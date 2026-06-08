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Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)

Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
В этом групповом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.

Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон. А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
4.8
56 отзывов
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)

Описание экскурсии

Три смотровые площадки — всё выше и выше

Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.

На седьмом небе от красоты

Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.

С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
  • По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 ₽ с чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде или на границе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Это было почти три года назад, но воспоминания до сих пор. С погодой немного не повезло, но не испортилось общее впечатление. Все прошло просто здорово. Рекомендуем всем.
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Д
Незабываемое приключение на отличной машине. Приятный общительный, надежный гид. Огромное спасибо Раулю за проведенную экскурсию.
Незабываемое приключение на отличной машине. Приятный общительный, надежный гид. Огромное спасибо Раулю за проведенную экскурсию.
Незабываемое приключение на отличной машине. Приятный общительный, надежный гид. Огромное спасибо Раулю за проведенную экскурсию.
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Т
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и всем до единого «шуточки» Рауля зашли! Тут если нет чувства юмора, то… извиняйте и
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сидите тогда дома. Рауль замечательный! Над шутками хохотали все 6 человек, вся поездка прошла очень весело и познавательно. Угостил нас мороженкой, накормил арбузом, напоил чачей и вином. Сама Мамдзышха прекрасна, виды вызывают щенячий восторг, и чувствуешь себя песчинкой на фоне огромного простора.

Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
Хочу ответить на отзыв ниже про «шуточки» Рауля. В нашей группе было 4 возрастных поколения, и
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А
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал нам страну через призму своей души.
Спасибо за приключение,за такую крутую самоотдачу, все пейзажи были
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безумно захватывающими. Сердце периодически уходило в пятки,но в жизни,видимо,иначе нельзя,везде свои крутые повороты)
Ты поставил слишком высокую планку для других экскурсий,вряд ли кто-то еще будет так лихо скакать на коне без седла, плыть в ледяном каньоне без гидрокостюма и так шикарно танцевать лезгинку. Ты очень крутой и самобытный, береги свои оставшиеся 8 жизней:)

Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал
Рауль,ты был вишенкой на торте в нашем путешествии. Воздушно-капельным заразил нас своим оптимизмом и сумасбродством, показал
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Элла
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной, но безумно интересной! Много писать не буду, просто посоветую всем данную экскурсию, если вы хотите увидеть Абхазию с другой стороны в позитивной атмосфере✨ Рауль, спасибо за незабываемые впечатления!:)
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной,
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной,
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной,
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной,
Сегодня ездили с прекрасным гидом Раулем. Экскурсия была невероятная, Рауль мастерски управляет автомобилем, поездка была экстремальной,
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М
Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного
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пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…))
Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!

Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине
Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине
Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине
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