Приглашаем вас посетить святые места Каманского ущелья.
Вас ждёт экскурсия по Каманскому мужскому монастырю, купание в святом целительном источнике и посещение гробницы Святителя Иоанна Златоуста.
Описание экскурсии
Абхазия занимает третье место в мире по количеству святых мест на единицу площади. Древние храмы Абхазии можно встретить во всех частях страны. Экскурсия в село Каманы из Сухума рассчитана на полдня. Организованная экскурсию с гидом, глубоко знающим тонкости этой тематики. Горное село Каманы — настоящая сокровищница, в которой находятся важные православные святыни Абхазии. Здесь вы побываете в Каманском мужском монастыре святителя Иоанна Златоуста VI в., искупаетесь в святом целительном источнике, посетите гробницу Святого мученика Васелиска VI в. и осмотрите руины древнего храма. По желанию, вы также сможете подняться к месту третьего обретения головы Иоанна Крестителя., Маршрут:
- Посещение Каманского мужского монастыря Иоанна Златоуста VI века.
- Купание в Святом целительном источнике.
- Посещение гробницы Святого Васелиска IV века.
- Осмотр руин древнего храма.
• По желанию: третье обретенье головы Иоанна Крестителя. Важная информация:
Если вы будете купаться в святом источнике, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы ваш купальный костюм не был слишком открытым. В идеале для купания нужна простая сорочка.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каманский мужской монастырь святителя Иоанна Златоуста
- Святой целительный источник
- Гробница Святого мученика Васелиска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания в городе Новый Афон и Сухум
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
