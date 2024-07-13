Представьте себе мир, где вода падает с высоты, создавая водопады Влюблённых и Мужские слёзы, а легенды оживают у берегов ледникового озера Мзы. В этой экскурсии вы не просто увидите, но

и почувствуете дыхание Абхазии, её историю и культуру. Пройдя по висячему мосту через реку Бзыбь, вы оцените мощь природы и тихую красоту Голубого озера. Ваш путь будет усеян впечатляющими смотровыми площадками, открывающими виды на Юпшарский каньон и озеро Рица. Во время 7-километрового похода к озеру Мзы вы окунетесь в атмосферу местных традиций и узнаете, как живут люди в этих живописных местах. В стоимость экскурсии включены транспортные расходы на комфортабельном Nissan Patrol, а также сопровождение опытного гида, который раскроет секреты каждого уголка этого удивительного маршрута

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения альпийских лугов и озера Мзы - июль и август. В эти месяцы природа расцветает, и погода позволяет в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. В мае и июне также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что снег на тропах может ещё не полностью растаять. Сентябрь подходит для тех, кто предпочитает более прохладные температуры, но в это время погода может быть менее предсказуемой.

Сейчас август — это идеальное время.