Гудауты в 9-00 из отеля "Апсны", вернулись обратно только часов в 5 вечера. Но оно того стоило! Море впечатлений от природы, видов и сладкого горного воздуха! Поездка была на комфортабельном минивэне Хонда и главное там был кондиционер! По ходу поездки Артур предлагает заехать в места, где торгуют вином, медом, чаем. Но делает он это не навязчиво – не хотите, значит не будете заезжать. И вся экскурсия прошло в плавном, не торопливом режиме. Пока едете Артур рассказывает о красотах и Абхазии, приезжаете, ходите гуляете, фотографируетесь и возвращаетесь в машине. Без спешки и беготни. На обратном пути можно пообедать в ресторане "Абхазский дворик" и в прохладе горной речки поделиться впечатлениями под бокал пива или вина или еще чего покрепче. Такая экскурсия, как мне кажется, лучше подходит парам или небольшой компании в 4 человека, но без детей. Получите в полной мере эстетическое удовольствие от красот природы, а Артур расскажет и беспроблемно доставит вас до места по задорным дорогам Абхазии!