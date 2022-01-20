Путешествие на озеро Рица из Гагр

Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию

5
43 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы.

Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
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Что вас ожидает

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на территорию заповедника — 350 руб. /чел.
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) — дорога и билет с экскурсией 300 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
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2
1
Ольга
20 янв 2022
Прекрасная экскурсия. Адгур отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилась поездка. Останавливались во всех знаковых местах по дороге на Рицу. Никаких заездов на большие пасеки и винодельни. Остановились у его знакомых, купили немного чачи - вкуснейшая и крепкая.
Самые лучшие впечатления и благодарность прекрасному гиду)
Е
18 окт 2021
Отличная экскурсия! Рано выехали - успели посмотреть всё без толп туристов! Красивейшие виды и интересный рассказ об истории Абхазии! Адгур отличный водитель и отличный гид, который не только знает, но и любит свою страну! Спасибо за увлекательное путешествие!
Т
11 окт 2021
Очень красивая и познавательная экскурсия. Спасибо!
М
16 сен 2021
Перед Рустамом стояла ОЧЕНЬ непростая задача:"сделать так,чтобы Абхазия понравилась моему мужу")). Рустам на "отлично"справился с заданной целью. Огромная благодарность ему за это! Хороший рассказчик,веселый собеседник,аккуратный водитель(комфортная тойота-японка). Спасибо,Рустам! До встречи в следующем году!!)
В
2 сен 2021
На озеро Рица однозначно советую ехать индивидуальной экскурсией, это позволит избежать скопление народа и увидеть красоту горного озера и каньонов горных рек. Спасибо нашему гиду Адгуру, интересному собеседнику и настоящему Патриоту своей страны, за экскурсию, разговоры, чудесный кофе и быструю, но безопасную, поездку.
Ольга
26 авг 2021
Огромное спасибо гиду Рустаму за отличную экскурсию! Рустам аккуратный водитель, интересный рассказчик, чувствуется как он сильно любит свой родной край. Природа Абхазии восхитительна!
М
15 авг 2021
Большое спасибо нашему гиду Адгуру!
С большой любовью рассказывает о своей стране. Отлично организовал всю поездку.
Р
14 авг 2021
13 августа были на экскурсии на озере Рица. Всё прошло отлично. Гидом довольны, автомобилем тоже. Вождение аккуратное. Информация предоставленная гидом воспринимал ась отлично, вообщем всё хорошо. Спасибо большое за экскурсию.
И
5 авг 2021
Экскурсия на озеро Рица с гидом Рустамом нам очень понравилась. Было очень интересно, познавательно. Все четко организовано. Мы делали остановки в значимых и красивых местах. Рустам рассказывал нам о стране, ее традициях. Советовал нам где можно сделать красивые фото. Поездкой очень довольны. Советуем всем эту экскурсию. Спасибо большое нашему гиду
А
1 авг 2021
Чудесная экскурсия с гидом Ахра. Узнали много информации, получили огромное удовольствие, посетили все обозначенные в программе экскурсии достопримечательности. Ахра был аккуратным водителем, приятным собеседником, знатоком истории и местных легенд, человеком, владеющим грамотным русским языком. С удовольствием порекомендуем его своим друзьям.
а
31 июля 2021
Экскурсия очень понравилась, была познавательной и информативной. По времени все прошло без сбоев, четко. Красивейшие места, поездка приятная, не утомительная. Рекомендую!
А
27 июля 2021
Огромное спасибо Адгуру за поездку на экскурсию. Отличный водитель, превосходный рассказчик. Очень любит свою страну, болеет за неё душой. Показал все места по дороге на озеро Рицу, рассказал о каждом из них. Гостеприимство Абхазии в таких коренных жителях. Спасибо Вам Адгур, оставили очень хорошие впечатления об Абхазии.
Г
22 июля 2021
Огромное спасибо нашему гиду Ахра за увлекательное путешествие, интересные легенды и сказания, за внимательное отношение к своим подопечным и за любовь к своему народу и своей стране!!! Галина, Вера, Софья и Александра!!
А
20 июля 2021
Экскурсия очень понравилась, потрясающее знание истории и интересный рассказ. Рекомендуем однозначно!!!!
Н
19 июля 2021
Прекрасно провели день. Помимо великолепной природы (это даже не обсуждается), мы получили интеллигентное душевное общение, интересный рассказ (не из Википедии), бережное вождение (что хочу отметить отдельно - это, пожалуй, самый спокойный БМВ не только в Абхазии, а во всём мире 😁).
Отдельное спасибо за несравненный кофе. Также хочу поблагодарить за абхазскую кухню. Тут важно отметить, что именно мы изначально попросили Адгура завезти нас на обратном пути в заведение, где обедают местные жители. Никаких навязанных услуг в виде обязательных «дегустаций в проверенных местах», «лучших сувенирных лавок» и т. д. не было и в помине.
Спасибо!
Ещё 28 отзывов

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