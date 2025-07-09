Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Прогуляться по подвесным мостам, отдохнуть душой в монастыре и принять термальные ванны
«Собор Успения, построенный в 6 веке при императоре Юстиниане»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
«Сухумский кафедральный собор — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, открытый в 1915 году на средства греческой общины»
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
Путешествие к древним храмам Абхазии - Илор, Моква и Дранда. Узнайте об их истории и архитектуре, почувствуйте духовную атмосферу этих мест
«Драндский собор — один из старейших храмов Абхазии в окружении речных обрывов и холмов»
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Соборы и храмы»
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