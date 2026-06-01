Найдено 3 тура в категории « Фотопрогулки » в Гагре, цены от 35 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На автобусе На катамаране 4 дня 7 отзывов По Абхазии с ветерком, музыкой и вином Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00 «Чтобы застать цветение мимозы, выбирайте заезд в конце февраля или начале марта: будем нюхать эти прекрасные цветы, фотографировать и любоваться ими» 61 300 ₽ за человека Джиппинг На машине На поезде 3 дня Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ... «Вы погуляете по Гагре, осмотрите высеченный в скале Новоафонский монастыри, сделаете красивые кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и атмосферные фотографии в городах-призраках, покинутых жителями» от 75 000 ₽ за всё до 6 чел. Джиппинг На вертолёте На яхте Сплавы и рафтинг Канатная дорога На поезде 11 дней 30% Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас «И да, Ютуб, Инстаграмм, Телеграмм у нас работают без ограничений» от 35 000 ₽ 50 000 ₽ за человека Все туры Гагры

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