Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица

Индивидуальная экскурсия
Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите её краткую историю и узнаете, как живут местные. Гид расскажет много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Это самый популярный маршрут для тех, кто впервые в Абхазии. Мы направимся к Рицинскому заповеднику. Что вас ждёт:

  • Замок принца Ольденбурского — здание из каменной кладки прошлого века.
  • Архитектурный ансамбль колоннады в Гаграх, Приморский парк.
  • Зимний театр — заброшенная постройка военных лет с величественной колоннадой.
  • Бзыбская крепость IX в.
  • Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения.
  • Голубое озеро — здесь вы сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь.
  • Чабгарский карниз и ущелье «Прощай, Родина!» — «смотровые» локации с видом на зелёные горы Абхазии.
  • Юпшарский каньон — место, где могучие отвесные скалы соприкасаются с небом.
  • Стеклянный мост в Абхазском дворе.
  • Сыроварня, винодельня и пасека, где вы можете попробовать абхазские продукты.
  • Озеро Рица — наша абхазская красавица. По пути останавливаемся в красивых местах по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок принца Ольденбурского
  • Архитектурный ансамбль колоннады в Гаграх, Приморский парк
  • Зимний театр
  • Бзыбская крепость IX в
  • Водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы"
  • Голубое озеро
  • Чабгарский карниз
  • Ущелье «Прощай, Родина!»
  • Юпшарский каньон
  • Стеклянный мост в Абхазском дворе
  • Сыроварня, винодельня и пасека
  • Озеро Рица
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Экологический сбор (700 руб. с человека)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ваше местоположение
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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