Мои заказы

Незабываемые экскурсии на озеро Рица: откройте секреты Абхазии с гидом!

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Рица» в Гудауте, цены от 2500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Гудауты - на озеро Рица
На машине
6 часов
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути посмотреть на скалы и водопады
«Чистый горный воздух, красота природы и удивительная атмосфера — вот что такое Рица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9600 ₽12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
«Озеро Рица — финальная точка маршрута»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
На машине
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Побывать в живописных локациях, встать у края пропасти и вдохнуть сосновый воздух
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
«Озеро Рица — среди сосен и скал, на высоте 950 метров»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 18:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
    читать дальше

    Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы. Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы! Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐

    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно
  • Э
    Эдуард
    14 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Озеро Рица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Гудауты - на озеро Рица
  2. Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
  3. Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в июле 2025
Сейчас в Гудауте в категории "Озеро Рица" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 12 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем Вам посетить озеро Рица в Абхазии и получить незабываемые впечатления от прекрасной природы. Наши экскурсии помогут Вам получить максимум положительных эмоций и воспоминаний