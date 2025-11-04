Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам

Путешествие в сердце Абхазии: Акармара, Ткуарчал и три водопада. Узнайте историю, насладитесь природой и почувствуйте дух времени
Путешествие в восточную Абхазию подарит незабываемые впечатления.

Групповая экскурсия включает посещение заброшенного города Акармара, где сохранились уникальные образцы советской архитектуры. В Ткуарчале, известном как абхазский Ленинград, вы узнаете о его героическом прошлом и настоящем. Водопады Великан, Святой и Ирина впечатлят своей красотой и историей. Включён трансфер на комфортабельных авто, а также возможность насладиться местной кухней
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические места и архитектура
  • 🌿 Атмосфера заброшенного города
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 🌊 Впечатляющие водопады
Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам

Что можно увидеть

  • Акармара
  • Ткуарчал
  • Водопад Великан
  • Водопад Святой
  • Водопад Ирина

Описание экскурсии

Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.

Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.

Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Sequoia в зависимости от размера группы
  • В случае поездки на минивэне или микроавтобусе 1,5 км до водопадов Великан и Ирина мы проедем на внедорожниках
  • Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ с чел. По желанию обед и дегустация местной продукции
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Гудауте
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Анна
Очень живописные места! Хорошие машины, профессиональные водители. К водопадам подниматься в гору по бездорожью. Так гид мало того, что машину ведёт, так ещё и легенды и исторические факты рассказывает.
Полный восторг!
Таких впечатлений от экскурсий у меня ещё не было.
Заброшенные города производят печатление очень гнетущее. После грузино-абхазского конфликта город не стали восстанавливать. Там угольная шахта, она заброшена. В такой упадок и разруху все пришло буквально за 30 лет. Я и не знала, что здания могут так быстро разрушаться.

Лариса
Экскурсия🔥 Благодарим нашего гида Пашу за экскурсию!))) Нам всё понравилось. Было познавательно и интересно!)) Рекомендуем добавить в тур или сделать дополнительно заезд в термальные источники))) Тур рекомендуем👍👍👍
Похожие экскурсии на «Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам»

Чарующая Рица
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица
Отправиться в путешествие из Гудауты и увидеть страну без туристических клише
23 апр в 08:00
24 апр в 08:00
10 300 ₽ за всё до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
29 апр в 16:00
30 апр в 08:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
22 апр в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гудауте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гудауте
