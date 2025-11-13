Мои заказы

Абхазия с фотографом! Мини-группа до 7 человек

Абхазия с фотографом! Мини-группа до 7 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Описание тура

Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!

Увидим Абхазию во всей красе на нашей индивидуальной экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный местный гид. Посетим все самые вкусные локации. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.

Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Абхазии. Сделаем много классных фото! Сделаем отдельную фотосессию в цветении (мандарины/ магнолия/ мимоза - в зависимости от сезона) и в заброшенном замке в летящих платьях!

И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться Гагрой, купить сувениры для своих родных и друзей!

Вас ждет:

  • 3 дня в Абхазии

  • фотосессия в заброшенном замке и в цветении

  • индивидуальная экскурсия на полный день с профессиональным гидом

  • фото-сопровождение на экскурсии

  • не менее 250 фото из поездки с цветокоррекцией и 15 фото с детальной ретушью

  • Мини-группа - до 7 человек

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Сочи

Встречаемся в Сочи, Трансфер в отель в Гагре, заселение

Ужин-знакомство

Свободное время

2 день

Экскурсия с гидом, фотосессия в цветении

Сегоня нас ждет индивидуальная экскурсия с гидом на целый день!

А я вас буду сопровождать как фотограф!

Заранее с вами обсудим образы для всех локаций

Мы посетим:

  • белые скалы

  • смотровая площадка с панорамным видом

  • замок принца Ольденбургского (по желанию, доплата 150р.)

  • Юпшарский каньон

  • подвесные немецкие мосты через р. Бзыбь, слияние 2х рек

  • самшитовая и мховая роща

  • водопады Девичьи и Мужские слезы

  • Голубое озеро

  • смотровая площадка - Чабгарский карниз

  • озеро Рица

  • водопады Молочный и Птичий клюв, панорамная площадка с видом на озеро

  • обед (доп. оплата) в ресторане с видом над рекой с видом на горы, где находятся стеклянный мост через р. Бзыбь и качели над рекой, мини-музей под открытым небом, каминный зал.

  • дача Сталина (по желанию 250р.)

  • заезд в мандариновые сады и на мимозу для фотосессии

ужин, свободное время

3 день

Фотосессия в замке, на белых скалах

Сегодня у нас день фотосессий!

именно для них я привезу летящие платья идеально подходящие для этих локаций!

8.00 - завтрак в отеле

9.00 - фотосессия в заброшенном замке

10.00 - фотосесия на белых скалах

12:00-13:00 - обед в ресторане

13:00 - трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта/вокзала Сочи и обратно
  • Проживание в отеле в Гагре (Двухместное размещение)
  • Завтраки в отеле
  • Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
  • Фото-сопросвождение на экскурсии
  • Фотосессия в Гагре
  • Транспорт на время фотосесии
  • Платья из моего проката
  • Макияж и укладка для фотосессии от профессионального визажиста
  • Не менее 250 фото из поездки (исходники в джепег)
  • 15 фото с детальной ретушью
  • Полная готовность фото до 3х недель
  • Консультация, подбор билетов
  • Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины
  • Мед страховка
О чём нужно знать до поездки
  • Гражданам России виза не нужна
  • Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
  • Наша группа до 7 человек
  • ретушь дополнительных фото 500ршт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

