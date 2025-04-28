Озеро Рица, окружённое живописными горами, привлекает своей красотой и историей. Сталинская дача, построенная в 1940-х годах, до сих пор сохраняет атмосферу прошлого. По пути к озеру открываются захватывающие виды на водопады и каньоны. Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу и историю Абхазии, делая её идеальным выбором для любителей приключений и культурных открытий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Цель экскурсии

Основной целью нашей экскурсии является бережное отношение к природному богатству и его сохранение для будущих поколений. Мы стремимся воспитать в каждом участнике уважение к окружающей среде и осознание важности её защиты.

Задачи экскурсии

В ходе экскурсии мы познакомим вас с удивительной природой Абхазии, включая:

Растительный мир, который радует глаз разнообразием форм и цветов;

Животный мир, который удивляет своим многообразием и уникальностью;

Богатейшими лечебными возможностями этого горного уголка.

Информация об экскурсии

Общая продолжительность экскурсии составляет 8 часов, что позволяет глубже погрузиться в изучение природы и культуры региона. Протяженность маршрута составляет 180 км в двух направлениях, а время в движении — 4 часа 15 минут. Это дает возможность не только насладиться красотами природы, но и узнать много нового о её обитателях.

Форма и способ проведения

Экскурсия будет проводиться в обзорной форме, что позволит вам увидеть все основные достопримечательности. Мы будем передвигаться на автомобиле, а также совершим пешие прогулки, чтобы ближе познакомиться с природой и её удивительными уголками.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает следующие остановки:

Поселок Гечрипш;

Гагра;

Озеро Рица.

Каждое из этих мест уникально и по-своему привлекательно, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений.