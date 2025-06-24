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25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути посмотреть на скалы и водопады
«Чистый горный воздух, красота природы и удивительная атмосфера — вот что такое Рица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9600 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
«Озеро Рица — финальная точка маршрута»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Побывать в живописных локациях, встать у края пропасти и вдохнуть сосновый воздух
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
«Озеро Рица — среди сосен и скал, на высоте 950 метров»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 18:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
- ЭЭдуард14 июня 2025Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Озеро Рица»
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Сколько стоит экскурсия по Гудауте в июле 2025
Сейчас в Гудауте в категории "Озеро Рица" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 12 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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