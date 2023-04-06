Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать «страну души» — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите главные достопримечательности Гагры. А также горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении сказочных пейзажей
Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
- Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чем секрет необыкновенного цвета озера.
- Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
- Озеро Рица — высокогорное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.
По желанию, летом вы также сможете искупаться на Лазурном берегу Черного моря.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Гагре
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и Туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
По Абхазии
Голубое озеро
Приморский парк
Ресторан «Гагрипш»
Колоннада
Похожие туры из Гагры
Групповая
Юлия
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
У колоннады в Гагре
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
Адгур
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сергей
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
6 600₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду