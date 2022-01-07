Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка

4.7
8 отзывов
Индивидуально
для 6 чел.
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого.

Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона.

Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны. Посетите Птичий и Молочный водопады. Кроме того, я отвезу вас на пляж Надежды Алилуевой. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 350 руб. /человека; обед по желанию — 500-600 руб. /человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
7 янв 2022
Прекрассная экскурсия, удивительный по красоте маршрут, отличный гид
К
24 авг 2021
Не первый раз бронирую экскурсию на Трипстере, и это была худшая. Если вам нужно просто доехать до озера Рица, то пойдет, но на экскурсию это не было похоже. Нам достался гид Анатолий, который периодически рассказывал какие-то отдельные факты и постоянно просил нас поддержать диалог. Сначала попросил поехать на два часа позже, а потом еще и опоздал по каким-то своим личным причинам на пол часа, не был в курсе сколько мы денег ему должны за поездку и в целом оставил не очень положительное впечатление
А
16 авг 2021
Все понравилось!
Хорошо спланирован маршрут.
Великолепные виды.
Комфортабельный автомобиль.
Приятный гид.
Отличный видовой ресторан на реке в перерыве на обед (качественно/вкусно/быстро).
Советую!
Р
13 июля 2021
Огромное спасибо Даниэлю за отличную экскурсию, прекрасный и насыщенный день. Мы до сих пор под впечатлением от увиденных красот! Были на экскурсии 11.07.2021 шумной и капризной компанией из 5 человек))) До Гагры мы ехали из Дагомыса на туристическом поезде, а на Ж/Д вокзале нас встретил гид Даниэль и повез по маршруту экскурсии на комфортабельном минивэне. Даниэль увлекательно, с юмором рассказывал про историю Абхазии, про традиции и обычаи. Гид внимательный и терпеливый, учитывал все наши пожелания. Водит отлично, вся экскурсия проходила в размеренной и спокойно обстановке. Всякие дегустации вина и меда мы не стали посещать, чтобы не тратить время.
По дороге обратно Даниэль завез нас пообедать в отличное кафе на берегу реки, где мы попробовали вкуснейшие абхазские блюда. После экскурсии привез нас на Ж/Д вокзал, откуда мы уехали тем же туристическим поездом.
Природа в Абхазии удивительной красоты! Величественные горы, реки невероятного цвета, красавица Рица - это все действительно стоит увидеть! Мы получили массу положительных эмоций и влюбились в этот красивый и живописный край! Однозначно вернемся еще!
А
5 июля 2021
Побывали на данной экскурсии семьёй из 3-х человек в конце июня, отправная точка - Новая Гагра. Нашим гидом был Лев Константинович, очень общительный, приятный и внимательный экскурсовод. Комфортабельный автомобиль, размеренный темп передвижения, позволявший по пути в горы рассматривать проплывающие мимо пейзажи, частые остановки - в ущелье, рядом с горными реками, на смотровой площадке "Прощай, Родина" и т. д. Понравилось кафе Сойка над горной рекой, булочки с чаем по пути в горы, нужно отметить, что удобно организован предзаказ обеда. Вкусно, красиво, атмосферное место, рекомендуем. Озеро Рицы дарит букет положительных эмоций, на наш взгляд, это место обязательно к посещению для туристов, мало кого оставит равнодушным. Провели там 1.5 часа, обратный спуск был таким же неспешным, наполненным рассказами гида и остановками на Голубом озере, у водопадов Мужские и Женские слезы.
Единственный минус: программа обширная, заняла все отведённое время, отсюда - вопрос к организаторам, разместившим на Трипстер описание тура. Зачем включать в описание экскурсию по старой Гагре, если в реальности она не входит в тур? Это оставляет некий неприятный осадок от прекрасной в целом экскурсии. Вот этот отсутствующий блок из описания экскурсии:
"Что вас ожидает
Гагра: наследие принца
Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной'..
Этого блока не было в реальности, мы сразу отправились в горы.
Поэтому 9 из 10.
В целом - рекомендуем экскурсию и экскурсовода.
И
4 мая 2021
Нашим гидом в этой экскурсии был Анатолий, с которым мы совершили замечательное путешествие. Анатолий с первой минуты, в удобном темпе, рассказывал о маршруте, куда и зачем мы заезжаем, подробно отвечал на все задаваемые вопросы, останавливался по нашей просьбе для фото и сам рекомендовал места и ракурсы наиболее удачные для фото. Чувствовалось что он любит свою Родину, свою землю. Рассказал в какое время и какие места было бы хорошо еще посетить, нюансы других экскурсий, чтоб мы могли делать более осознанный выбор.
Поездка с Анатолием очень понравилась, на протяжении всего пути мы общались как будто давно знаем друг друга.
Очень надеюсь что мы еще встретимся.
Однозначно рекомендую экскурсии в сопровождении Анатолия.
О
3 мая 2021
Отличная экскурсия! Наш экскурсовод был Аслан. С самого начала экскурсии ему удалось полностью захватить наше внимание своим содержательным рассказом об Абхазии. Нам казалось, он знает абсолютно всё! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. С удовольствием порекомендуем всем эту экскурсию к посещению и не только) думаю все экскурсии которые организует данная команда профессионалов своего дела не менее интересны. ребята молодцы! Очень увлекательно рассказывают и нигде не торопят. Мы отлично и весело провели время, зарядились позитивом и красотами Абхазии. Спасибо огромное! Обязательно вернёмся к вам и посоветуем всем своим друзьям!
С
1 мая 2021
Все прекрасно👍понравилось очень!

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