Однодневные – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Гагре, цены от 10 264 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
скидка
20%
758 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
31 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
скидка
20%
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    3 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Заказывали гида для путешествия на Озеро Ритца. Нас сопровождала экскурсовод Инга Ханагуа. Восхищены экскурсией и работой нашего гида! Инга обладает
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    богатейшими знаниями истории Абхазии и ее достопримечательностей, все 8 часов экскурсии мы узнавали интересные факты, события, легенды этого удивительного края, традиции и быт жителей Абхазии. Экскурсия пролетела на одном дыхании, всем рекомендую! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Инге и всем организаторам экскурсии!

  • Л
    Людмила
    1 августа 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый, интересный, на все вопросы
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    отвечающий, гостеприимный, то что хотели увидеть, все увидели, покушать заехали, честно скажу реально безумно вкусно готовят. День пролетел- не заметили даже. Огромное спасибо! Остались очень довольны от поездки. Процветания Вам и отличных туристов!

    Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлыйСуперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый
  • В
    Вера
    31 июля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не
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    смотря на то, что нас застал ливень в горах - он не испортил нашего настроения. Когда поедете на эту экскурсию, то возьмите с собой все виды одежды)) сухие футболки, шлепки, калоши, зонт, толстовки и дождевики. Мы поехали на легке, немного промокли. Ребенку было не комфортно в мокрой одежде.

    Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
  • В
    Виктор
    31 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Отличное путешествие, отличное настроение. Компетентный гид. Комфортабельный и чистый автомобиль. Совет - выезжайте пораньше.
  • Е
    Екатерина
    27 июля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже сама дорога до городов-призраков
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    оставила у нас неизгладимое впечатление - мы по-абхазски обходили пробки, буксовали по песку на пляже и все это время наш экскурсовод рассказывал истории о его стране обычаях, традициях. Экскурсия очень насыщенная, мы побывали и в городе Сухум и в заброшенных городах и на водопадах. Дорога до водопадов с Раулем это было вообще нечто, уровень адреналина просто шкалит!!! В общем если вы любите экстремальную езду и у вас хорошее чувство юмора, то рекомендую на 200%

    Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. УжеЭкскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. УжеЭкскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. УжеЭкскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже
  • И
    Инна
    26 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Поездка в Абхазию состоялась 23 июля. Все было организовано отлично. Гид Алан интересно и познавательно провел экскурсию. Абхазия прекрасна своей природой и историей. Посетить стоит обязательно.
  • В
    Виктория
    11 июля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. . Очень вкусный обед и,
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    конечно, сами источники - это что-то удивительное! И подогрелись, и гразью помазались, и помассажировались, и покупались вдоволь))!!! Ощущение, что провели несколько часов в бане! Такое же расслабление организма… И кожа, как у младенца! Отдельное спасибо нашему замечательно гиду Адгуру! Очень внимательный и интересный человек! С отличным чувством юмора и максимально клиентоориентирован! Все что душе угодно - для вас!))) В общем, чудесный у нас был день!

    Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады.
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных и красивых мест, кушали
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    в приятных местах по совету гида, в Сухуми гид посоветовал выпить кофе в историческом месте,было очень атмосферно. Гид рассказал много интересного про страну, традиции, культуру, очень интересно было услышать это от местного жителя. Автомобиль комфортный, чистый, с кондиционером. Водитель вежливый и приятный в общении. Рекомендую данную экскурсию, если хотите посмотреть Абхазию в направлении Сухуми.

    День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
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    разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  2. Город-призрак и природа Абхазии
  3. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2024
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