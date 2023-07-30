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Новый Афон из Пицунды

Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Абхазия, страна с богатым историческим наследием и неповторимой природой, приглашает вас на незабываемую экскурсию из Пицунды.

Вас ждет посещение живописного Нового Афона, где вы увидите величественный Симоно-Кананитский монастырь, окунетесь в историю
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на железнодорожной станции Псырцха и прогуляетесь по Приморскому парку.

Не менее захватывающим будет посещение карстовой пещеры, где таинственные сталактиты и сталагмиты создают неповторимую атмосферу.

А Чернореченское форелевое хозяйство в долине реки Мчышта удивит вас своими живописными прудами и возможностью самостоятельно выловить форель.

Завершит ваше путешествие Мчыштинский пещерный храм, вырубленный в скале, который оставит неизгладимые впечатления.

Экскурсия проводится опытными гидами-водителями, в стоимость включена дегустация вина на частной винодельне. Входные билеты в Новоафонскую пещеру и на форелевое хозяйство оплачиваются отдельно

4.1
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Богатое историческое наследие
  • 🌲 Живописная природа
  • 🐟 Возможность выловить форель
  • 🍷 Дегустация местного вина

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии в Новый Афон из Пицунды - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая инфраструктура работает в полную силу. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть чуть ниже, а некоторые объекты работают по сокращённому графику. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные часы работы некоторых достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Новый Афон из Пицунды
Новый Афон из Пицунды
Новый Афон из Пицунды

Что можно увидеть

  • Симоно-Кананитский монастырь
  • Железнодорожная станция Псырцха
  • Приморский парк
  • Новоафонская пещера
  • Анакопийская крепость
  • Чернореченское форелевое хозяйство
  • Мчыштинский пещерный храм

Описание экскурсии

Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Кроме того, мы посетим карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей и по желанию посетим Анакопийскую крепость на Иверской горе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет водитель из нашей команды. Сопровождение гидом не предусмотрено
  • В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Новоафонская пещера: 700 руб. с человека (в летние месяцы работает ежедневно, в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
2
1
1
А
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам клиентов. Пещера завораживает своей мощью. Территория монастыря частично находится в стадии реконструкции, но это
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не мешает получить все необходимые эмоции. Добрались до грота и кельи апостола Симона Кананита. Говорят, в келье можно загадывать желания, очень сокровенные. Но нужно приложить усилия, чтоб добраться до этих мест. В парке черные лебеди и белые, страусы, павлины, пони… можно покатать на катамаранах. Далее по программе было форелевое производство со своими прудами с рыбами. Пройдя вдоль горной бурной реки сквозь самшитовый лес насладились видом на храм в скалах и прекраснейшей природой вокруг) Ну и в завершении очень приятный подарок от Адгура, подаривший массу дополнительных положительных эмоций и фотографий. Огромное спасибо от детей и взрослых)

Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам+2
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам
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Екатерина
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все вопросы ответил. И в целом приятный собеседник. Свозил по всем назначеным местам. Больше всего времени занимает экскурсия в пещеру. Изменение маршрута обсуждаемо. Завёз на частную винодельню. Нам понравилось. Спасибо! 😊
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
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Орлова
Это не совсем экскурсия скорее транспортное сопровождение, но водитель много знает о своей стране, поэтому просто было хорошо, красивая природа, вкусная еда, билеты без очереди, что тоже очень важно и в принципе мы посетили все важные достопримечательности, поэтому спасибо огромное 👍✅💯‼️☀️
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А
Отличная экскурсия с квалифицированным, доброжелательным, открытым гидом. Дополнительно показал нам ещё одну достопримечательность - автобусные остановки Церетели, которые достойны отдельной экскурсии.
Отличная экскурсия с квалифицированным, доброжелательным, открытым гидом. Дополнительно показал нам ещё одну достопримечательность - автобусные остановки
Отличная экскурсия с квалифицированным, доброжелательным, открытым гидом. Дополнительно показал нам ещё одну достопримечательность - автобусные остановки
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Дарья
Экскурсия была сказочной! Меня не покидало ощущение нахождения в зазеркалье: настолько яркие и фантастические виды, краски и чудеса природы! Поход в пещеры сравним с путешествием на Марс: масштабность и нереальность,
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от которых захватывает дух! Наш гид Адгур создал атмосферу легкости, комфорта и наслаждения каждой минутой! Очень внимательный, корректный и заботливый! Предугадывание желаний и прекрасное их исполнение - это суперсила Адгура! Экскурсия прошла в удобном для нас ритме, учитывались любые ньюансы и пожелания, комфортный автомобиль, интересные рассказы, приятное общение - залог прекрасного настроения и чудесного дня! Отдельно хочу отметить посещение форелевого хозяйства - это не рыба, это пища Богов! Благодарю Адгура за чудесный день, полный восторга и ярких воспоминаний! До новых встреч!!!!

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О
Добрый день!!!! Сказать, что прошло все волшебно - ничего не сказать… Эмоции переполняют!!!!! Спасибо огромное Адгуру и Екатерине!!!!! Рекомендую Рекомендую Рекомендую
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