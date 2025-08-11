Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Гудауте до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Гудауте, цены от 9900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Гудауты - на озеро Рица
На машине
6 часов
-
20%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
10 240 ₽12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Чарующая Рица
На машине
7 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
9900 ₽11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
На машине
6.5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
11 050 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    11 августа 2025
    Чарующая Рица
    Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались,
    где не хотели задерживаться-быстро смотрели и ехали дальше). Очень полезна была рекомендация выехать пораньше-успели до крупных туристических групп, все локации были только наши, сделали много красивых фоточек без посторонних людей в кадре.
    Рашид очень интересный рассказчик и собеседник, обсудили темы не только по маршруту, много интересного узнали об Абхазии в целом. Подсказал, что ещё стоит посмотреть. Очень аккуратная манера вождения: никого не укачало, на серпантине было не страшно. Комфортная машина, нас было 5 человек - никто никому не мешал) Терпелив и доброжелателен по отношению к детям, младшая у нас натурально "Маша" из мультика или "Малая Крудс", мы её фонтан энергии не всегда выдерживаем)))
    Надеемся поехать с Рашидом ещё по другим маршрутам.

    • В
  • В
    Вадим
    1 августа 2025
    Чарующая Рица
    Очень понравилось экскурсия, красивые локации, живописные места!!! Познавательный и интересный рассказ. Удобная машина и комфортная езда. Спасибо Рашиду👍
  • С
    Сергей
    29 июля 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на озеро Рица. Выезд из
    Гудауты в 9-00 из отеля "Апсны", вернулись обратно только часов в 5 вечера. Но оно того стоило! Море впечатлений от природы, видов и сладкого горного воздуха! Поездка была на комфортабельном минивэне Хонда и главное там был кондиционер! По ходу поездки Артур предлагает заехать в места, где торгуют вином, медом, чаем. Но делает он это не навязчиво – не хотите, значит не будете заезжать. И вся экскурсия прошло в плавном, не торопливом режиме. Пока едете Артур рассказывает о красотах и Абхазии, приезжаете, ходите гуляете, фотографируетесь и возвращаетесь в машине. Без спешки и беготни. На обратном пути можно пообедать в ресторане "Абхазский дворик" и в прохладе горной речки поделиться впечатлениями под бокал пива или вина или еще чего покрепче. Такая экскурсия, как мне кажется, лучше подходит парам или небольшой компании в 4 человека, но без детей. Получите в полной мере эстетическое удовольствие от красот природы, а Артур расскажет и беспроблемно доставит вас до места по задорным дорогам Абхазии!

    • ю
  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)
    • Л
  • Л
    Людмила
    24 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
    Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы.

    Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐

    • Э
  • Э
    Эдуард
    14 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Гудауты - на озеро Рица
  2. Чарующая Рица
  3. Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в августе 2025
Сейчас в Гудауте в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 9900 до 11 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Гудауте на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025