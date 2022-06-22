Абхазию называют страной души. Это правда — всего за одно путешествие я помогу вам позабыть о скуке и стряхнуть усталость. В хорошей компании вы насладитесь фантастическими красотами этого самобытного уголка планеты. Увидите шумные водопады, величественный каньон и познакомитесь с захватывающим дух пейзажем озера Рица. А я позабочусь о вашей улыбке.

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Описание

Что вас ожидает

Нетривиальная поездка

Приглашаю вас на обзорную экскурсию в тёплой дружеской атмосфере по самым главным значимым достопримечательностям Абхазии. По многолетнему опыту я понял, что людям надоели однотонные скучные рассказы гидов. Путешественники приезжают в Абхазию, чтобы отдохнуть, забыть о рутине и наслаждаться красотой природы. Я расскажу вам об истории наших мест и покажу самые красивые точки, а в пути мы с вами зарядимся хорошей музыкой, искренними беседами и может быть даже немного потанцуем. Вы забудете, что такое скука и плохое настроение — обещаю.

Самое-самое в Абхазии

Мы с вами посетим самые-самые достопримечательности Абхазии. Вы увидите знаменитые Белые скалы у Черного моря и прокатитесь на тарзанке к шумному водопаду Влюбленных (или посмотрите на него с берега). Насладитесь великолепием Юпшарского каньона, влюбитесь в озеро Рица и пересечете его на катамаране. Посмотрите на самую короткую реку в мире и место, где в финальной схватке сразились Шерлок Холмс и профессор Мориарти. И конечно, попробуете местное вино, домашний сыр и мясо из коптильни.

Маршрут прогулки

Белые скалы — ресторан Гагрипш — Гагра-колоннада — Стеклянный мост (перекус по желанию) — Голубое озеро — водопад Влюбленных — Гегский водопад — Юпшарский каньон — озеро Рица (отдых 1,5 часа) — водопады Мужские и Девичьи слёзы. По желанию продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или опытный гид-водитель из моей команды. Автомобиль УАЗ Патриот.

Встречу вас у границы с Россией, в Гагре или Пицунде

Возьмите с собой наличные деньги, так вам будет удобнее

Дополнительные расходы