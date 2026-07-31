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Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого. Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона. Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
5
71 отзыв
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица

Описание экскурсии

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Увидите горное озеро Рица с центральной смотровой площадки. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский; обед по желанию — 500-600 ₽ за чел.
  • За доплату можем посетить: молочный водопад — 1500 ₽, сталинскую дачу — 2500 ₽
  • По умолчанию экскурсия проводится на минивэне, но за доплату можно поехать на внедорожнике Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5341 туриста
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
3
3
2
2
1
Ольга
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был замечательный молодой человек Батал. В дороге вел интересный рассказ об Абхазии, о себе, о
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местных традициях. День прошел очень быстро и непринужденно. Мы зарядились отличным настроением, полюбовались красотами Абхазии, вкусно пообедали в ресторане Абхазский двор со стеклянным мостиком через речку (рекомендую). Остановки делали там, где нам хотелось, маршрут выбирали удобный и интересный нам - в этом прелесть индивидуальных экскурсий.

Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
Ранее уже бывали на Рице, но в этот раз все прошло гораздо интереснее. Нашим гидом был
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Д
Моим гидом был Станислав.

Станислав очень интересно провел мне экскурсию, рассказал много занимательных фактов и деталей. По моей просьбе заехали в ресторан попробовать национальную кухню. Дополнительно заехали за чаем и чурчхелой. Машина отличная, все на высшем уровне!

Огромное спасибо!
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С
прекрасная поездка к красота Кавказа.
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Е
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал, показал, подождал, останавливались в отличных местах для фото и покушать! Кафе "Сойка" для обеда-это отдельный кайф! Не хотелось оттуда уходить! Красивый вид на горную реку и вкусная кухня! Обязательно будем рекомендовать друзьям и сами ещё раз вернёмся! Спасибо большое, Сергею!
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,+2
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво,
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М
Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В общем всячески рекоммендуем всем.
Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В
Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В
Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В
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Кристина
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень понравилась, мы не были ограничены во времени, посетили все места на маршруте, которые хотели.
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Сергей нам показал красивейшее озеро Рица с разных сторон и с берега и с более высокой точки и все это сопровождалось увлекательными рассказами про его родной край. Мы так же увидели Молочный водопад, женские и мужские слезы, каньон, подвесной мост. Каждое место по своему уникально. На обратной дороге заехали пообедать в рекомендованное Сергеем место, было вкусно) Не пожалели что взяли экскурсию у Сергея, рекомендуем))

Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Сергея, он же был нашим гидом. Экскурсия нам очень
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