скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина3 августа 2024Заказывали гида для путешествия на Озеро Ритца. Нас сопровождала экскурсовод Инга Ханагуа. Восхищены экскурсией и работой нашего гида! Инга обладает
- ЛЛюдмила1 августа 2024Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый, интересный, на все вопросы
- ВВера31 июля 2024Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не
- ВВиктор31 июля 2024Отличное путешествие, отличное настроение. Компетентный гид. Комфортабельный и чистый автомобиль. Совет - выезжайте пораньше.
- ЕЕкатерина27 июля 2024Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже сама дорога до городов-призраков
- ИИнна26 июля 2024Поездка в Абхазию состоялась 23 июля. Все было организовано отлично. Гид Алан интересно и познавательно провел экскурсию. Абхазия прекрасна своей природой и историей. Посетить стоит обязательно.
- ВВиктория11 июля 2024Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. . Очень вкусный обед и,
- ТТатьяна12 июня 2024День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных и красивых мест, кушали
- ДДмитрий30 апреля 2024Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Однодневные»
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