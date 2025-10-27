Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Проведите незабываемые 3 дня в Абхазии! Вы увидите главные достопримечательности этой маленькой, но удивительной страны, восхититесь её природными красотами, от лазурных озёр до высоких гор, и насладитесь блюдами национальной кухни. читать дальше
В Гагре осмотрите знаменитую колоннаду и пройдётесь по Приморскому парку.
В Новом Афоне спуститесь в загадочную карстовую пещеру со сталактитами, сталагмитами и множеством залов.
А ещё сделаете красивые снимки на фоне Юпшарского каньона и озера Рицы, в котором отражаются вершины. Тур можем провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
После пересечения границы включается международный роуминг.
Для пересечения границы нужен паспорт РФ общегражданский или загранпаспорт, детям оригинал свидетельства о рождении.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и экскурсия по Гагре: колоннада, Приморский парк, ресторан «Гагрипш» и приветственный ужин
Встретим вас и отправимся в Гагру. По приезде разместимся в отеле и немного отдохнём после дороги. Далее отправимся на обзорную экскурсию по городу вместе с гидом. Прогуляемся к Гагрской колоннаде — знаковому архитектурному символу курорта. Пройдёмся по Приморскому парку, где нас окружит реликтовая растительность и тенистые аллеи. Узнаем интересные факты об одном из старейших ресторанов Абхазии — «Гагрипш», построенном без единого гвоздя.
Завершим день ужином в ресторане абхазской кухни, где попробуем блюда с местным колоритом и настроимся на отдых.
2 день
Юпшарский каньон и отдых на озере Рица
После завтрака мы отправимся на озеро Рица. По пути сделаем остановку у Голубого озера — природного источника с кристально прозрачной водой аквамаринового оттенка.
Продолжим маршрут через Юпшарский каньон, известный как «Каменный мешок». Нас впечатлят отвесные скалы и узкий проезд, с обеих сторон окружённый величественными горными стенами.
На озере Рица (входной билет оплачивается отдельно) сделаем остановку для прогулки и фотосессии. Нас ждут горные пейзажи, свежий воздух и тишина.
Вернёмся в Гагру. Вечер будет свободным: можно отдохнуть в отеле или прогуляться по набережной.
3 день
Новый Афон: монастырь Симона Кананита, Новоафонская пещера и дегустация вина, сыра и мяса
Позавтракаем и поедем в Новый Афон. По дороге остановимся в монастыре Симона Кананита. Прогуляемся по территории белокаменного комплекса, осмотрим внутренние залы с фресками и узнаем об истории обители.
Далее спустимся в Новоафонскую пещеру (входной билет оплачивается отдельно) — один из крупнейших подземных комплексов Кавказа. Мы пройдём по освещённым галереям и увидим сталактиты, сталагмиты и подземные залы.
Нас уже ждут в традиционном абхазском доме, где вы познакомитесь с национальными угощениями и продегустируете местные продукты и напитки: мёд, мясо, чай, вино и сыр. При желании вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты.
Затем — трансфер до аэропорта или ж/д вокзала Адлера, Сухума или Гагры.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Ужин и дегустации вина, сыра, мяса, чая и мёда
Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта/вокзала и обратно
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Адлера, Сухума или Гагры и обратно
Питание
Входные билеты в Рицинский национальный парк - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (дети от 8 до 12), детям до 8 лет бесплатно
Входные билеты в Новоафонскую пещеру - 700 ₽ (взрослый), детям до 8 лет бесплатно
1-местное размещение - стоимость по запросу
Стоимость тура зависит от даты:
Май - 18 000 ₽ (2-местное), 25 000 ₽ (1-местное)
Июнь - 20 000 ₽ (2-местное), 27 000 ₽ (1-местное)
Июль и август - 22 000 ₽ (2-местное), 30 000 ₽ (1-местное)
Стоимость тура только для вашей компании. За 2 участников: 55 000 ₽ (июнь), 65 000 ₽ (июль и август)
Тур возможно провести в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера, Сухума или Гагры, время по договорённости
Завершение: Доставим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера, Сухума или Гагры, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 5106 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!