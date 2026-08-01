Индивидуальная
до 6 чел.
Из Цандрипша - на Шлыпру
Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Цандрипша)
Покорить гору вблизи Гагры на джипе и полюбоваться панорамами с трёх точек
Начало: На ближайшей к вам остановке общественного транспо...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Рица - из Цандрипша
Весь день в окружении заповедной природы и абхазских легенд
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Цандрипшу в категории «На машине»
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