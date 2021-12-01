Что вас ожидает

Три смотровые площадки — всё выше и выше

Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.

На седьмом небе от красоты

Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.

С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.

Организационные детали