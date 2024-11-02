Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
«Что вас ожидает: Вы посетите Новоафонский монастырь — крупнейшая религиозная святыня Абхазии»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
«Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна сходов, развалины дворца абхазского царя Леона, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
«церковь Георгия Победоносца в Синопе, • храм Ильи Пророка в Агудзере, • собор Успения Божьей Матери VI века в Дранде, • храм Святого Георгия Победоносца, построенном в селе Илор в Х веке»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 9:00
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
«Сухумский кафедральный собор — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, открытый в 1915 году на средства греческой общины»
Завтра в 08:30
31 мар в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина2 ноября 2024Экскурсия нашей семье очень понравилась. Самое яркое впечатление от Новоафонской пещеры. Экскурсовод Эсма, помимо информации об объектах маршрута, рассказывала много интересного об обычаях и истории абхазского народа. Много что посмотрели, много нового узнали. Рекомендуем)
- ЕЕкатерина31 октября 2024Нам очередь понравилась экскурсия, с удовольствием рекомендуем. Эсма просто замечательная, все показала, рассказала, накормила. Всегда с улыбкой! Восторг ❤️
- ЕЕкатерина31 октября 2024С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
- ООльга24 января 2024К сожалению, за одну поездку невозможно посмотреть все храмы и монастыри, поэтому был выбран маршрут по восточной части Абхазии. Водитель-экскурсовод Мизан, патриот своей страны,во время поездки рассказывал историю, интересные факты. Посмотрели 4 храма, красота. Все понравилось!
- ЕЕлена25 августа 2023Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
- ЕЕлена30 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
- ММилана23 марта 2022Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
- ААлиса20 марта 2022Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.
- ЕЕлизавета15 марта 2022Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Святые места»
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