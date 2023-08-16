Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.
Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские Слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.
Узнать край в вашем ритме
Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
Дополнительные расходы
— экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно — посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 3000 ₽ с чел. + билеты 200 ₽ с чел
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
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–
Роман
Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым местам, время в поездке летит незаметно. Адгур угостил кофе на углях, очень вкусный. Места читать дальшеуменьшить
очень красивые и можно не спеша их посетить. Мы с семьёй хотели проехать на зиплайне, Адгур подсказал где лучше, привез прямо к линии, очень удобно. Также Адгур подсказал где снимать, чтобы были более красивые видео и фото. Никаких обязательных дегустаций, только если сами захотите и попросите об этом. Спасибо большое Адгуру и организаторам. Рекомендую к посещению и замечательного гида Адгура!
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В
Виктория
Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо больше, чем мы ожидали. Открыл для нас много нового, рассказал историю Абхазии во всех читать дальшеуменьшить
деталях и красках. Никаких навязчивых дегустаций, никаких ограничений по времени, все спокойно и комфортно. Мы с мужем впервые были в Абхазии. Очень понравилась природа. Шикарные горы, бурные холодные горные реки, яркие зеленые краски лесов, величественное озеро Рица-все очень впечатляет. Хорошо, что выбрали индивидуальную экскурсию и поехали с комфортом, а не в душном автобусе с кучей людей. В конце экскурсии были приятные бонусы, заехали в одно очень красивое место и вкусно покушали, а еще прокатились по новой и старой Гагре. Спасибо Рустаму за гостеприимство и радушный прием! Рекомендуем!
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T
Tatiana
Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам много красивых мест, в том числе тех, где не останавливаются групповые экскурсии. Попробовали кофе, читать дальшеуменьшить
приготовленный на песке, загадали желания на водопаде «Девичьи слезы», ощутили мощь Юпшарского каньона и завораживающую красоту озера Рица, прошлись по стеклянному мосту и испытали себя на обрыве «Прощай, Родина», а еще побывали в «мохнатом»лесу.
+2
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Анна
Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур рассказывал про местные легенды и атмосфера была такая, как будто мы приехали к старому другу в Абхазию Экскурссия пролетела не заметно, можно сказать на одном дыхании. Всем советую, точно не пожалеете.
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О
Ольга
Сегодня ездили на озеро Рица с гидом Рустамом. Сначала переживала, что будет напряжение когда едешь с чужим человеком на весь день в одной машине. Но Рустам оказался радушным и доброжелательным читать дальшеуменьшить
человеком. Помогал нам во всех вопросах,, советовал, что и где лучше посмотреть и был чуток к нашим пожеланиям. Видно, что человек любит свою Родину, частичка этой любви теперь с нами. Красивейшая природа - величественные горы, голубой воздух, бирюзовое озеро, быстрые горные реки, ароматный лес. Стоит приехать в Абхазию только чтобы увидеть всё это. Экскурсию однозначно рекомендую))) горный серпантин не такой уж страшный, а виды завораживают. С Рустамом расстались уже друзьями)
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Лариса
Спасибо нашему гиду Адгуру за интересный рассказ про историю Абхазии и вкусный кофе с чурчхелой. Адгур готовил его сам в турке на песке.
Места очень красивые. Путь к озеру лежал через читать дальшеуменьшить
Кавказские горы и реки, в день нашей экскурсии с утра солнца не было, была небольшая дымка над реками, облака спустились ниже гор - завораживающее зрелище.
Рекомендуем покататься на зиплайн. У нас прокатился только сын, был в восторге, стоимость 1000 руб. На Рице мы взяли катамаран и поплавали по этому живописному месту. Стоимость 500 руб. с человека, максимально на катамаран входит 4 человека.
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