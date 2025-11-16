Экскурсия в Ткуарчал - это не только познавательное путешествие, но и возможность насладиться отдыхом вдали от городской суеты, погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные виды
- 🌿 Природная гармония
- 🏞 Кристально чистые реки
- 🧡 Тепло и радушие местных
- 🎨 Богатая культура
Что можно увидеть
- Горные вершины
- Реки
Описание экскурсииЭкскурсия в Ткуарчал - это путешествие в сердце живописной Абхазии, где природа и культура переплетаются в едином гармоничном танце. Вас ждут захватывающие виды горных вершин, утопающих в зелени лесов, и кристально чистые воды рек. Ткуарчал — это не просто место на карте, а настоящая жемчужина, наполненная теплом и радушием. Эта экскурсия оставит в вашем сердце частичку абхазской души, которую вы захотите сохранить навсегда.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Дегустации
- Комфортабельное авто
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 400 руб с человека
- Заказ джипа на водопады - 2500 руб за группу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пицунда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
