Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
В этом групповом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.
Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон. А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.
На седьмом небе от красоты
Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.
С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.
Организационные детали
Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 ₽ с чел.)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде или на границе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Это было почти три года назад, но воспоминания до сих пор. С погодой немного не повезло, но не испортилось общее впечатление. Все прошло просто здорово. Рекомендуем всем.
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Д
Деревнин
Незабываемое приключение на отличной машине. Приятный общительный, надежный гид. Огромное спасибо Раулю за проведенную экскурсию.
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Т
Татьяна
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и всем до единого «шуточки» Рауля зашли! Тут если нет чувства юмора, то… извиняйте и читать дальшеуменьшить
сидите тогда дома. Рауль замечательный! Над шутками хохотали все 6 человек, вся поездка прошла очень весело и познавательно. Угостил нас мороженкой, накормил арбузом, напоил чачей и вином. Сама Мамдзышха прекрасна, виды вызывают щенячий восторг, и чувствуешь себя песчинкой на фоне огромного простора.
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А
Алина
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал нам страну через призму своей души. Спасибо за приключение,за такую крутую самоотдачу, все пейзажи были читать дальшеуменьшить
безумно захватывающими. Сердце периодически уходило в пятки,но в жизни,видимо,иначе нельзя,везде свои крутые повороты) Ты поставил слишком высокую планку для других экскурсий,вряд ли кто-то еще будет так лихо скакать на коне без седла, плыть в ледяном каньоне без гидрокостюма и так шикарно танцевать лезгинку. Ты очень крутой и самобытный, береги свои оставшиеся 8 жизней:)
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Элла
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной, но безумно интересной! Много писать не буду, просто посоветую всем данную экскурсию, если вы хотите увидеть Абхазию с другой стороны в позитивной атмосфере✨ Рауль, спасибо за незабываемые впечатления!:)
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М
Михаил
Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного читать дальшеуменьшить
пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…)) Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!
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