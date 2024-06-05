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Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700₽ за человека
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
- ЕЕкатерина28 мая 2024Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
- ЮЮлия26 мая 2024Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.
- ЛЛидия26 мая 2024Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
- ССвета26 мая 2024Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Групповые»
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