Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка

5
1 отзыв
Индивидуальная
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого.

Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона.

Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
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Что вас ожидает

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны. Посетите Птичий и Молочный водопады. Кроме того, я отвезу вас на пляж Надежды Алилуевой. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 350 руб. /человека; обед по желанию — 500-600 руб. /человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 мар 2022
Огромное спасибо Саиду за отличную, интересную, познавательную и всячески прекрасную экскурсию. Отдельное спасибо за отличные фото, за вкусную еду и теплое отношение. До новых встреч!

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