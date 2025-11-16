Мои заказы

Ткуарчал: Уголок природы и истории

Экскурсия в Ткуарчал - это не только познавательное путешествие, но и возможность насладиться отдыхом вдали от городской суеты, погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🌿 Природная гармония
  • 🏞 Кристально чистые реки
  • 🧡 Тепло и радушие местных
  • 🎨 Богатая культура
Что можно увидеть

  • Горные вершины
  • Реки

Описание экскурсии

Экскурсия в Ткуарчал - это путешествие в сердце живописной Абхазии, где природа и культура переплетаются в едином гармоничном танце. Вас ждут захватывающие виды горных вершин, утопающих в зелени лесов, и кристально чистые воды рек. Ткуарчал — это не просто место на карте, а настоящая жемчужина, наполненная теплом и радушием. Эта экскурсия оставит в вашем сердце частичку абхазской души, которую вы захотите сохранить навсегда.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Дегустации
  • Комфортабельное авто
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 400 руб с человека
  • Заказ джипа на водопады - 2500 руб за группу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пицунда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

