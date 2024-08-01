6 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000₽ за человека
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий1 августа 2024Хорошая экскурсия. Водитель-гид тоже шикарный! Красивые места 👍 детям тоже все понравилось
- ЕЕлена31 июля 2024Добрый день! Вчера ездили на экскурсию на озеро Рица. Состав:двое взрослых и двое детей по 10 лет. Плюсы: - экскурсовод Ирина-профессионал! Ещё
- ККоох30 июля 2024Все хорошо, и красиво, по времени как и в описание, спасибо
- ММаргарита29 июля 2024На экскурсии были моя дочь и мама, они и попросили написать отзыв. Просили огромное спасибо сказать организатору Сергею Абанос за
- ЕЕлена27 июля 2024Все прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому что информации мы узнали немного.
- ВВера28 июня 2024Очень понравилось ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Однодневные»
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