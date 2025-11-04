Путешествие в восточную Абхазию подарит незабываемые впечатления.
Групповая экскурсия включает посещение заброшенного города Акармара, где сохранились уникальные образцы советской архитектуры. В Ткуарчале, известном как абхазский Ленинград, вы узнаете о его героическом прошлом и настоящем. Водопады Великан, Святой и Ирина впечатлят своей красотой и историей. Включён трансфер на комфортабельных авто, а также возможность насладиться местной кухней
Групповая экскурсия включает посещение заброшенного города Акармара, где сохранились уникальные образцы советской архитектуры. В Ткуарчале, известном как абхазский Ленинград, вы узнаете о его героическом прошлом и настоящем. Водопады Великан, Святой и Ирина впечатлят своей красотой и историей. Включён трансфер на комфортабельных авто, а также возможность насладиться местной кухней
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Исторические места и архитектура
- 🌿 Атмосфера заброшенного города
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🌊 Впечатляющие водопады
Что можно увидеть
- Акармара
- Ткуарчал
- Водопад Великан
- Водопад Святой
- Водопад Ирина
Описание экскурсии
Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.
Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.
Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включен трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Sequoia в зависимости от размера группы
- В случае поездки на минивэне или микроавтобусе 1,5 км до водопадов Великан и Ирина мы проедем на внедорожниках
- Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ с чел. По желанию обед и дегустация местной продукции
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Гудауте
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень живописные места! Хорошие машины, профессиональные водители. К водопадам подниматься в гору по бездорожью. Так гид мало того, что машину ведёт, так ещё и легенды и исторические факты рассказывает.
Полный восторг!
Полный восторг!
Экскурсия🔥 Благодарим нашего гида Пашу за экскурсию!))) Нам всё понравилось. Было познавательно и интересно!)) Рекомендуем добавить в тур или сделать дополнительно заезд в термальные источники))) Тур рекомендуем👍👍👍
2900 ₽ за человека