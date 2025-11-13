читать дальше

невероятный гид: умная, харизматичная, с потрясающим знанием истории, культуры, менталитета и быта. Несмотря на жару, всё было продумано до мелочей, даже небольшое знакомство с местной кухней. Дорога длинная, но с Натальей — комфортная и безопасная, даже в темноте. А Берат — волшебный, особенно когда его открывает такой человек. Наталья — как отдельная достопримечательность Албании: яркая, красивая, на неё сворачивали головы. Искренне рекомендую!