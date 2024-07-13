Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Представьте себе мир, где вода падает с высоты, создавая водопады Влюблённых и Мужские слёзы, а легенды оживают у берегов ледникового озера Мзы. В этой экскурсии вы не просто увидите, но читать дальшеуменьшить
и почувствуете дыхание Абхазии, её историю и культуру. Пройдя по висячему мосту через реку Бзыбь, вы оцените мощь природы и тихую красоту Голубого озера.
Ваш путь будет усеян впечатляющими смотровыми площадками, открывающими виды на Юпшарский каньон и озеро Рица.
Во время 7-километрового похода к озеру Мзы вы окунетесь в атмосферу местных традиций и узнаете, как живут люди в этих живописных местах.
В стоимость экскурсии включены транспортные расходы на комфортабельном Nissan Patrol, а также сопровождение опытного гида, который раскроет секреты каждого уголка этого удивительного маршрута
Лучшее время для посещения альпийских лугов и озера Мзы - июль и август. В эти месяцы природа расцветает, и погода позволяет в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. В мае и июне также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что снег на тропах может ещё не полностью растаять. Сентябрь подходит для тех, кто предпочитает более прохладные температуры, но в это время погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Минеральный источник Ауадхара
Водопады Влюблённых
Водопады Девичьи слёзы
Водопады Мужские слёзы
Река Бзыбь
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Озеро Рица
Озеро Мзы
Описание экскурсии
Рицинская классика
Вы проедете по популярному живописному маршруту до минерального источника Ауадхара, где отведаете природную газированную водичку из родника и оцените фантастические виды на бескрайние альпийские луга. Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы. Пройдете по висячему мосту через реку Бзыбь. Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера. А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица.
Поход к озеру Мзы
Далее вы отправитесь в 7-километровый поход по дивным горным тропам и лесам. Выйдя к водоему, откроете сказочные пейзажи горного ледникового озера с зелеными полями и островками никогда не тающего снега. Послушаете легенду о древнем старце-охотнике и таинственные истории, которые связывают с мистически-красивым озером.
🌄 По пути я буду рассказывать об истории страны, местных традициях и современном образе жизни Абхазии. Подскажу, какие товары здесь стоит приобрести, и отвезу на обратном пути в места, где вы сможете купить традиционную продукцию.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автомобиле Nissan Patrol
После озера Рица маршрут идет по бездорожью, поход занимает 3-4 часа
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Что включено в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Отдельно оплачивается экологический сбор за въезд в национальный парк — 350 руб. / человека; обед на озере Рица; опциональная аренда лошади, если вы не готовы пройти нужное расстояние — 1500 руб. /лошадь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2271 туриста
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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3
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Виктория
Экскурсия не для нежных барышень конечно!)) Джипинг, горные дороги, обрывы. . Но!) По нашей просьбе Рауль скорректировал маршрут и 2-х часовой подъем пешком в гору мы благополучно избежали!) И это читать дальшеуменьшить
было прекрасно! Потрясающая природа… Невероятные виды, луга.. горы! Цветы. . Лошади. . И замечательный, максимально романтизированный образ Рауля с его буйными кудрями и невероятно красивыми глазами!)) Спасибо за чудесный и достаточно экстремальный отдых!)))
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Н
Надежда
Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не пройти полный маршрут. Но мы все равно поехали. Экскурсия была читать дальшеуменьшить
интересной, места потрясающие и дождь мы застали знатный)))) но мы все равно были довольны👍 полный маршрут мы к сожалению не прошли из за непогоды, но Рауль сделал максимум возможного чтобы показать нам как можно больше) спасибо! Описывать экскурсию и увиденное не буду, что бы те кто поедут увидели всё своими глазами)
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Кира
Экскурсией это сложно назвать. Это целое путешествие. Порой было сложно на маршруте, но итог того стоил. Вся семья осталась довольна. И что самое главное, что это индивидуальная экскурсия и все время гида только для вас.
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А
Анастасия
Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
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В
Владислав
Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
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А
Алексей
Экскурсия очень интересная, дает возможность насладиться красотой природы Кавказа. За одну поездку можно увидеть весь маршрут до оз. Рица со "стандартными" точками (Голубое озеро, висячие мосты и пр.) и совершить читать дальшеуменьшить
пеший трекинговый поход через лес и альпийские луга к очень красивому озеру. Поездка рекомендуется для любителей природы и красивых пейзажей не "облагороженных" большим количеством туристов. Обязательное требование к участнику -наличие хотя бы минимальной физической подготовки, так как протяженность пешего маршрута в обе стороны около 15 км. с существенными перепадами высот. Также строго необходимы кроссовки, в идеале треккинговые и удобная одежда спортивного стиля. То есть ни о каких сандалиях, сланцах, платьях и пр. не может быть и речи. Если Вы любите ходить, наслаждаетесь природой и не боитесь промочить/запачкать ноги то эта поездка для Вас. Гид великолепный проводник и профессионал в части внедорожного вождения.
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