Вы побываете в одном из самых красивых уголков Кавказа. По пути проедете живописные ущелья рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Остановитесь у впечатляющего Гегского водопада.
А затем полюбуетесь озером Рица и его безмятежно ровной гладью, в которой отражаются заснеженные громады гор.
Описание экскурсии
Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья — проедем через каньоны с отвесными скалами.
Водопады Девичьи и Мужские Слёзы — на 2-ом километре Рицинской дороги увидим, как плачут скалы.
Голубое озеро — на высоте 100 метров над уровнем моря полюбуемся яркой голубизной водоёма. Говорят, если умыться водой из этого озера, можно сбросить десятки лет.
Гегский водопад — посмотрим, как водный каскад обрушивается вниз с высоты 55 метров. В солнечную погоду водный поток образует у подножия радугу сквозь фонтан брызг.
Чабгарский карниз — замрём от захватывающих панорамных видов.
Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии.
По пути гид расскажет:
- о стране Апсны и её истории, местных традициях и обычаях
- горной части Абхазии, эндемиках флоры и разнообразной дикой фауне
- легендах и преданиях самобытного народа — с немалой долей правды, но и не лишённых местного колоритного юмора!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на джипе Toyota Sequoia с открытой панорамной крышей
- Отдельно оплачивается экосбор на территорию Рицинского национального парка — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский (8-12 лет)
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и дегустация местной продукции
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 349 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Юрия за поездку на джипинге)) Нам безумно понравилось и мы в восторге!!!))) Спасибо огромное организаторам, что предоставляете туристам с удовольствием провести время и делитесь интересной информацией))
Отличная получилась поездка. Автомобиль чистый и в отличном состоянии. Очень внимательный гид Адам, приятный собеседник, с чувством юмора и не утомительно рассказывал. Природа очень красивая. Эмоции от поездки по горному ущелью с панорамной крышей останутся в памяти на долго.
Экскурсия очень понравилась,организатор забрал от отеля и привез туда же. Все указанные маршруты посмотрели,было интересно и захватывающе,катались на джипе с открытой панорамный крышой,наслаждаясь прекрасными видами. Советую эту экскурсию,где можно душой отдахнуть!!!
Все было супер🔥 комфортно, интересно, безо Спасибо огромное за увлекательную экскурсию 🔥🔥🔥
Спасибо за экскурсию, было классно) яркие эмоции, красивые места, доброжелательный гид 👍🏻
