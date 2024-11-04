Для граждан РФ виза в Абхазию не требуется. Можно посетить Абхазию по общегражданским (внутренним) паспортам. Для более комфортного перемещения просим брать вещи в путешествие не в чемодане (особенно из пластика), а в рюкзаке или дорожной сумке.

После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить оставшуюся часть суммы за 7 дней до старта тура.

Проживание. В одном из отелей: «Ассир», «Дионис», «Диоскурия», «Гаруда», «Амра». Размещение 2-3-местное. Возможно 1-местное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Спокойный отдых. Перемещения в основном на транспорте. Самые длинные пешие прогулки — 1,5-2км. Все маршруты доступны как для детей, так и для людей пожилого возраста.

Дети. От 6 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна. Можно проехать по внутреннему паспорту.