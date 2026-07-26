Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 15:30
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тиране
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тирана и Круя - за один день
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Берат: город тысячи окон
Начало: Холл гостиницы
Расписание: Каждый день, время обговаривается
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Очень элегантная, интересная и легкая экскурсия. Все сбалансировано, от подачи информации до живописных видов. Все продумано организатором до мелочей.
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Н
Водитель был очень вежливый и с детьми обращался с заботой. В машине удобно расположились, было просторно и прохладно благодаря хорошей
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Прекрасная лёгкая экскурсия с восхитительными видами на достопримечательности.
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Р
Водитель оказался очень приятным человеком, всегда вовремя и очень ответственно подходил к своей работе, даже помог с переносом поездки, за что отдельное спасибо.
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А
Водитель ездил аккуратно, машина была чистой, приехали вовремя, и музыка играла приятная.
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С
Незабываемые впечатления в самом сердце истории — Круя Если вы планируете посетить Албанию, город Круя — это место, которое нельзя
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А
Водитель просто классная, такая аккуратная и отзывчивая девушка. Всегда при деле и готова поддержать. Трансфер не найти лучше этого.
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П
Машина была нормальная, поездка вообще прошла отлично. Нас сразу же встретили и быстро отвезли, без всяких лишних разговоров. Всё круто.
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Д
Благодарим Наталью за прекрасные поездки по Албании. Отличная организация, продуманные маршруты, интересная программа позволили нам ближе познакомится с Албанией.
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Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿 Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под
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Всего 52 отзыва в Тиране
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Ответы на вопросы от путешественников по Тиране
Самые популярные экскурсии в Тиране
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Тиране в августе 2026
Сейчас в Тиране можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 380. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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