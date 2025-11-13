Мои заказы

Необычные дома в Тиране

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Тиране на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Тираны - в старинный Берат
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Тирану
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат
Погрузитесь в атмосферу средневекового Берата с его побелёнными стенами и черепичными крышами. Уникальная экскурсия из Тираны ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Тиране
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    13 ноября 2025
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿
    Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы
    читать дальше

    группы и создать лёгкую, дружелюбную атмосферу.
    Показала множество интересных мест, рассказала о городе с любовью и знанием дела.
    Всё организовано чётко и профессионально.
    Отдельное спасибо за помощь с бронированием винной дегустации с обедом на винодельне — это стало прекрасным завершением дня! 🍷
    Всем рекомендую!
    Спасибо,
    Александр

  • М
    Марина
    17 октября 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Спасибо большое прекрасной Наталии за замечательную экскурсию в Берат. Наталия давно живет в Албании и очень многое знает о ней.
    читать дальше

    Она показала нам главные достопримечательности Берата, рассказала множество интересных историй о жизни албанцев, их традициях и привычках. Экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила только лучшие впечатления.

  • Е
    Евгения
    11 октября 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!
    Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!
  • o
    oleg
    29 сентября 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Лучший тур в моей жизни
  • В
    Василий
    13 сентября 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Все прекрасно, спасибо большое!
    Все прекрасно, спасибо большое!
  • V
    Valeria
    23 июня 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Индивидуальная экскурсия из Тираны в Берат с Натальей — это не просто поездка, а настоящее погружение в Албанию. Наталья —
    читать дальше

    невероятный гид: умная, харизматичная, с потрясающим знанием истории, культуры, менталитета и быта. Несмотря на жару, всё было продумано до мелочей, даже небольшое знакомство с местной кухней. Дорога длинная, но с Натальей — комфортная и безопасная, даже в темноте. А Берат — волшебный, особенно когда его открывает такой человек. Наталья — как отдельная достопримечательность Албании: яркая, красивая, на неё сворачивали головы. Искренне рекомендую!

  • V
    Vishnevsky
    5 мая 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Берат стала одним из самых ярких моментов моего путешествия по Албании. Этот древний город с его живописными улочками и белоснежными
    читать дальше

    домами, каскадом спускающимися по склону холма, просто завораживает. Экскурсия была очень познавательной, Наталия увлеченно рассказывал об истории и культуре Берата. Понравилась отличная организация тура, комфортный транспорт и продуманный маршрут. Обязательно посетите Берат, и эта экскурсия - лучший способ познакомиться с городом!

    Берат - это любовь с первого взгляда! Атмосфера этого города просто волшебная. Блуждать по его старинным улочкам, любоваться видами на крепость и реку Осум - настоящее удовольствие.
    Рекомендую

  • V
    Vishnevsky
    3 мая 2025
    Добро пожаловать в Тирану
    -

    Мы очень довольны нашей экскурсией в Тиране! Организация была на высшем уровне — гид был очень профессиональным, знающим и дружелюбным.
    читать дальше

    Мы узнали много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Особенно понравились посещение центральной площадии и музея. Время прошло незаметно, было интересно и познавательно. Благодаря этой экскурсии мы смогли лучше понять и полюбить Тирану. Всем рекомендуем!

    --
  • A
    Alexander
    26 апреля 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Хочу выразить огромную благодарность Наталье за экскурсию. Потрясающий гид и отличный водитель. Отлично знает местность, дроги, интересные локации по пути,
    читать дальше

    дает очень хорошие советы по покупкам или местам для фотографий, завозит на смотровые площадки, интересно и доступно рассказывает историю и географию мест. Поездка в Берат благодаря такому отношению к экскурсантам оказалась красочной и запоминающейся! Очень рекомендую! Отличный гид по Албании!

  • О
    Оля
    9 апреля 2025
    Из Тираны - в старинный Берат
    Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.
    Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.
  • С
    Софья
    30 сентября 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила – замечательный экскурсовод! Экскурсия по Тиране оказалась не только информативной, но и увлекательной благодаря её глубоким знаниям истории и
    читать дальше

    культуры не только Албании, но и других стран Балканского полуострова. Людмила умеет подать информацию так, что даже сложные исторические факты становятся понятными и интересными. Мы узнали много нового о Тиране, её достопримечательностях и жизни местных жителей. Если вы ищете гида, который проведёт вам интересную и насыщенную экскурсию, Людмила – это лучший выбор!

  • Н
    Наталия
    13 сентября 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней
    читать дальше

    пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она была вмеру ритмичной и комфорной ьдля нас. Мы не только познакомились с историей, легендами и атмосферой города, который стал объектом наследия ЮНЕСКО, мы пропитались неторопливостью местных жителей, красотой и величием гор и энергией реки Осуми.

    Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось
  • И
    Инара
    31 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.
  • К
    Кристина
    18 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой.
    Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод
    читать дальше

    с невероятной харизмой и горящими глазами. Когда человек настолько любит свое дело, этот заряд энергии передается и тебе.
    После экскурсии мы посмотрели на Тирану (и на Албанию в целом) совсем другими глазами.
    Искренне советую пойти на прогулку с Людмилой, вы точно останетесь довольны.

  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Все прошло хорошо. Рекомендую.
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила чудесный, знающий гид!
    Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью.
    Отлично провели время. Благодарю 🤗
  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
    планировалось.

    планировалось.

    Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено
  • В
    Вадим
    19 октября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
    читать дальше

    красивые места. Для нас открылся такой приятный и дружелюбный город. Людмила отлично рассказала про историю и современность этих мест, построила оптимальный маршрут, подробно ответила на все наши многочисленные дополнительные вопросы. Мы бы хотели выразить огромную благодарность Людмиле! Однозначно рекомендуем!

  • M
    Maria
    22 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
  • O
    Olga
    11 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила замечательный гид!

