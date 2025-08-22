Групповая
до 20 чел.
Джип-тур из Гудауты - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
23 авг в 09:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки Страны Души
Начало: В месте вашего проживания в Гудауте
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
23 авг в 08:30
26 авг в 08:30
2800 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом
Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
3500 ₽ за человека
