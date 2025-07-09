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Храмы и соборы Сухума с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Сухуме, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Прогуляться по подвесным мостам, отдохнуть душой в монастыре и принять термальные ванны
«Собор Успения, построенный в 6 веке при императоре Юстиниане»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Христианская Абхазия
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
«Сухумский кафедральный собор — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, открытый в 1915 году на средства греческой общины»
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
Путешествие к древним храмам Абхазии - Илор, Моква и Дранда. Узнайте об их истории и архитектуре, почувствуйте духовную атмосферу этих мест
«Драндский собор — один из старейших храмов Абхазии в окружении речных обрывов и холмов»
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
  2. Христианская Абхазия
  3. Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Гегский водопад
  7. Термальные источники Кындыг
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000.
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