - лучшая солянка в мире. На обед на двоих потратили около 2500 руб. Всем советую, не пожалеете!

С
Светлана
2 окт 2024
Очень красивая природа, осталось много незабываемых впечатлений, все было круто👍👍👍
А
Анастасия
12 сен 2024
О
Ольга
7 сен 2024
Классная экскурсия, наш гид Анрик ловкий водитель и крутой гид, все очень понравилось
А
Анастасия
5 сен 2024
Очень понравилось!!! Просто восхитительно! Обязательно в следующий раз снова возьмем этот тур!! Отдельное спасибо Катерине и Левону
А
Анастасия
31 авг 2024
Водитель отличный.
Места красивые. Из пожеланий: меньше времени на дегустации и остановки в мелких достопримечательностях и больше времени на конечную точку маршрута, ради которой мы все и ехали, собственно.
А то ехали несколько часов и в итоге на лугах провели 20 минут. В идеал придумать там какой то пикник и было бы супер.
С
Софья
14 авг 2024
Хотим сказать огромное спасибо Катерине и нашему водителю Лёве за такую невероятную экскурсию. Ранее в Абхазии никогда не были, а здесь выдалась такая возможность и вообще не пропадали с выбором
читать дальше

маршрута. Всё прошло организованно, остановки были отличные, все прошло идеально. Отдельная благодарность нашему водителю в тот день. Нам достался Лёша, сразу видно что человек знает и любит свою страну. Разговоры были душевные, так что нам все понравилось)

С
Софья
8 авг 2024
Прочитала много отзывов на подобные туры и для начала хочется сказать:
Если вы не любите или не готовы к отсутствию комфорта в вождении, в модели автомобиля, еде, общении и т. д.,
читать дальше

то этот тур не для вас. В основном автомобили это ваз патриот года 2000, горные дороги и водители местами шумные, которые водят как принято в Абхазии.
Природа, безусловно, шикарная: горы, реки, водопады. Под конец мы перестали фотографироваться, так как просто устали этим заниматься🤣 Выезжать лучше сытыми, так как сначала будет дегустация: вино, сыры, мед. Цены на вино от 900 до 3500 за бутылку, будьте готовы. Возьмите наличку, так как мало где принимают карты, особенно в горах.
Лично мы не уехали без вина и меда, пасека удивила, настолько мирных пчел я не видела. На минеральные источники берите бутылки (правда нам хватило полторашки, так как привкус воды понравится не каждому).
Дорога до лугов долгая, но вид там шикарный.
По пути будет возможность и поесть и перекусить. Но я бы посоветовала взять то, что можно пожевать (выпечка, фрукты).
В целом мы с мужем довольны, съездить точно стоит!
Ещё один важный момент, который отмечу: после возвращения в Россию, организатор вызвала нам такси, никто нас не оставил и про нас не забыл.

Л
Люба
11 сен 2023
Самая потрясающая экскурсия на которой когда-либо была, готова повторить и однозначно рекомендую посетить джип на Альпийские луга
Р
Раиса
21 авг 2023
Ездили в Абхазию впервые и хотелось посмотреть как можно больше, по этой причине выбрали джип тур на Альпийские луга и водопады, посетили массу красивых мест
А
Алена
17 авг 2023
Провели весь день на свежем воздухе, посетили великолепные природные объекты, самый классный тур на джипе
А
Алеся
16 авг 2023
Очень обширная программа, все прошло замечательно, водитель рассказывал много интересной информации
А
Анастасия
16 авг 2023
Очень классная экскурсия, насыщенная программа, посетили множество объектов, получили незабываемые эмоции
М
Максим
11 авг 2023
Невероятно красивые места, от которых захватывает дух

