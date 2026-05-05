Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами. Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица.
Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. А я расскажу о жизни Страны Души, ее истории и легендах.
Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. А я расскажу о жизни Страны Души, ее истории и легендах.
Описание экскурсии
Все краски Абхазии
Абхазия — страна с потрясающий природой. И я помогу в этом убедиться! Вы посетите водопады Мужские и Девичьи Слёзы, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу. А также увидите храм-крепость X века.
Абхазия изнутри
Я расскажу о прошлом и современной жизни Абхазии: вы узнаете, почему ее называют «страной души», как живут горцы и какие местные легенды передаются из поколения в поколение. Посоветую, куда можно сходить в свободное время и какие национальные блюда попробовать. А если вы пожелаете, мы включим в экскурсию дегустацию домашних вин, коньяка, гранатового сока или меда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
- Экологический сбор в национальном парке оплачивается дополнительно: взрослый билет — 1000 ₽, детский от 8 до 12 лет — 500 ₽
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Дети — от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 610 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Руслан. Я провожу джип-туры по горной Абхазии более восьми лет. Как коренной житель знаю все самые живописные места — с радостью поделюсь ими с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 5 мая 2026
На период поездки погода выдалась дождливая, но тем не менее поездка сложилась идеально. В нужное время дождь прекращался, горы открывались, тучи разгонялись. Но главное, что это все сопровождалось профессиональной работой
Вам был полезен этот отзыв?
С
На период поездки погода выдалась дождливая, но тем не менее поездка сложилась идеально. В нужное время дождь прекращался, горы открывались, тучи разгонялись. Но главное, что это все сопровождалось профессиональной работой
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Отличный получился тур! Мы с девушкой в полном восторге, Руслан сам предлагал оптимальный маршрут, куда в начале заехать, куда позже. Увидели красоты озера Рица, невероятного Гегского водопада и еще много
Вам был полезен этот отзыв?
К
это была волшебная поездка. Руслан приехал накануне для обсуждения деталей маршрута, в назначенный день приехал за нами без опозданий. я была одна с 3 летним ребенком и чувствовала полную безопасность.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравились экскурсии в сопровождении замечательного гида Руслана!
Руслан опытный гид и очень интересный собеседник! Мы много узнали об Абхазии, народе и их традициях, много где побывали, и знаем когда и
Руслан опытный гид и очень интересный собеседник! Мы много узнали об Абхазии, народе и их традициях, много где побывали, и знаем когда и
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Дата посещения: 27 июл 2025
Масса положительных эмоций от увиденного Руслан показал нам все красивейшие места.Всем советую проехать по этому маршруту именно с ним .Много информации шутки Красивейшие фото
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике»
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Отправиться исследовать самые популярные места республики из Гагры
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
26 авг в 09:30
27 авг в 09:30
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
Начало: В Гагре
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 23 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
от 12 000 ₽ за экскурсию