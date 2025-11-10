Абхазия занимает третье место в мире по количеству святых мест на единицу площади. Древние храмы Абхазии можно встретить во всех частях страны. Экскурсия в село Каманы из Сухума рассчитана на полдня. Организованная экскурсию с гидом, глубоко знающим тонкости этой тематики. Горное село Каманы — настоящая сокровищница, в которой находятся важные православные святыни Абхазии. Здесь вы побываете в Каманском мужском монастыре святителя Иоанна Златоуста VI в., искупаетесь в святом целительном источнике, посетите гробницу Святого мученика Васелиска VI в. и осмотрите руины древнего храма. По желанию, вы также сможете подняться к месту третьего обретения головы Иоанна Крестителя., Маршрут:

Посещение Каманского мужского монастыря Иоанна Златоуста VI века.

Купание в Святом целительном источнике.

Посещение гробницы Святого Васелиска IV века.

Осмотр руин древнего храма.

• По желанию: третье обретенье головы Иоанна Крестителя. Важная информация:

Если вы будете купаться в святом источнике, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы ваш купальный костюм не был слишком открытым. В идеале для купания нужна простая сорочка.