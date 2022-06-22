Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нетривиальная поездка
Приглашаю вас на обзорную экскурсию в тёплой дружеской атмосфере по самым главным значимым достопримечательностям Абхазии. По многолетнему опыту я понял, что людям надоели однотонные скучные рассказы гидов. Путешественники приезжают в Абхазию, чтобы отдохнуть, забыть о рутине и наслаждаться красотой природы. Я расскажу вам об истории наших мест и покажу самые красивые точки, а в пути мы с вами зарядимся хорошей музыкой, искренними беседами и может быть даже немного потанцуем. Вы забудете, что такое скука и плохое настроение — обещаю.
Самое-самое в Абхазии
Мы с вами посетим самые-самые достопримечательности Абхазии. Вы увидите знаменитые Белые скалы у Черного моря и прокатитесь на тарзанке к шумному водопаду Влюбленных (или посмотрите на него с берега). Насладитесь великолепием Юпшарского каньона, влюбитесь в озеро Рица и пересечете его на катамаране. Посмотрите на самую короткую реку в мире и место, где в финальной схватке сразились Шерлок Холмс и профессор Мориарти. И конечно, попробуете местное вино, домашний сыр и мясо из коптильни.
Маршрут прогулки
Белые скалы — ресторан Гагрипш — Гагра-колоннада — Стеклянный мост (перекус по желанию) — Голубое озеро — водопад Влюбленных — Гегский водопад — Юпшарский каньон — озеро Рица (отдых 1,5 часа) — водопады Мужские и Девичьи слёзы. По желанию продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или опытный гид-водитель из моей команды. Автомобиль УАЗ Патриот.
Встречу вас у границы с Россией, в Гагре или Пицунде
Возьмите с собой наличные деньги, так вам будет удобнее
Дополнительные расходы
Экосбор в Рицинском национальном парке (взрослые — 700 руб., дети 8-12 лет — 200 руб.)
Тарзанка у водопада — 1000 руб.
Обед по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у границы Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид в Гагре
Здравствуйте! Имею 10-летний опыт в сфере путешествий. Я всегда нахожу подход к каждому человеку, люблю людей и люблю свою работу!