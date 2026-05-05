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Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике

Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями Страны Души
Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами. Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица.

Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. А я расскажу о жизни Страны Души, ее истории и легендах.
5
68 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике

Описание экскурсии

Все краски Абхазии

Абхазия — страна с потрясающий природой. И я помогу в этом убедиться! Вы посетите водопады Мужские и Девичьи Слёзы, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу. А также увидите храм-крепость X века.

Абхазия изнутри

Я расскажу о прошлом и современной жизни Абхазии: вы узнаете, почему ее называют «страной души», как живут горцы и какие местные легенды передаются из поколения в поколение. Посоветую, куда можно сходить в свободное время и какие национальные блюда попробовать. А если вы пожелаете, мы включим в экскурсию дегустацию домашних вин, коньяка, гранатового сока или меда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
  • Экологический сбор в национальном парке оплачивается дополнительно: взрослый билет — 1000 ₽, детский от 8 до 12 лет — 500 ₽
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Дети — от 5 лет

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 610 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Руслан. Я провожу джип-туры по горной Абхазии более восьми лет. Как коренной житель знаю все самые живописные места — с радостью поделюсь ими с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Дата посещения: 5 мая 2026
На период поездки погода выдалась дождливая, но тем не менее поездка сложилась идеально. В нужное время дождь прекращался, горы открывались, тучи разгонялись. Но главное, что это все сопровождалось профессиональной работой
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гида! Именно в сложных погодных условиях действительно становится понятно, что с тобой работает мастер своего дела. Нас было четверо, две семейные пары, все разные по характеру и все мы однозначно можем сказать, что нам очень повезло, что нашим гидом был Руслан. Интеллигентный, спокойный, пунктуальный, при этом быстро ориентирующийся в ситуации, отличный и безопасный водитель. Руслан коренной житель Абхазии. Нам реально было интересно от него узнать про обычаи и традиции Абхазского народа. Отдельное спасибо ему за ужин с национальными абхазскими блюдами. Заказать блюдо из меню абхазской кухни - это одно, а понять, и почувствовать национальные вкусовые сочетания - это было изумительно! Не буду описывать содержание маршрута, про это можно много где прочитать. Добавлю, что день прошел потрясающе, впечатлений масса, к вечеру восхищенные природой Абхазии, уставшие и довольные мы вернулись в отель. Обязательно воспользуемся услугами Руслана еще!!!! Спасибо огромное!!!!

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С
На период поездки погода выдалась дождливая, но тем не менее поездка сложилась идеально. В нужное время дождь прекращался, горы открывались, тучи разгонялись. Но главное, что это все сопровождалось профессиональной работой
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уменьшить гида! Именно в сложных погодных условиях действительно становится понятно, что с тобой работает мастер своего дела. Нас было четверо, две семейные пары, все разные по характеру и все мы однозначно можем сказать, что нам очень повезло, что нашим гидом был Руслан. Интеллигентный, спокойный, пунктуальный, при этом быстро ориентирующийся в ситуации, отличный и безопасный водитель. Руслан коренной житель Абхазии. Нам реально было интересно от него узнать про обычаи и традиции Абхазского народа. Отдельное спасибо ему за ужин с национальными абхазскими блюдами. Заказать блюдо из меню абхазской кухни - это одно, а понять, и почувствовать национальные вкусовые сочетания - это было изумительно! Не буду описывать содержание маршрута, про это можно много где прочитать. Добавлю, что день прошел потрясающе, впечатлений масса, к вечеру восхищенные природой Абхазии, уставшие и довольные мы вернулись в отель. Обязательно воспользуемся услугами Руслана еще!!!! Спасибо огромное!!!!

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо большое.
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Р
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в начале заехать, куда позже. Увидели красоты озера Рица, невероятного Гегского водопада и еще много
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всего. Не смотря на несезон, мы были 30 октября, погода не подвела, хоть и было прохладно, Руслан смог показать красоту Абхазии в полном объеме. Сам Руслан - отличный уверенный водитель, автомобиль у него комфортный, большой внедорожник с возможностью открыть крышу, воспользовавшись этим, сделали классное фото у дорожного зеркала на серпантине по пути на Рицу. В общем и целом рекомендую тур с Русланом на сто процентов! Спасибо, Руслан, благодаря Вам мы захотели вернуться в Абхазию!

Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в
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К
это была волшебная поездка. Руслан приехал накануне для обсуждения деталей маршрута, в назначенный день приехал за нами без опозданий. я была одна с 3 летним ребенком и чувствовала полную безопасность.
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машину водит отлично, знает свой край и рассказал много интересного об Абхазии. столько впечатлений, столько эмоций! мы в полном восторге. Руслан очень общительный и приятный человек, с ним было легко и комфортно. машина тоже очень хорошая, удобная, а открытая крыша-это вообще сказка. когда снова будем в Абхазии, обязательно обратимся ещё. мы очень довольны!!! спасибо!

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Г
Очень понравились экскурсии в сопровождении замечательного гида Руслана!
Руслан опытный гид и очень интересный собеседник! Мы много узнали об Абхазии, народе и их традициях, много где побывали, и знаем когда и
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куда стоит еще не раз приехать, так как каждый сезон Абхазия прекрасна по своему!
Рекомендуем Руслана 100%!
Я думаю Руслан найдет общий язык со всеми, так как он очень чуткий и внимательный человек, может и развеселить, и быть не заметным, и поговорить, и помолчать, и если надо позаботиться.
Также отмечу, что машины были в очень хорошем состоянии, с чистым салоном, без каких-либо посторонних запахов, что часто тоже бывает немаловажным.
Желаем всем таких же классных впечатлений, какие остались у нас!

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Ш
Дата посещения: 27 июл 2025
Масса положительных эмоций от увиденного Руслан показал нам все красивейшие места.Всем советую проехать по этому маршруту именно с ним .Много информации шутки Красивейшие фото
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