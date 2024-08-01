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раз, спасибо Вам! - организация экскурсии - все на связи, заранее созвонились, организационные вопросы обсудили, забрали почти у дома, где мы отдыхаем; - насыщенная программа экскурсии (ничего добавлять не не нужно, да и убавлять тоже))) -природа, виды Абхазии - это очень красиво! Рекомендую всем! Наслаждались все время экскурсии! Минусы: - не привыкли по езде на такой скорости, тем более, что ехали с детьми. Пришлось с детьми ехать на последнем ряду (так как при посадке остались только эти места). Нас очень трясло, с учётом, что это езда по горной местности. Водитель, конечно, опытный, но ехал с огромной скоростью обгоняя автомобили на опасных участках горной дороги. - небольшое время на озеро Рица. Хотелось бы чуть больше. Там часа 2 нужно давать, хотя бы в сезон, с учетом количества туристов. В целом,экскурсия понравилась. Рекомендую! Особенно, с Ириной)))