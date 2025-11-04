Путешествие в восточную Абхазию подарит незабываемые впечатления. Групповая экскурсия включает посещение заброшенного города Акармара, где сохранились уникальные образцы советской архитектуры. В Ткуарчале, известном как абхазский Ленинград, вы узнаете о его героическом прошлом и настоящем. Водопады Великан, Святой и Ирина впечатлят своей красотой и историей. Включён трансфер на комфортабельных авто, а также возможность насладиться местной кухней

Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.

Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.

Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.

