Абхазия, страна с богатым историческим наследием и неповторимой природой, приглашает вас на незабываемую экскурсию из Пицунды.
Вас ждет посещение живописного Нового Афона, где вы увидите величественный Симоно-Кананитский монастырь, окунетесь в историю
Вас ждет посещение живописного Нового Афона, где вы увидите величественный Симоно-Кананитский монастырь, окунетесь в историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Богатое историческое наследие
- 🌲 Живописная природа
- 🐟 Возможность выловить форель
- 🍷 Дегустация местного вина
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Новый Афон из Пицунды - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая инфраструктура работает в полную силу. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть чуть ниже, а некоторые объекты работают по сокращённому графику. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные часы работы некоторых достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Симоно-Кананитский монастырь
- Железнодорожная станция Псырцха
- Приморский парк
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
- Чернореченское форелевое хозяйство
- Мчыштинский пещерный храм
Описание экскурсии
Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Кроме того, мы посетим карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей и по желанию посетим Анакопийскую крепость на Иверской горе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет водитель из нашей команды. Сопровождение гидом не предусмотрено
- В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
- Входные билеты не включены в стоимость:
— Новоафонская пещера: 700 руб. с человека (в летние месяцы работает ежедневно, в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличное путешествие в сопровождении очень хорошего Человека по имени Адгур, очень чуткого к желаниям и интересам клиентов. Пещера завораживает своей мощью. Территория монастыря частично находится в стадии реконструкции, но это
+2
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Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все вопросы ответил. И в целом приятный собеседник. Свозил по всем назначеным местам. Больше всего времени занимает экскурсия в пещеру. Изменение маршрута обсуждаемо. Завёз на частную винодельню. Нам понравилось. Спасибо! 😊
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Это не совсем экскурсия скорее транспортное сопровождение, но водитель много знает о своей стране, поэтому просто было хорошо, красивая природа, вкусная еда, билеты без очереди, что тоже очень важно и в принципе мы посетили все важные достопримечательности, поэтому спасибо огромное 👍✅💯‼️☀️
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А
Отличная экскурсия с квалифицированным, доброжелательным, открытым гидом. Дополнительно показал нам ещё одну достопримечательность - автобусные остановки Церетели, которые достойны отдельной экскурсии.
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Экскурсия была сказочной! Меня не покидало ощущение нахождения в зазеркалье: настолько яркие и фантастические виды, краски и чудеса природы! Поход в пещеры сравним с путешествием на Марс: масштабность и нереальность,
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О
Добрый день!!!! Сказать, что прошло все волшебно - ничего не сказать… Эмоции переполняют!!!!! Спасибо огромное Адгуру и Екатерине!!!!! Рекомендую Рекомендую Рекомендую
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