Путешествие по Абхазии подарит вам незабываемые впечатления.
В программе экскурсии - Голубое озеро с нереально яркой водой, узкий Юпшарский каньон, водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы", а также подвесной мост через реку Бзыбь. Завершится маршрут у озера Рица, окружённого хвойными лесами и скалами.
Узнайте, почему дорога на Рицу была засекречена и как уникальная экосистема национального парка привлекает туристов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🌲 Экосистема национального парка
- 💧 Водопады и каньоны
- 🏞 Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы"
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной
- Юпшарский каньон — узкое ущелье, где скалы почти соприкасаются, оставляя узкую полоску неба над головой
- Водопады «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы» — природный контраст силы и нежности в одном пейзаже
- Подвесной мост через реку Бзыбь — остановка для тех, кто хочет почувствовать себя на краю пропасти
- Озеро Рица — финальная точка маршрута. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря среди хвойных лесов и скал. Воздух здесь пахнет сосной, тишиной и вечностью
Вы узнаете:
- Когда было образовано озеро Рица
- Почему долгое время дорога на Рицу была засекречена
- Из-за чего в середине 20 века хотели разрушить ущелье
- Какое дерево тонет в воде
А также познакомитесь с уникальной экосистемой национального парка и помедитируете с видом на исполинские скалы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire с двумя люками
- Отдельно оплачивается экосбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ с 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно, а также обед — по желанию
- Можем отправиться в путешествие из Сухума или из Нового Афона
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Новом Афоне
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
13 июл 2025
Отличное путешествие в компании прекрасного гида Шота. Маршрут продуман до мелочей. Попросили Шота заехать на дачу Сталина на Рица. И хотя ее не было в маршруте, он не отказал, а бонусом провел сам индивидуальную экскурсию.
День прошел на одном дыхании! Все было интересно, безопасно и вкусно!
С
Светлана
3 июл 2025
Добрый день, очень понравилась экскурсия, подача материала… Шота с любовью рассказал про страну и достопримечательности… Спасибо огромное))) всем рекомендую…
Входит в следующие категории Нового Афона
