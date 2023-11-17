Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии

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Мы отправимся в путешествие, которое приведет нас прямиком в сердце Абхазии.

Вы увидите главные достопримечательности Сухума, побываете в Гагре с ее колоннадой, знаменитым рестораном «Гагрипш» и Приморским парком. Мы побываем в живописном ущелье Черниговка, посетим Ольгинский водопад и термальные источники.
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Чарующая Черниговка - путешествие в сердце Абхазии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крепость Абаата
  • Замок принца Ольденбургского
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Приморский парк
  • Государственный Русский театр драмы
  • Морской вокзал
  • Набережная Диоскуров
  • Набережная Махаджиров
  • Ущелье Черниговка
  • Ольгинский водопад
  • Горячие источники Кындыг
  • Драндский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Наш маршрут начнется с западной части Абхазии и пройдет через красивейший город-курорт Гагра. Там мы увидим Колоннаду, знаменитый ресторан «Гагрипш», Приморский парк, крепость Абаата, замок принца Ольденбургского). Посмотрим старую и новую Гагру. Посетим также Сухум — столицу Абхазии. Прогуляемся по набережной утопающей в эвкалиптах, посмотрим на здание администрации президента, освежимся у фонтанов с грифонами, обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке. Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Локация представляет собой русло бурной горной реки Мачары, протекающей вдоль скал. Посетим очень красивый Ольгинский водопад с субтропическими зарослями и отправимся на термальные источники Кындыг, где вы оцените прелесть природного «Абхазского спа». А на обратной дороге посетим уникальный Драндский храм VI века. Важно знать• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Въезд в Абхазию — по паспортам.
  • Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающей выезд в Абхазию.

В любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • В Черниговку — 250 руб.
  • На Ольгинский водопад — 200 руб.
  • Термальный источник — 300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от вашего места жительства
Завершение: У вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Въезд в Абхазию по паспортам!
  • Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающий выезд в Абхазию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день

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