«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица

Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами

5
2 отзыва
Абхазия — это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами.

В этом небольшом уголке столько живописных мест! Со мной вы отправитесь по самым-самым местам, насладитесь единением с природой и сделаете интересные снимки.

За один день мы побываем в Юпшарском каньоне и на берегу озера Рица, насладимся видами на водопад и руиныами Бзыбской крепости.

Конечно же, наша экскурсия не обойдется без дегустации местных вин.
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица

Что вы увидите 🤩

  • Развалины Бзыпской крепости
  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
  • Юпшарский каньон с камнем желаний
  • «Голубое» озеро с павлинами
  • Пасеку и винодельню с дегустацией настоящих абхазских вин и душистого горного меда
  • Горизонтальную тарзанку над рекой Бзыбь
  • Ущелье «Прощай Родина. »
  • Озеро Рица с возможностью прогулки на катамаране.
  • По желанию, водопад «Молочный» или «Птичий клюв»

Вас ждут:

  • Руины Бзыбской крепости с остатками семи мощных четырехугольных и круглых башен и крепостной стены с двумя воротами.
  • Живописная река Бзыбь с двумя прекрасными водопадами «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», овеянными легендами. Вода здесь всегда холодная и очень чистая.
  • Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, свисающим со скальных карнизов. Здесь стоит волшебный камень, который, по легендам, исполняет любые желания.
  • «Голубое» озеро, сверкающего оттенками незамутненной лазури. Вода здесь всегда прохладная и очень вкусная. Есть мнение, что умывание в «Голубом» озере омолаживают.
  • Пасека и винодельня, где вы сможете продегустировать настоящие абхазские вина и душистый горный мед.
  • Ущелье «Прощай Родина. », с которого открывается захватывающий вид на Юпшарские ворота.
  • И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор. Сказочно красивое, кристально чистое, будто волшебное. Купаться в нем нельзя, а вот прогуляться по озеру на катамаране вполне можно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый
850 ₽
Детский 9-12 лет
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсия на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 20 чел) в сопровождении водителя и гида.
  • входные билеты в Рицинский заповедник.
Что не входит
  • катание на тарзанке (500руб)
  • прокат катамаранов
  • дополнительное посещение верхних смотровых площадок и водопадов «Молочный» или «Птичий клюв» (250-350 рублей)
  • обед с видом на озеро
Место начала и завершения
Ваш отель в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля

Мария С.
Мария С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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