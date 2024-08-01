Однодневные – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Пицунде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
27 отзывов
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000 за человека
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
На машине
12 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    1 августа 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Хорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилось
    Хорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилосьХорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилосьХорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилосьХорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилось
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Добрый день! Вчера ездили на экскурсию на озеро Рица. Состав:двое взрослых и двое детей по 10 лет. Плюсы: - экскурсовод Ирина-профессионал! Ещё
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    раз, спасибо Вам! - организация экскурсии - все на связи, заранее созвонились, организационные вопросы обсудили, забрали почти у дома, где мы отдыхаем; - насыщенная программа экскурсии (ничего добавлять не не нужно, да и убавлять тоже))) -природа, виды Абхазии - это очень красиво! Рекомендую всем! Наслаждались все время экскурсии! Минусы: - не привыкли по езде на такой скорости, тем более, что ехали с детьми. Пришлось с детьми ехать на последнем ряду (так как при посадке остались только эти места). Нас очень трясло, с учётом, что это езда по горной местности. Водитель, конечно, опытный, но ехал с огромной скоростью обгоняя автомобили на опасных участках горной дороги. - небольшое время на озеро Рица. Хотелось бы чуть больше. Там часа 2 нужно давать, хотя бы в сезон, с учетом количества туристов. В целом,экскурсия понравилась. Рекомендую! Особенно, с Ириной)))

  • К
    Коох
    30 июля 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Все хорошо, и красиво, по времени как и в описание, спасибо
  • М
    Маргарита
    29 июля 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    На экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказать организатору Сергею Абанос за
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    понимание, радушие и доброе расположение к туристам. Экскурсия впечатлила. Дорога оказалась не сложной хоть и долгой, спасибо водителям и хорошему транспорту, удобном. Организатор и команда располагаю к приятном отдыху, без негатива, идут на встречу пассажирам и с пониманием относятся к их просьбам. Места красивейшие, природа неповторимая и погода, конечно, подиграла. Короче, все супер. Всем рекомендуем обязательно посетить данную экскурсию, побывать на озере, посетить дегустацию вина, мёда и сыра.

    На экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказатьНа экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказать
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Все прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому что информации мы узнали немного.
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    Но логически это справедливо, ведь тот, кто сидит сзади (мы) ничего не услышит из-за ветра 😁 Хоть на точках и было строго отведенное время, нас не торопили. С погодой нам «не повезло» — был туман. Но для нас это наоборот добавило шарма и атмосферности. Водитель Хачик был аккуратен и лоялен. Мы приятно провели с ним время, в конце получили несколько приятных бонусов. Очень неожиданно и мило. Нас забрали прямо с отеля — удобно и комфортно. Еще раз — рекомендуем, но тем, кто ознакомился со страной.

    Все прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому чтоВсе прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому чтоВсе прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому чтоВсе прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому что
  • В
    Вера
    28 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Очень понравилось ❤️
    Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
  2. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
  3. Из Пицунды по Абхазии с душой
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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