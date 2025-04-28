Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу и историю Абхазии, делая её идеальным выбором для любителей приключений и культурных открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🏞️ Исторические места и легенды
- 🚶♂️ Увлекательные маршруты
- 🌊 Уникальные природные объекты
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Дача Сталина
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
Описание экскурсии
Цель экскурсии
Основной целью нашей экскурсии является бережное отношение к природному богатству и его сохранение для будущих поколений. Мы стремимся воспитать в каждом участнике уважение к окружающей среде и осознание важности её защиты.
Задачи экскурсии
В ходе экскурсии мы познакомим вас с удивительной природой Абхазии, включая:
- Растительный мир, который радует глаз разнообразием форм и цветов;
- Животный мир, который удивляет своим многообразием и уникальностью;
- Богатейшими лечебными возможностями этого горного уголка.
Информация об экскурсии
Общая продолжительность экскурсии составляет 8 часов, что позволяет глубже погрузиться в изучение природы и культуры региона. Протяженность маршрута составляет 180 км в двух направлениях, а время в движении — 4 часа 15 минут. Это дает возможность не только насладиться красотами природы, но и узнать много нового о её обитателях.
Форма и способ проведения
Экскурсия будет проводиться в обзорной форме, что позволит вам увидеть все основные достопримечательности. Мы будем передвигаться на автомобиле, а также совершим пешие прогулки, чтобы ближе познакомиться с природой и её удивительными уголками.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут включает следующие остановки:
- Поселок Гечрипш;
- Гагра;
- Озеро Рица.
Каждое из этих мест уникально и по-своему привлекательно, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений.
Выезд Ежедневно в 9:00, 09:30. группы от 8 до 20 чел.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Гечрипш
- Город Гагра
- Озеро Рица
- Гагрская Колоннада
- Пасека
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слёзы»
Что включено
- Услуги гида/n - Транспортное обслуживание/n-Входные билеты в Рицински-национальный заповедник (700р взр и 200р дет.) /n - бесплатная дегустация меда, вина. чачи, сыра и мясо/n
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Выезд по московскому времени
- Укажите пожалуйста номер на котором привязан WhatsApp, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать
- После бронирования с вами свяжется менеджер и согласует детали выезда
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