от 54 000 ₽ за человека

Описание тура

Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!

Увидим Абхазию во всей красе на нашей индивидуальной экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный местный гид. Посетим все самые вкусные локации. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.

Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Абхазии. Сделаем много классных фото! Сделаем отдельную фотосессию в цветении (мандарины/ магнолия/ мимоза - в зависимости от сезона) и в заброшенном замке в летящих платьях!

И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться Гагрой, купить сувениры для своих родных и друзей!

Вас ждет: