На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры

Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах

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Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать «страну души» — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите главные достопримечательности Гагры. А также горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
На кабриолете к озеру Рица: путешествие из Гагры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении сказочных пейзажей

Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
  • Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чем секрет необыкновенного цвета озера.
  • Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
  • Озеро Рица — высокогорное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.

По желанию, летом вы также сможете искупаться на Лазурном берегу Черного моря.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
По Абхазии
Голубое озеро
Приморский парк
Ресторан «Гагрипш»
Колоннада

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