К озеру Рица

Путешествие к озеру Рица в Абхазии подарит незабываемые впечатления. Природные красоты и исторические места ждут вас на этом удивительном маршруте
Озеро Рица, окружённое живописными горами, привлекает своей красотой и историей. Сталинская дача, построенная в 1940-х годах, до сих пор сохраняет атмосферу прошлого. По пути к озеру открываются захватывающие виды на водопады и каньоны.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу и историю Абхазии, делая её идеальным выбором для любителей приключений и культурных открытий
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🏞️ Исторические места и легенды
  • 🚶‍♂️ Увлекательные маршруты
  • 🌊 Уникальные природные объекты
  • 📸 Отличные возможности для фото
К озеру Рица
К озеру Рица
К озеру Рица
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Дача Сталина
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз

Описание экскурсии

Цель экскурсии

Основной целью нашей экскурсии является бережное отношение к природному богатству и его сохранение для будущих поколений. Мы стремимся воспитать в каждом участнике уважение к окружающей среде и осознание важности её защиты.

Задачи экскурсии

В ходе экскурсии мы познакомим вас с удивительной природой Абхазии, включая:

  • Растительный мир, который радует глаз разнообразием форм и цветов;
  • Животный мир, который удивляет своим многообразием и уникальностью;
  • Богатейшими лечебными возможностями этого горного уголка.

Информация об экскурсии

Общая продолжительность экскурсии составляет 8 часов, что позволяет глубже погрузиться в изучение природы и культуры региона. Протяженность маршрута составляет 180 км в двух направлениях, а время в движении — 4 часа 15 минут. Это дает возможность не только насладиться красотами природы, но и узнать много нового о её обитателях.

Форма и способ проведения

Экскурсия будет проводиться в обзорной форме, что позволит вам увидеть все основные достопримечательности. Мы будем передвигаться на автомобиле, а также совершим пешие прогулки, чтобы ближе познакомиться с природой и её удивительными уголками.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает следующие остановки:

  • Поселок Гечрипш;
  • Гагра;
  • Озеро Рица.

Каждое из этих мест уникально и по-своему привлекательно, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений.

Выезд Ежедневно в 9:00, 09:30. группы от 8 до 20 чел.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посёлок Гечрипш
  • Город Гагра
  • Озеро Рица
  • Гагрская Колоннада
  • Пасека
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слёзы»
Что включено
  • Услуги гида/n - Транспортное обслуживание/n-Входные билеты в Рицински-национальный заповедник (700р взр и 200р дет.) /n - бесплатная дегустация меда, вина. чачи, сыра и мясо/n
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания с любой точки
Завершение: Ваш отель или место согласованное с вами
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд Ежедневно в 9:00, 09:30. группы от 8 до 20 чел.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Выезд по московскому времени
  • Укажите пожалуйста номер на котором привязан WhatsApp, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать
  • После бронирования с вами свяжется менеджер и согласует детали выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
С
28 апр 2025
Экскурсия понравилась!!! Ездили на озеро Рица, водопады, на пасеку, сыроварню,… Экскурсовод Мадина очень грамотно и интересно рассказывала обо всех достопримечательностях, природе, создавала приятную доброжелательную атмосферу. Дегустация вина, сыра, мяса копченного и меда 👍
Погода только немного подвела, а так все понравилось! Спасибо за экскурсию!
Е
9 янв 2025
Ю
3 янв 2025
Здравствуйте! 2 января 2025г приехали на туристическое поезде в Абхазии г. Гагра, на вокзале нас встретила гид Мадлена. Мы держали путь к озеру Рица. По пути посетили дегустацию: вино, чай,
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сыры, мед. Мадлена по образованию филолог, провела интересное сопровождения с рассказами об истории Гагры, Абхазии, традициях народа. По приезду на озера Рица у нас было свободное время. Мы погуляли, посетили кафе. На обратном пути заехали на голубое озеро, желающие могли прокатиться на зиплайне. И в завершении поездки мы заехали в село Алахадзи в частное хозяйство, где произрастают мандарины и апельсины сорта Вашингтон. У хозяйки большой сад, цветут нарцисс, есть киви, лавр. Желающие могли приобрести продукцию, что мы и сделали. После экскурсии Мадоена помогла нам определиться с дальнейшей прогулкой по Гагрее. С погодой очень повезло, было тепло, солнечно, безветренно и без осадков. Поездкой остались очень довольны.
С уважением, Юлия, Тимофей и Елена.

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