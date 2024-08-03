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оставила у нас неизгладимое впечатление - мы по-абхазски обходили пробки, буксовали по песку на пляже и все это время наш экскурсовод рассказывал истории о его стране обычаях, традициях. Экскурсия очень насыщенная, мы побывали и в городе Сухум и в заброшенных городах и на водопадах. Дорога до водопадов с Раулем это было вообще нечто, уровень адреналина просто шкалит!!! В общем если вы любите экстремальную езду и у вас хорошее чувство юмора, то рекомендую на 200%