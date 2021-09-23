Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике

Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике

5
2 отзыва
Индивидуально
до 6 чел.
Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами.

Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица.

Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона.

А я расскажу о жизни «страны души», ее истории и легендах.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Все краски Абхазии

Абхазия — страна с потрясающий природой. И я помогу в этом убедиться! Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу. А также увидите храм-крепость X века.

Абхазия изнутри

Я расскажу о прошлом и современной жизни Абхазии: вы узнаете, почему ее называют «страной души», как живут горцы и какие местные легенды передаются из поколения в поколение. Посоветую, куда можно сходить в свободное время и какие национальные блюда попробовать. А если вы пожелаете, мы включим в экскурсию дегустацию домашних вин, коньяка, гранатового сока или меда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
  • Экологический сбор в национальном парке включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Дети — от 6 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
23 сен 2021
Экскурсия понравилась. Была гибкая программа маршрута, можно останавливаться в любом месте и на любое по продолжительности время. Узнали об истории и множество интересных фактов о стране. Однозначно рекомендуем!
Ю
25 авг 2021
Нам всё очень понравилось! Красивые места, интересные и веселые диалоги с экскурсоводом, вкусная еда на озере Рица, куда он посоветовал сходить

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