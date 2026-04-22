Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого. Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона. Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Увидите горное озеро Рица с центральной смотровой площадки. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали