По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
«Чтобы застать цветение мимозы, выбирайте заезд в конце февраля или начале марта: будем нюхать эти прекрасные цветы, фотографировать и любоваться ими»
3 сен в 15:00
1 окт в 15:00
61 300 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«Вы погуляете по Гагре, осмотрите высеченный в скале Новоафонский монастыри, сделаете красивые кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и атмосферные фотографии в городах-призраках, покинутых жителями»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 75 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас
«И да, Ютуб, Инстаграмм, Телеграмм у нас работают без ограничений»
14 окт в 10:00
8 сен в 10:00
от 35 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Фотопрогулки»
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