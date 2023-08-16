Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские Слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.

Дополнительные расходы

— экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно

— посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 3000 ₽ с чел. + билеты 200 ₽ с чел