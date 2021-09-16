Альпийские луга и озеро Мзы

Альпийские луга и озеро Мзы

5
4 отзыва
Индивидуально
до 8 чел.
Вы откроете главные заповедные места Абхазии на пути к Рице.

Загадаете желания у водопадов, ощутите силу времени в ущелье Каменный мешок, окинете взглядом альпийские луга и узнаете, как живут люди среди таких красот.

А после пройдете по горным и лесным тропам к гипнотическому ледниковому озеру Мзы, где я расскажу о тайнах водоема и открою легенду о древнем старце.
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
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Что вас ожидает

Рицинская классика

Вы проедете по популярному живописному маршруту до минерального источника Ауадхара, где отведаете природную газированную водичку из родника и оцените фантастические виды на бескрайние альпийские луга. Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы. Пройдете по висячему мосту через реку Бзыбь. Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера. А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица.

Поход к озеру Мзы

Далее вы отправитесь в 7-километровый поход по дивным горным тропам и лесам. Выйдя к водоему, откроете сказочные пейзажи горного ледникового озера с зелеными полями и островками никогда не тающего снега. Послушаете легенду о древнем старце-охотнике и таинственные истории, которые связывают с мистически-красивым озером.

🌄 По пути я буду рассказывать об истории страны, местных традициях и современном образе жизни Абхазии. Подскажу, какие товары здесь стоит приобрести, и отвезу на обратном пути в места, где вы сможете купить традиционную продукцию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом
  • После озера Рица маршрут идет по бездорожью, поход занимает 3-4 часа

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Отдельно оплачивается экологический сбор за въезд в национальный парк — 350 руб. / человека; обед на озере Рица; опциональная аренда лошади, если вы не готовы пройти нужное расстояние — 1500 руб. /лошадь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Гагре
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
16 сен 2021
Всё очень хорошо. Рауль молодчина. После таких поездок по Абхазии понимаешь, что мир прекрасен
и Абхазия это страна души. Я очень благодарен случаю, что позволил через Вашу фирму познакомиться с таким прекрасным водителем и гидом как Рауль. Я очень Вам благодарен!
М
17 авг 2021
Невероятно красивая и интересная экскурсия. Рауль отличный гид.
И
10 авг 2021
Прекрасный маршрут! Множество впечатлений! Наша группа в восторге, всем советуем!)
А
12 июля 2021
Экскурсия очень интересная, дает возможность насладиться красотой природы Кавказа. За одну поездку можно увидеть весь маршрут до оз. Рица со "стандартными" точками (Голубое озеро, висячие мосты и пр. ) и совершить пеший трекинговый поход через лес и альпийские луга к очень красивому озеру. Поездка рекомендуется для любителей природы и красивых пейзажей не "облагороженных" большим количеством туристов. Обязательное требование к участнику -наличие хотя бы минимальной физической подготовки, так как протяженность пешего маршрута в обе стороны около 15 км. с существенными перепадами высот. Также строго необходимы кроссовки, в идеале треккинговые и удобная одежда спортивного стиля. То есть ни о каких сандалиях, сланцах, платьях и пр. не может быть и речи. Если Вы любите ходить, наслаждаетесь природой и не боитесь промочить/запачкать ноги то эта поездка для Вас. Гид великолепный проводник и профессионал в части внедорожного вождения.

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