Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами. Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица. Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. А я расскажу о жизни Страны Души, ее истории и легендах.

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Описание экскурсии

Все краски Абхазии

Абхазия — страна с потрясающий природой. И я помогу в этом убедиться! Вы посетите водопады Мужские и Девичьи Слёзы, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу. А также увидите храм-крепость X века.

Абхазия изнутри

Я расскажу о прошлом и современной жизни Абхазии: вы узнаете, почему ее называют «страной души», как живут горцы и какие местные легенды передаются из поколения в поколение. Посоветую, куда можно сходить в свободное время и какие национальные блюда попробовать. А если вы пожелаете, мы включим в экскурсию дегустацию домашних вин, коньяка, гранатового сока или меда.

Организационные детали