Что вас ожидает

Рицинская классика

Вы проедете по популярному живописному маршруту до минерального источника Ауадхара, где отведаете природную газированную водичку из родника и оцените фантастические виды на бескрайние альпийские луга. Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы. Пройдете по висячему мосту через реку Бзыбь. Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера. А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица.

Поход к озеру Мзы

Далее вы отправитесь в 7-километровый поход по дивным горным тропам и лесам. Выйдя к водоему, откроете сказочные пейзажи горного ледникового озера с зелеными полями и островками никогда не тающего снега. Послушаете легенду о древнем старце-охотнике и таинственные истории, которые связывают с мистически-красивым озером.

🌄 По пути я буду рассказывать об истории страны, местных традициях и современном образе жизни Абхазии. Подскажу, какие товары здесь стоит приобрести, и отвезу на обратном пути в места, где вы сможете купить традиционную продукцию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом

Патриот с открытым верхом После озера Рица маршрут идет по бездорожью, поход занимает 3-4 часа

Что включено в стоимость, а что — нет