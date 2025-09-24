Великолепные пейзажи Абхазии откроются на экскурсии из Пицунды к озеру Рица.
Путешествие включает посещение Юпшарского каньона с его величественными скалами и водопадами Девичьи и Мужские слёзы. Голубое озеро удивит своим цветом, а озеро Рица станет кульминацией поездки. Профессиональный гид расскажет о местной флоре и фауне, а также поделится интересными легендами. Это идеальная возможность для знакомства с природными красотами Кавказа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть озеро Рица
- 🏞 Посетить Юпшарский каньон
- 💧 Полюбоваться водопадами
- 📚 Узнать местные легенды
- 🚐 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Голубое озеро. Вы полюбуетесь водой невероятного цвета и услышите легенды, связанные с этим местом.
Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы увидите гигантские скалы, будто нависающие над дорогой.
Водопады Девичьи и Мужские слёзы, с которыми связаны очень красивые старинные предания.
Озеро Рица — визитная карточка республики. Вы узнаете, как оно образовалось. И конечно, полюбуетесь видами.
Но это ещё не всё. По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- С вами будут опытный водитель и профессиональный гид
- В стоимость включены входные билеты в национальный парк, дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса
- Продолжительность экскурсии указана ориентировочно
Дополнительные расходы
- Питание — по меню
- Вход на смотровую площадку — 500 ₽
- Посещение дачи Сталина и Молочный водопад — 700 ₽
- Катамаран на озере — 500 ₽
- Зиплайн — 1000 ₽
в понедельник, вторник и среду в 08:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Пицунде
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валентина
25 сен 2025
Отличная поездка! Природа вокруг завораживает👍красивые водопады, горы, скалы которые уходят далеко в высь.
В
Вячеслав
22 авг 2025
Отдельное спасибо Ахмату за прекрассно проведенное время.
Г
ГЕРАСИМОВА
27 июл 2025
Ездили уже второй раз на эту экскурсию, всë очень классно и красиво! Спасибо экскурсоводу за интересную информацию и удивительные истории о каждой достопримечательности.
Ольга
25 июл 2025
Спасибо за хорошую экскурсию.
О
Ольга
8 июл 2025
Не могу сказать, сто осталась в восторге. Гид Астан хамоватый парень. Изначально с организатором обговорили дополнительные экскурсии, которые за отдельную плату входят в эту). Организатор уверила, что независимо от желания
Мадина
Ответ организатора:
Очень жаль, что группа не захотела посетить дачу, куда мы с вами обговаривали, по желанию всей группы! но посещения Сталинской дачи по согласию группы, не сам эскурсавод решает!
А
Анна
1 июл 2025
Вот отредактированный текст с исправлениями:
ольга
26 июн 2025
Экскурсия проходила в дождливый день, но даже это не испортило впечатления. Спасибо.
М
Марат
15 июн 2025
Очень много времени занимает дегустация и остановки частые,а основная экскурсия к озера Рица всего лишь час это с временем обеда
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!
Г
ГЕРАСИМОВА
14 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Мы посетили одни из самых красивых мест Абхазии 🥰 А также жемчужину Кавказа - озеро Рица. Гид рассказывала интересные истории и легенды связанные с той или иной местностью или достопримечательностью.
С
Сергей
2 июн 2025
Экскурсия прошла отлично. Веселая компания. Экскурсовод Мадина очень интересно провела познавательную экскурсию. Организаторский момент на высшем уровне. Комфортный автобус, весёлый водитель Леонид, вносил позитивные моменты в нашей экскурсии. Все отлично👍
М
Максим
29 мая 2025
Рекомендую
Входит в следующие категории Пицунды
