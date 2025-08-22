читать дальше

то этот тур не для вас. В основном автомобили это ваз патриот года 2000, горные дороги и водители местами шумные, которые водят как принято в Абхазии.

Природа, безусловно, шикарная: горы, реки, водопады. Под конец мы перестали фотографироваться, так как просто устали этим заниматься🤣 Выезжать лучше сытыми, так как сначала будет дегустация: вино, сыры, мед. Цены на вино от 900 до 3500 за бутылку, будьте готовы. Возьмите наличку, так как мало где принимают карты, особенно в горах.

Лично мы не уехали без вина и меда, пасека удивила, настолько мирных пчел я не видела. На минеральные источники берите бутылки (правда нам хватило полторашки, так как привкус воды понравится не каждому).

Дорога до лугов долгая, но вид там шикарный.

По пути будет возможность и поесть и перекусить. Но я бы посоветовала взять то, что можно пожевать (выпечка, фрукты).

В целом мы с мужем довольны, съездить точно стоит!

Ещё один важный момент, который отмечу: после возвращения в Россию, организатор вызвала нам такси, никто нас не оставил и про нас не забыл.