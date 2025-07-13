А Алла

Отличное путешествие в компании прекрасного гида Шота. Маршрут продуман до мелочей. Попросили Шота заехать на дачу Сталина на Рица. И хотя ее не было в маршруте, он не отказал, а бонусом провел сам индивидуальную экскурсию.

День прошел на одном дыхании! Все было интересно, безопасно и вкусно!