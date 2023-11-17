Мы отправимся в путешествие, которое приведет нас прямиком в сердце Абхазии.
Вы увидите главные достопримечательности Сухума, побываете в Гагре с ее колоннадой, знаменитым рестораном «Гагрипш» и Приморским парком. Мы побываем в живописном ущелье Черниговка, посетим Ольгинский водопад и термальные источники.
Вы увидите главные достопримечательности Сухума, побываете в Гагре с ее колоннадой, знаменитым рестораном «Гагрипш» и Приморским парком. Мы побываем в живописном ущелье Черниговка, посетим Ольгинский водопад и термальные источники.
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Абаата
- Замок принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Приморский парк
- Государственный Русский театр драмы
- Морской вокзал
- Набережная Диоскуров
- Набережная Махаджиров
- Ущелье Черниговка
- Ольгинский водопад
- Горячие источники Кындыг
- Драндский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш маршрут начнется с западной части Абхазии и пройдет через красивейший город-курорт Гагра. Там мы увидим Колоннаду, знаменитый ресторан «Гагрипш», Приморский парк, крепость Абаата, замок принца Ольденбургского). Посмотрим старую и новую Гагру. Посетим также Сухум — столицу Абхазии. Прогуляемся по набережной утопающей в эвкалиптах, посмотрим на здание администрации президента, освежимся у фонтанов с грифонами, обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке. Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Локация представляет собой русло бурной горной реки Мачары, протекающей вдоль скал. Посетим очень красивый Ольгинский водопад с субтропическими зарослями и отправимся на термальные источники Кындыг, где вы оцените прелесть природного «Абхазского спа». А на обратной дороге посетим уникальный Драндский храм VI века. Важно знать• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Въезд в Абхазию — по паспортам.
- Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающей выезд в Абхазию.
В любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты:
- В Черниговку — 250 руб.
- На Ольгинский водопад — 200 руб.
- Термальный источник — 300 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем от вашего места жительстваЗавершение: У вашего места жительства
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Въезд в Абхазию по паспортам!
- Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающий выезд в Абхазию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Похожие туры из Сухума
Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Сухум, набережная Махаджиров
12 ноя
19 ноя
26 ноя
3 дек
1 250₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
в Сухуме по договоренности
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
Завтра
11 ноя
15 ноя
16 ноя
от 16 000₽ за всё до 4 чел.