и чая прошла в одном месте, а на дегустацию меда мы заезжали отдельно. Все было организовано оперативно и не заняло много времени.



Затем мы отправились в сам заповедник. Первая остановка – зиплайн и Голубое озеро, после чего нам предложили дополнительный маршрут (по желанию группы, за 600 рублей с человека) на Молочный водопад и дачу дочери Сталина. Оттуда можно прогуляться по берегу озера Рица. Локации очень красивые, советую этот маршрут, потому что без него экскурсия будет скудновата. На прогулку по основной смотровой площадке, обед и катание на катамаране (полчаса за 500 рублей с человека) отводится всего 1 час 15 минут. Этого, конечно, очень мало. Нам пришлось все делать очень быстро, и толком погулять по этому месту мы не успели. Советую всем прокатиться на катамаране. Мы катались в дождь, но все равно получили массу интересных эмоций. На обратном пути заезжаем на водопады Девичьи и Мужские слёзы, но после всего увиденного они уже не так впечатляют. В целом, экскурсия хорошая, единственное – маловато времени дается на самом озере.