Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого. Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона. Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.
Приключения в «рицинском» крае
Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.
Жемчужина Кавказа
Увидите горное озеро Рица с центральной смотровой площадки. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.
Организационные детали
Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский; обед по желанию — 700-800 ₽ с чел.
По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте минивэн но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 ₽ или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 руб. к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5354 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Выражаю благодарность за экускурсию на озеро Рица. Гид Саид очень спокойный, добродушный и интересный рассказчик, с легкостью отвечал на все задаваемые нами вопросы. Показал город Гагра, учитывал пожелания по остановкам, отвез на винодельню, где мы продегустировали и приобрели вкуснейшее вино, чачу и сыр.
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Евгения
Отличная получилась экскурсия, и это благодаря нашему гиду Сергею. Несмотря на то, что наш самолет не могли посадить и мы опоздали на приличное время, Сергей нам дождался. Был дождь, он нам дал дождевики, чтобы ничто не омрачило нашу поездку. Красота Абхазии завораживает, столько интересных мест, фото переполнили память телефона, но хотелось запечатлеть абсолютно все! Спасибо нашему гиду!
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О
Ольга
Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз - очень гостеприимный, заботливый, эрудированный. Интереснейший собеседник. Влюбил нас в читать дальшеуменьшить
страну. Путешествовали очень комфортно. Нас никто не торопил, маршрут можно скорректировать. Алхаз по нашей просьбе привез нас на винодельню, мы дома попробовали вино - оно бесподобно, жаль мало взяли) Обед в прекрасном ресторане, очень вкусно, шикарные виды. Мы в восторге. Хочется вернуться.
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Марина
Были на индивидуальной экскурсии 27 августа. Наш гид Роланд, прекрасный организатор и рассказчик! Это не первый наш визит в Абхазию, и мы благодарны Роланду за гибкость в организации маршрута, учет читать дальшеуменьшить
наших пожеланий, благодаря чему мы смогли познакомиться с новыми для нас местами этой замечательной страны, ее уникальными природными, историческими, духовными и культурными достопримечательностями. А также гастрономическими - попробовали самые вкусные хачапури-лодочки в аутентичном ресторанчике Нового Афона. Остались самые лучшие воспоминания и желание вернуться в эти места. Очень рекомендуем!
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Д
Дарья
Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.
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Татьяна
Отличная экскурсия с гидом-водителем Тимуром! 1. Комфортабельный автомобиль с надежным и опытным водителем; 2. Увлекательный рассказ о достопримечательностях; 3. Внимание ко всем пожеланиям клиентов. Рекомендуем!
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