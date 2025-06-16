4 дня+3 ночи, Кодорское ущелье, Южный приют + Клухорскии перевал
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания или заранее обг...
Расписание: Еженедельно проводятся туры.
Завтра в 06:00
17 июн в 06:00
50 000 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
21 июн в 08:00
28 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время обговаривается)
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Индивидуальные»
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