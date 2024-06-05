1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров»
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Озеро Рица — наша абхазская красавица»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1283011 547₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
«Экосбор на озере Рица — взрослые и дети с 12 лет 700 руб»
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Озеро Рица — одно из чудес природы Абхазии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«От Гагр мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Насладитесь великолепием Юпшарского каньона, влюбитесь в озеро Рица и пересечете его на катамаране»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, там, где меньше туристов»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
«Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона»
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«А после вас ждет кульминация путешествия — Рица»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«Экологический сбор на озеро Рица 700 рублей, детский 200 рублей»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
«Что вас ждет Нам предстоит путешествие в живописное место — национальный парк и озеро Рица»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Город Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
«А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками»
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
«А еще, если пожелаете, вы покатаетесь на тарзанке, и, в качестве бонуса, увидите озеро Рица еще и с высоты птичьего полета (птичий клюв)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
«Озеро Рица — вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Затем отправимся на озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря у подножия горы Пшагишха и пообедаем там в кафе»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
«И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
«Маршрут к озеру Рица Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне»
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
«Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Крупнейшим озером в заповеднике является Рица,также выделяются озера Малая Рица и Голубое (входит в программу маршрута)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Красавица Рица Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Красавица Рица Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
«Высокогорное озеро Рица можно по праву считать главной достопримечательностью Абхазии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Крупнейшим озером в заповеднике является Рица, есть несколько водопадов, самый известный — Гегский высотой 70 метров»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Любимое путешествие к озеру Рица: семейная экскурсия из Гагры
Приглашаем вас в сказочное путешествие к озеру Рица. Живописные места, дегустация местных деликатесов и осмотр Гагры ждут вас
Начало: По договорённости
«Невероятно сказочный путь к самому большому и самому красивому озеру Кавказа — озеру Рица»
Расписание: Каждый день!
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 890₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«За один день вы сможете совершить содержательное путешествие по республике и вернуться обратно, посмотреть самые главные достопримечательности и красивые места этой живописной страны, включая Новый Афон, Пицунду, озеро Рица и Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Этот тур приведет в самое сердце Абхазии — безумно красивому озеру Рица»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Гагра и экоферма: уникальное путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: откройте удивительные места Гагры и окрестностей в уютной экскурсии
Начало: Гагра, по договоренности
«Что вас ждет: Мы отправимся в путешествие на внедорожнике, посетим знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
«В рамках однодневной экскурсии сосредоточены все «визитные карточки» Абхазии, в том числе легендарный ресторан Гагрипш и Колоннада в Гагре, водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», Юпшарский каньон и озеро Рица»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Берем курс в сторону лазурного озера Рица, а по дороге остановимся у живописных мест, как популярных, так и еще не облюбованных туристами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
«• Гагра • Озеро Рица • Новый Афон Возьмите с собой:»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
«• Гагра • Озеро Рица Возьмите с собой:»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Рицевский реликтовый парк находится вокруг озера, в нем можно увидеть всю красоту здешней природы. Туристический поток неиссякаем, люди едут сюда, чтобы полюбоваться первозданной красотой, подышать чистейшим воздухом. На берегу озера стоит несколько достопримечательностей. Здесь расположена дача генерального секретаря СССР, Сталина, она представляет собой небольшое здание высотой в один этаж, покрашенное в зеленый цвет. Дача была построена в 1947 году. Интерьер остался тот же, что был и при его бывшем владельце. По соседству стоит ещё одна дача. Другого генсека Никиты Хрущева. В настоящее время это единый архитектурный ансамбль
Об этом озере знают с давних времен. Еще в XVIII веке оно было популярно у охотников и пастухов. На карту его нанесли в 1895 году, а географ Николай Альбов сделал его описание. В начале XX века к озеру стали приезжать экспедиции из научных центров. А с 1929 года оно стало туристической достопримечательностью, которая популярна и в наше время. Существует несколько старинных преданий о появлении этой природной красоты. Первая легенда гласит о том, что на этой территории жило абхазское племя. Черный демон захотел рассорить людей, но добрый пророк решил этому помешать. Его в дом пригласила только старая женщина, но она была бедной, даже еды у неё в доме не водилось. Пророк, увидев это, превратил камни в галушки и предупредил о бедствии. Она успела ночью увести свою семью подальше от селения. Утром, когда она вернулась, то увидела вместо деревни озеро. Она испугалась и прокричала: «Рыцха!», что в переводе на русский означает «Несчастные!». Согласно другой легенде, на месте озера была река, а в округе бескрайние пастбища. Ежедневно к реке ходила девушка Рица, с ней приходила большая отара овец, она пасла их, а её три брата охотились, добывая пищу. К вечеру семья собиралась вместе и ужинала у костра. Однажды братья ушли на охоту, девушка сидела на берегу реки и пела. Её пение привлекло внимание разбойников, и они решили украсть девушку. Но братья успели её спасти. Один из них кинул молот в разбойников. Он перекрыл реку, и в одно мгновение на месте пастбищ и реки образовалось глубокое озеро. Когда шла битва, девушка пала в озеро и утонула, братья от горя окаменели. Теперь они стоят горными вершинами, и охраняют покой сестры
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ММарина4 июня 2024Решили поехать в Абхазию выбрали ретро поезд, когда сели в поезд мы начали думать кто у нас будет вести экскурсию.
- ККсения4 июня 2024Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
- ППавел3 июня 2024Даниэль - это лучший гид в Абхазии, которого я встречал. Знания, идеальный маршрут, подача материала и любовь к своей Родине. После него хочется стать Абхазом. Самый запоминающийся и комфортный день. Рекомендую всем.
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Озеро Рица»
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Сейчас в Гагре в категории "Озеро Рица" можно забронировать 42 экскурсии от 1 360 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2564 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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