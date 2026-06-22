Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну Души — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите главные достопримечательности Гагры. А также горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
Описание экскурсии
День в окружении сказочных пейзажей
Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
- Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.
- Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
- Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.
По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Черного моря.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Экологический сбор оплачивается дополнительно: взрослые — 1000 ₽, дети — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 836 туристов
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 22 июн 2026
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
Это была первая экскурсия по Абхазии, и Адгур поднял планку очень высоко и мы думаем, что никто ее больше не переплюнет. Все было просто прекрасно. Мы довольны на все 200%.
Спасибо большое!
Это была первая экскурсия по Абхазии, и Адгур поднял планку очень высоко и мы думаем, что никто ее больше не переплюнет. Все было просто прекрасно. Мы довольны на все 200%.
Спасибо большое!
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С
Дата посещения: 30 июн 2026
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, познавательная, на отличной машине с профессионалом своего дела. Адгур, спасибо, за экскурсию, отличное настроение лёгкость и позитив.
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A
Дата посещения: 3 июл 2026
Замечательная экскурсия!
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
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И
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем! Прекрасно сопровождает экскурсию музыкальной подборкой! Поездка вообще не напрягла, шесть с половиной часов пролетели,
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Е
Оценка: 10/10
Экскурсия на кабриолете к озеру Рица - это вау! Ехать с открытым верхом по горному серпантину, вдыхать ветер и видеть все вокруг на 360° - совсем не то, что
Экскурсия на кабриолете к озеру Рица - это вау! Ехать с открытым верхом по горному серпантину, вдыхать ветер и видеть все вокруг на 360° - совсем не то, что
+2
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Оценка: 1000/5
Это не экскурсия, это крещение ветром. Когда из Гагры выезжаешь в кабриолете, сдувает всё: тревоги, пыль, рабочие чаты. Ты не едешь — ты летишь внутри открытки.
Серпантин к Рице, каждый
Это не экскурсия, это крещение ветром. Когда из Гагры выезжаешь в кабриолете, сдувает всё: тревоги, пыль, рабочие чаты. Ты не едешь — ты летишь внутри открытки.
Серпантин к Рице, каждый
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