Встретим вас и отправимся в Гагру. По приезде разместимся в отеле и немного отдохнём после дороги. Далее отправимся на обзорную экскурсию по городу вместе с гидом. Прогуляемся к Гагрской колоннаде — знаковому архитектурному символу курорта. Пройдёмся по Приморскому парку, где нас окружит реликтовая растительность и тенистые аллеи. Узнаем интересные факты об одном из старейших ресторанов Абхазии — «Гагрипш», построенном без единого гвоздя.

Завершим день ужином в ресторане абхазской кухни, где попробуем блюда с местным колоритом и настроимся на отдых.