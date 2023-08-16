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Путешествие на озеро Рица из Гагры

Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
4.7
87 отзывов
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Путешествие на озеро Рица из Гагры

Описание экскурсии

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские Слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.

Дополнительные расходы

— экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно
— посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 3000 ₽ с чел. + билеты 200 ₽ с чел

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях
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и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол. Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
3
3
3
2
2
1
Роман
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым местам, время в поездке летит незаметно. Адгур угостил кофе на углях, очень вкусный. Места
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очень красивые и можно не спеша их посетить. Мы с семьёй хотели проехать на зиплайне, Адгур подсказал где лучше, привез прямо к линии, очень удобно. Также Адгур подсказал где снимать, чтобы были более красивые видео и фото. Никаких обязательных дегустаций, только если сами захотите и попросите об этом. Спасибо большое Адгуру и организаторам. Рекомендую к посещению и замечательного гида Адгура!

Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
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В
Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо больше, чем мы ожидали. Открыл для нас много нового, рассказал историю Абхазии во всех
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деталях и красках. Никаких навязчивых дегустаций, никаких ограничений по времени, все спокойно и комфортно. Мы с мужем впервые были в Абхазии. Очень понравилась природа. Шикарные горы, бурные холодные горные реки, яркие зеленые краски лесов, величественное озеро Рица-все очень впечатляет. Хорошо, что выбрали индивидуальную экскурсию и поехали с комфортом, а не в душном автобусе с кучей людей. В конце экскурсии были приятные бонусы, заехали в одно очень красивое место и вкусно покушали, а еще прокатились по новой и старой Гагре. Спасибо Рустаму за гостеприимство и радушный прием! Рекомендуем!

Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо
Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо
Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо
Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо
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T
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам много красивых мест, в том числе тех, где не останавливаются групповые экскурсии. Попробовали кофе,
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приготовленный на песке, загадали желания на водопаде «Девичьи слезы», ощутили мощь Юпшарского каньона и завораживающую красоту озера Рица, прошлись по стеклянному мосту и испытали себя на обрыве «Прощай, Родина», а еще побывали в «мохнатом»лесу.

Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам+2
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
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Анна
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур рассказывал про местные легенды и атмосфера была такая, как будто мы приехали к старому другу в Абхазию Экскурссия пролетела не заметно, можно сказать на одном дыхании. Всем советую, точно не пожалеете.
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
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О
Сегодня ездили на озеро Рица с гидом Рустамом. Сначала переживала, что будет напряжение когда едешь с чужим человеком на весь день в одной машине. Но Рустам оказался радушным и доброжелательным
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человеком. Помогал нам во всех вопросах,, советовал, что и где лучше посмотреть и был чуток к нашим пожеланиям. Видно, что человек любит свою Родину, частичка этой любви теперь с нами. Красивейшая природа - величественные горы, голубой воздух, бирюзовое озеро, быстрые горные реки, ароматный лес. Стоит приехать в Абхазию только чтобы увидеть всё это. Экскурсию однозначно рекомендую))) горный серпантин не такой уж страшный, а виды завораживают. С Рустамом расстались уже друзьями)

Сегодня ездили на озеро Рица с гидом Рустамом. Сначала переживала, что будет напряжение когда едешь с
Сегодня ездили на озеро Рица с гидом Рустамом. Сначала переживала, что будет напряжение когда едешь с
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Лариса
Спасибо нашему гиду Адгуру за интересный рассказ про историю Абхазии и вкусный кофе с чурчхелой. Адгур готовил его сам в турке на песке.

Места очень красивые. Путь к озеру лежал через
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Кавказские горы и реки, в день нашей экскурсии с утра солнца не было, была небольшая дымка над реками, облака спустились ниже гор - завораживающее зрелище.

Рекомендуем покататься на зиплайн. У нас прокатился только сын, был в восторге, стоимость 1000 руб.
На Рице мы взяли катамаран и поплавали по этому живописному месту. Стоимость 500 руб. с человека, максимально на катамаран входит 4 человека.

Спасибо нашему гиду Адгуру за интересный рассказ про историю Абхазии и вкусный кофе с чурчхелой. Адгур готовил его сам в турке на песке.
Спасибо нашему гиду Адгуру за интересный рассказ про историю Абхазии и вкусный кофе с чурчхелой. Адгур готовил его сам в турке на песке.
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