Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Цандрипше, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

На машине 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Цандрипша - на Шлыпру Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами «Вы увидите дачи Сталина и Горбачёва, которые скрылись в зелени гор» от 12 000 ₽ за всё до 6 чел. На автобусе 13 часов Групповая до 20 чел. Ткуарчал - заброшенное величие (из Цандрипша) Увидеть не руины, но свидетельство человеческого труда, амбиций и хрупкости Начало: У вашего отеля «как природа стала главным архитектором города-призрака» Расписание: ежедневно в 08:15 3705 ₽ за человека На машине Джиппинг 7 часов Мини-группа до 8 чел. Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Цандрипша) Покорить гору вблизи Гагры на джипе и полюбоваться панорамами с трёх точек Начало: На ближайшей к вам остановке общественного транспо... Расписание: ежедневно в 09:00 2400 ₽ за человека Другие экскурсии Цандрипша

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