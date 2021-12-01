Джип-тур выше облаков!

Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха

4.9
18 отзывов
Индивидуально
для 6 чел.
В этом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.

Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон.

А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Три смотровые площадки — всё выше и выше

Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.

На седьмом небе от красоты

Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.

С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на внедорожнике УАЗ Патриот с открытым верхом
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
  • По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гагре, Сухуме, Пицунде или на границе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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2
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Е
1 дек 2021
Наверное,мы стали последними в сезоне туристами этого тура. За день до этого в горах выпал снег,и до вершины мы не доехали. Зато экстрима накушались и адреналином запили! Если бы не читала отзывы,что Рауль-суперводитель, то очень переживали бы за свою жизнь. А так знали,что все будет хорошо. Бесстрашие,но не безрассудство Рауля позволили ему принять решение не двигаться дальше и мы с радостью согласились. Виды на море даже с высоты площадки парапланеристов прекрасные.
Елена
9 ноя 2021
Мы получили крутые впечатления. Эта экскурсия хороша в любую погоду - в солнечную будут роскошные виды, в пасмурную - облака под вами или таинственный туман. Рауль отличный гид - очень отзывчивый. Мы попросили больше ходить - нет проблем. Дорога во внедорожнике экстремальная, тряская - поэтому в следующий раз самые дикие участки мы будем идти. У нас получился впечатляющий трек с огромным стадом коз, отрешенной вершиной горы, и особенно нам повезло с попутчиком - с нами ездил 3х-месячный щенок хаски Каспер. Это отдельный источник позитива.
Когда в следующий раз приедем, надеюсь, Каспер будет уже молодой взрослой собакой и опять отправиться гулять по горам с нами.
Е
8 ноя 2021
Были на экскурсии 06 ноября 2021 года с детьми. Море впечатлений и эмоций. Хороший, опытный водитель Рауль на удобном внедорожнике (на другой машине туда не добраться) привёз нас высоко-высоко в горы, где мы наслаждались видами альпийских лугов, гор и окрестностей: Гагры, Пицунда и Новый Афон. Незабываемые впечатления! Всем рекомендую!
Екатерина
13 окт 2021
Рауль - большой молодец, парень с юмором, знает свою историю и местность, отличный водитель, с ним вообще не страшно! Огромное спасибо за такое времяпрепровождение, увидели горы, пастухов, "альпийские луга", напоили, накормили, до дома довезли. Было очень весело, интересно и это полностью скрасило наш отпуск. Изначально мы приехали в дождь и туман, но плохую погоду переждали в горах у пастухов, потом вышло солнце и мы вернулись обратно и поднялись на самую высокую точку, и это было прекрасно. Однозначно советую.
Дарья
28 сен 2021
Всем привет, На сегодня загадана была поездка на гору Мамдзышха (6 км от Гагры, высота - 1873 метра над уровнем моря)🌱 Сказано - сделано! Рауль с командой (Джимми) показали шикарный обзорный вид на горы и море. А весной и летом здесь реальные альпийские луга с козами, овцами и лошадьми. Поднимались час+ из Гагры. Но подъем не для слабонервных, в некоторых местах на 45 градусов. Но оно стоит того! А мы дошли до самой вершины. Это незабываемо! А фото и видео конечно же не могут передать ярких панорам и сумасшедшего воздуха! Незабываемая поездка выше облаков.
И
20 сен 2021
Треть дороги примерно - довольно напряженная езда по глине, большим камням, горному карнизу, с хорошим креном машины в сторону, в которой есть куда падать. Если любите жесткий оффроуд под абхазскую музыку - самое то. Мамдзышха потрясающая, виды непередаваемые. Водитель классный.
Татьяна
15 сен 2021
Всем привет!

Вчера у нас была вторая экскурсия с Раулем. Первый день день провели отлично, посмотрели о. Рица. Второй день - данный тур выше облаков, на альпийских лугах прекрасной Абхазии, верх горы Мамзышха. Это было что-то с чем-то. Незабываемые впечатления, нам с сестрой очень понравилось, учитывая тот факт, что сестра боится высоты. Рауль отличный водитель, трасса была немного экстремальной, но он отлично с ней справился. Я в него влюблена 🤣👍🏽👍🏽👍🏽
Е
7 сен 2021
Это было незабываемо. Нас, оказывается, ждали неожиданные впечатления! Наш гид Рауль просто МОЛОДЕЦ. Самое интересное, что сначала все было обычно: красиво, зелено, отличные фоточки. А потом… Огромное спасибо - воспоминания остались наилучшие.
Елена
6 сен 2021
Спасибо, Рауль, за экскурсию. Выбор на эту экскурсию выпал намеренно. Около 35 лет назад мы с семьей поднимались на Мамзишху. Были покорены красотой гор и природой. Сейчас нас ожидало тоже самое. Завораживающая красота Бзыбского ущелья, вдали ледник массива Арабика, море, виден Фишт и Аибга.
Отдельно хотим поблагодарить Рауля за профессионализм в вождении джипа.
Е
3 сен 2021
Это вообще ни разу не «экскурсия». Это настоящее приключение, причём для смелых! Дорога на вершину и обратно не из простых. Местами очень напряжённо). Но оно того стоит- Наверху незабываемая красота и тишина! Только небо и горы!
Рауль - отличный Водитель. Машинка - огонь! Спасибо обоим, что выжили)))
У
15 авг 2021
Путешествовали в горы вместе с водителем Джимми. Несмотря на дождливую погоду поездка получилась замечательной! Впечатлений и эмоций мы за этот день получили больше, чем за всё остальное время в Абхазии. Джимми - водитель от Бога, а ещё открытый и жизнерадостный человек. Очень надёжно себя с ним чувствовали, хотя дорога, конечно, непростая. В общем, всё нам в этой экскурсии понравилось: и неземной красоты горы (как же там наверху всё-таки умиротворённо себя чувствуешь), и приключения по дороге (машина и мастерство водителя - шикарный дуэт), и приятное общение, которое сопровождало нас всю поездку.
В
25 июля 2021
Спасибо большое за этот день! С нами был Джимми, опытный водитель, который смог проехать по всем дорогам, а они были непростыми 🙈 спасибо, что учли все пожелания (праздновали день рождения мужа, поэтому дополнительно попросили организовать пикник), все прошло на высшем уровне. Это не совсем экскурсия в обще признаком плане, но гостеприимство и радушее местных просто поражает) Абхазия замечательная страна с шикарными людьми) если Вы хотите хорошо провести время и увидеть нестандартные места, которые не посмотришь на групповой экскурсии, то однозначно рекомендую. Но будте готовы к достаточно тяжёлой дороге в горы по практически непроходимой местности 🙈 но с таким опытным водителем даже невозможное становится возможным 🙌 ещё раз большое спасибо, удачи Вам и хорошего сезона 😜
А
12 июля 2021
Все прошло очень круто! Впечатления незабываемые… всем рекомендую. Такая красота! Дорога плохая и проезд затруднителен, но это того стоит. Раулю спасибо за профессиональное вождение, интересное повествование истории и вежливость. По дороге заехали с жителям гор за сыром и вином, очень вкусные
Е
3 июля 2021
27 июля ездили на джип - тур выше облаков. Спасибо всей команде за организацию и конечно огромная благодарность Геннадию за экскурсию.
Море впечатлений от данной экскурсии. Прекрасные виды,любовались красотой гор, цветами альпийских лугов! Время пролетело не заметно. Благодарим за все! Это было просто супер!
Мария
22 июня 2021
Отличная экскурсия. Виды потрясающие.
Ещё 3 отзыва

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