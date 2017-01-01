Абхазия — это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами.



В этом небольшом уголке столько живописных мест! Со мной вы отправитесь по самым-самым местам, насладитесь единением с природой и сделаете интересные снимки.



За один день мы побываем в Юпшарском каньоне и на берегу озера Рица, насладимся видами на водопад и руиныами Бзыбской крепости.



Конечно же, наша экскурсия не обойдется без дегустации местных вин.