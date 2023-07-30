Абхазия, страна с богатым историческим наследием и неповторимой природой, приглашает вас на незабываемую экскурсию из Пицунды.Вас ждет посещение живописного Нового Афона, где вы увидите величественный Симоно-Кананитский монастырь, окунетесь в историю

на железнодорожной станции Псырцха и прогуляетесь по Приморскому парку. Не менее захватывающим будет посещение карстовой пещеры, где таинственные сталактиты и сталагмиты создают неповторимую атмосферу. А Чернореченское форелевое хозяйство в долине реки Мчышта удивит вас своими живописными прудами и возможностью самостоятельно выловить форель. Завершит ваше путешествие Мчыштинский пещерный храм, вырубленный в скале, который оставит неизгладимые впечатления. Экскурсия проводится опытными гидами-водителями, в стоимость включена дегустация вина на частной винодельне. Входные билеты в Новоафонскую пещеру и на форелевое хозяйство оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Новый Афон из Пицунды - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая инфраструктура работает в полную силу. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть чуть ниже, а некоторые объекты работают по сокращённому графику. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные часы работы некоторых достопримечательностей.

Сейчас август — это идеальное время.