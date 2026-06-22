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На кабриолете из Гагры к озеру Рица

Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну Души — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите главные достопримечательности Гагры. А также горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
5
131 отзыв
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На кабриолете из Гагры к озеру Рица

Описание экскурсии

День в окружении сказочных пейзажей

Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
  • Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.
  • Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
  • Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.

По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Черного моря.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экологический сбор оплачивается дополнительно: взрослые — 1000 ₽, дети — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 836 туристов
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
4
3
2
1
Т
Дата посещения: 22 июн 2026
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
Это была первая экскурсия по Абхазии, и Адгур поднял планку очень высоко и мы думаем, что никто ее больше не переплюнет. Все было просто прекрасно. Мы довольны на все 200%.
Спасибо большое!
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
Все супер! Адгур максимально приятный человек, очень было комфортно. Интересные рассказы, без нудятины, все очень интересно.
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С
Дата посещения: 30 июн 2026
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, познавательная, на отличной машине с профессионалом своего дела. Адгур, спасибо, за экскурсию, отличное настроение лёгкость и позитив.
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, познавательная, на отличной машине с профессионалом своего дела. Адгур, спасибо, за экскурсию,
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, познавательная, на отличной машине с профессионалом своего дела. Адгур, спасибо, за экскурсию,
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, познавательная, на отличной машине с профессионалом своего дела. Адгур, спасибо, за экскурсию,
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A
Дата посещения: 3 июл 2026
Замечательная экскурсия!
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
Замечательная экскурсия!
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И
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем! Прекрасно сопровождает экскурсию музыкальной подборкой! Поездка вообще не напрягла, шесть с половиной часов пролетели,
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как один миг!! Очень аккуратный водитель, мы себя чувствовали в полной безопасности! Ребенок у нас сказал, что это лучший гид в его жизни!
День получился незабываемым! И озеро и качели и водопады. Все супер!! И в конце дня прекрасный закат. Спасибо Адгуру!

Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
Чудесная экскурсия!! Адгур просто молодец. Эрудированный, воспитанный, с прекрасным чувством юмора. Умеет найти подход ко всем!
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Е
Оценка: 10/10

Экскурсия на кабриолете к озеру Рица - это вау! Ехать с открытым верхом по горному серпантину, вдыхать ветер и видеть все вокруг на 360° - совсем не то, что
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в душном автобусе.

Заехали в Гагры, Юпшарский (если не ошибаюсь) каньон, Голубое озеро, а само Рица - изумрудное и сказочное. Гид-Леон водил нас по лучшим местам, рассказывал душевно и с юмором.

Практично: границу прошли пешком - быстро, сбор в заповедник оплатили за нас. Приятно, что никто не торопил, давали насладиться каждым видом.

Однозначно советую — эмоций выше крыши!

Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10+2
Оценка: 10/10
Оценка: 10/10
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Марина
Оценка: 1000/5

Это не экскурсия, это крещение ветром. Когда из Гагры выезжаешь в кабриолете, сдувает всё: тревоги, пыль, рабочие чаты. Ты не едешь — ты летишь внутри открытки.
Серпантин к Рице, каждый
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поворот сбивает с ног красотой. Горы, ущелье, туннель из зелени, музыка и ветер в волосах — чувствуешь себя героем лучшего кино!!!
Сама Рица — магия. Бирюзовая гладь, чистый воздух сладкий до головокружения и национальная кухня!

Отдельный оскар водителю❤!!! Тенгиз - вы нас покорили, вы, человек, который знает идеальные остановки, не грузит Википедией, ставит ту самую музыку. Вы нас погрузили в Ваш мир - Абхазию! Очень вежливый, внимательный, интересный собеседник! Готова сказать, Вам еще очень много хороших слов.

Вот, только, есть один минус: как мне теперь сесть в обычный автомобиль? После этого — ломка.

А если, серьезно - Берите, не думая. Лучшие воспоминания вам гарантированы. ❤️🚗💨

Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
Оценка: 1000/5
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