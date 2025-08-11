-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
10 240 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
11 050 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина11 августа 2025Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались,
- ВВадим1 августа 2025Очень понравилось экскурсия, красивые локации, живописные места!!! Познавательный и интересный рассказ. Удобная машина и комфортная езда. Спасибо Рашиду👍
- ССергей29 июля 2025Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на озеро Рица. Выезд из
- ююлия10 июля 2025Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)
- ЛЛюдмила24 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
- ЭЭдуард14 июня 2025Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.
