Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды

Древний монастырь, ГЭС, таинственная пещера, скальный храм и форелевое хозяйство за 1 день

Абхазия покорит вас заповедной природой, богатым историческим наследием и дружелюбными жителями.

Вы узнаете о непростой истории страны и увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру.

Заедете в Чернореченское форелевое хозяйство и оцените вырубленный в скале храм.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Нового Афона

Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Кроме того, мы исследуем карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей и по желанию посетим Анакопийскую крепость на Иверской горе. Поговорим о том, как развивался курорт, какие известные люди здесь бывали и чем он живет сегодня.

Форелевое хозяйство и пещерный храм

Чернореченское форелевое хозяйство в долине реки Мчышта — одно из самых интересных мест Абхазии. На его территории расположено 15 живописных прудов, в каждом из них живет несколько тысяч рыб. Вы сможете самостоятельно выловить форель или купить уже готовую. В завершение мы покажем Мчыштинский пещерный храм, вырубленный в скале над рекой, и расскажем его историю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Новоафонская пещера — 500 руб. с человека, форелевое хозяйство — 250 руб. с человека; Анакопийская крепость на Иверской горе — 700 руб. со всей группы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях, культуре и истории.
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