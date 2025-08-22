Альпийские луга — именно так называют Абхазское высокогорье, которое считается одной из жемчужин Страны души и одним из самых красивых мест на всем Кавказе.
Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу, вздымающемуся в небо и попробовать минеральную воду из источника «Ауадхара».
Описание экскурсииПриглашаем Вас посетить Абхазское высокогорье, которое принято называть «Альпийскими лугами». Прогуляйтесь среди высоченных хвойных деревьев, с которых свисает лишайник, похожий на клочья седых волос. Сделайте десятки фотографий с невероятно-красивыми крокусами, которые останутся навсегда в вашем сердце. А еще вы попробуете знаменитую минеральную воду источника «Ауадхара». Альпийские луга — жемчужина Абхазии и одно из красивейших мест на всем Кавказе.
Ежедневно 7-30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гагра Колоннада
- Зимний театр
- Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Влюбленных
- Водопад Гегский
- Озеро Рица
- Минеральный источник «Ауадхара»
- Альпийские луга
- Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)
- Водопад «Птичий клюв»
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон (обзорно)
- Каменный мешок
- Пляж в городе Гагра
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина на компанию)
- Дегустации
- Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
- Питание: средний чек - 600 руб.
- Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.
- Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин
- Качели над рекой - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Урожайная 112, граница пешеходная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
22 авг 2025
Посетила экскурсию в августе 2025 года, что хочется отметить как плюсы:
тур на УАЗиках и это точно плюс, так создаёт свою атмосферу путешествия. Катались не одной машиной, а сразу тремя и
Л
Леонид
10 июн 2025
Переизбыток эмоций.
Хочу сказать большое спасибо нашему водителю - Анри. Во-первых, за интересные рассказы об окружении, во-вторых, за классную музыку во время поездки, в-третьих, за достойное поведение (видел водителей других экипажей,
С
Светлана
2 окт 2024
Очень красивая природа, осталось много незабываемых впечатлений, все было круто👍👍👍
А
Анастасия
12 сен 2024
О
Ольга
7 сен 2024
Классная экскурсия, наш гид Анрик ловкий водитель и крутой гид, все очень понравилось
А
Анастасия
5 сен 2024
Очень понравилось!!! Просто восхитительно! Обязательно в следующий раз снова возьмем этот тур!! Отдельное спасибо Катерине и Левону
А
Анастасия
31 авг 2024
Водитель отличный.
Места красивые. Из пожеланий: меньше времени на дегустации и остановки в мелких достопримечательностях и больше времени на конечную точку маршрута, ради которой мы все и ехали, собственно.
А то ехали несколько часов и в итоге на лугах провели 20 минут. В идеал придумать там какой то пикник и было бы супер.
С
Софья
14 авг 2024
Хотим сказать огромное спасибо Катерине и нашему водителю Лёве за такую невероятную экскурсию. Ранее в Абхазии никогда не были, а здесь выдалась такая возможность и вообще не пропадали с выбором
С
Софья
8 авг 2024
Прочитала много отзывов на подобные туры и для начала хочется сказать:
Если вы не любите или не готовы к отсутствию комфорта в вождении, в модели автомобиля, еде, общении и т. д.,
Л
Люба
11 сен 2023
Самая потрясающая экскурсия на которой когда-либо была, готова повторить и однозначно рекомендую посетить джип на Альпийские луга
Р
Раиса
21 авг 2023
Ездили в Абхазию впервые и хотелось посмотреть как можно больше, по этой причине выбрали джип тур на Альпийские луга и водопады, посетили массу красивых мест
А
Алена
17 авг 2023
Провели весь день на свежем воздухе, посетили великолепные природные объекты, самый классный тур на джипе
А
Алеся
16 авг 2023
Очень обширная программа, все прошло замечательно, водитель рассказывал много интересной информации
А
Анастасия
16 авг 2023
Очень классная экскурсия, насыщенная программа, посетили множество объектов, получили незабываемые эмоции
М
Максим
11 авг 2023
Невероятно красивые места, от которых захватывает дух
