Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку

Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
В небольшой компании мы побываем в шести из семи районов республики.

Вы полюбуетесь бурными горными реками, озёрами и субтропическими парками, колхидскими лесами и водопадами. Вас ждёт бархатное море, тёплое яркое солнце
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и вкусная еда.

Мы поговорим об истории Абхазии, культуре, быте и традициях абхазского народа, обсудим интересные детали становления абхазской государственности.

Вы услышите увлекательные факты о меценатах, сыгравших большую роль в развитии края, и многое другое. Едем вдохновляться красотой Страны души!

5
2 отзыва
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Ближайшие даты:
12
июн4
сен11
сен18
сен25
сен2
окт9
окт
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Абхазию не требуется. Можно посетить Абхазию по общегражданским (внутренним) паспортам. Для более комфортного перемещения просим брать вещи в путешествие не в чемодане (особенно из пластика), а в рюкзаке или дорожной сумке.
После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить оставшуюся часть суммы за 7 дней до старта тура.

Проживание. В одном из отелей: «Ассир», «Дионис», «Диоскурия», «Гаруда», «Амра». Размещение 2-3-местное. Возможно 1-местное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Спокойный отдых. Перемещения в основном на транспорте. Самые длинные пешие прогулки — 1,5-2км. Все маршруты доступны как для детей, так и для людей пожилого возраста.

Дети. От 6 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна. Можно проехать по внутреннему паспорту.

Программа тура по дням

1 день

Знаковые места Гагры и Нового Афона

Сразу после пересечения границы начнётся ваше знакомство с местными достопримечательностями. Первым делом полюбуемся Белыми скалами — каменными склонами на побережье. Затем остановимся на смотровой площадке, откуда открывается панорама города Гагра. Побываем в Приморском парке, увидим знаменитый ресторан «Гагрипш», визитную карточку города — колоннаду — и Зимний театр.

После обеда в национальном кафе-апацхе на Чёрной речке отправимся в Новый Афон. Посмотрим на водопад, погуляем по территории монастырского комплекса, посетим ж. -д. станцию Псырцха и Лебединые пруды. Вечером разместимся в отеле в Сухуме.

Знаковые места Гагры и Нового АфонаЗнаковые места Гагры и Нового АфонаЗнаковые места Гагры и Нового АфонаЗнаковые места Гагры и Нового АфонаЗнаковые места Гагры и Нового АфонаЗнаковые места Гагры и Нового Афона
2 день

Мюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро Рица

Сегодня вас ждёт насыщенный день. Посетим Мюссерский заповедник, где посмотрим на раннесредневековый храм Амбара и сделаем красивые фотографии на диком пляже с качелями. После отправимся в Рицинское ущелье. Поднимемся к Бзыбскому храму и крепости, пройдём по подвесному мосту над рекой Бзыбь.

Пообедаем в национальном ресторане «Абхазский двор» на речном берегу и пройдём по ещё одному мосту, на этот раз стеклянному. Проедем по живописному серпантину, останавливаясь на видовых точках, и приедем к жемчужине Абхазии — озеру Рица. Вечером вернёмся в Сухум.

Мюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро РицаМюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро Рица
3 день

Ткуарчал, водопады, горячие источники

В этот день едем в город-герой Ткуарчал. Когда-то крупный промышленный центр Абхазии, во время войны он принял удар на себя и пережил опустошительную блокаду. Вы сможете ощутить уникальную атмосферу города, непохожего на знаменитые курорты республики.

Мы полюбуемся водопадами и послушаем их умиротворяющий шум — Акармарским, Ирина, Золотоносцем и Радужным. (Рекомендуем взять с собой удобную обувь и одежду для лёгкого треккинга.) Увидим призрачные посёлки Акармара и Джантуха, поглощённые природой. Осмотрим монументальную архитектуру заброшенного вокзала, ГРЭС и железнодорожного моста.

Пообедав с видом на водопад, отправимся на горячие источники, где желающие смогут искупаться. Вечером вернёмся в Сухум.

Ткуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источникиТкуарчал, водопады, горячие источники
4 день

Набережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью Черниговка

Утром прогуляемся по исторической набережной Сухума, любуясь цветами, пальмами и кипарисами и наслаждаясь морским воздухом. Затем доедем до колоритного столичного рынка, где вы сможете приобрести вкусные абхазские «сувениры». После прогуляемся по живописному ущелью Черниговка и полюбуемся каскадами горной реки Мачара.

Пообедаем в ресторане национальной кухни и поедем обратно к границе, куда прибудем около 19:00.

Набережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью ЧерниговкаНабережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью Черниговка

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на все локации
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места встречи и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное проживание
  • Возможно проведение тура индивидуально (по запросу)
  • После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить оставшуюся часть суммы за 7 дней до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской границы), 10:30 - 12:00
Завершение: КПП Псоу, до 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Г
4 ноя 2024
Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день был не похож на предыдущий. Всё спланировано, всё продумано. Великолепные локации, виды. Впечатление просто супер. Огромное спасибо Гору за кучу положительных эмоций. Я уверена, что в Абхазию обязательно вернусь.
Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было
Л
3 ноя 2024
Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение
Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и

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