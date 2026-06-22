Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну Души — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите главные достопримечательности Гагры. А также горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 14 900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Гагре

Описание экскурсии

День в окружении сказочных пейзажей

Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:

Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.

Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.

Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».

Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.

По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Черного моря.

Организационные детали