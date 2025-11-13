Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат
Погрузитесь в атмосферу средневекового Берата с его побелёнными стенами и черепичными крышами. Уникальная экскурсия из Тираны ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Тиране
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander13 ноября 2025Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿
Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы
- ММарина17 октября 2025Спасибо большое прекрасной Наталии за замечательную экскурсию в Берат. Наталия давно живет в Албании и очень многое знает о ней.
- ЕЕвгения11 октября 2025Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!
- ooleg29 сентября 2025Лучший тур в моей жизни
- ВВасилий13 сентября 2025Все прекрасно, спасибо большое!
- VValeria23 июня 2025Индивидуальная экскурсия из Тираны в Берат с Натальей — это не просто поездка, а настоящее погружение в Албанию. Наталья —
- VVishnevsky5 мая 2025Берат стала одним из самых ярких моментов моего путешествия по Албании. Этот древний город с его живописными улочками и белоснежными
- VVishnevsky3 мая 2025-
Мы очень довольны нашей экскурсией в Тиране! Организация была на высшем уровне — гид был очень профессиональным, знающим и дружелюбным.
- AAlexander26 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Наталье за экскурсию. Потрясающий гид и отличный водитель. Отлично знает местность, дроги, интересные локации по пути,
- ООля9 апреля 2025Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.
- ССофья30 сентября 2024Людмила – замечательный экскурсовод! Экскурсия по Тиране оказалась не только информативной, но и увлекательной благодаря её глубоким знаниям истории и
- ННаталия13 сентября 2024Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней
- ИИнара31 августа 2024Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.
- ККристина18 августа 2024Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой.
Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод
- ООльга10 августа 2024Все прошло хорошо. Рекомендую.
- ММария19 июня 2024Людмила чудесный, знающий гид!
Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью.
Отлично провели время. Благодарю 🤗
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
- ВВадим19 октября 2023Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
- MMaria22 сентября 2023Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
- OOlga11 сентября 2023Людмила замечательный гид!
