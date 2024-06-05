Групповые экскурсии Гагры

Найдено 21 экскурсия в категории «Групповые» в Гагре, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
10 отзывов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия на озеро Рица
Мини-группа
9 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Групповая
8 часов
6 отзывов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100 за человека
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Групповая
2 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700 за человека
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
279 отзывов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Групповая
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500 за человека
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750 за человека
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
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    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
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    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
    Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
  4. В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
  5. Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Групповые" можно забронировать 21 экскурсию от 600 до 2 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1336 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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