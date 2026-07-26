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пропустить. Но только с гидом Наталией этот визит обретает истинный масштаб. Мне посчастливилось познакомиться с этим городом именно под её руководством, и это стало одним из самых ярких моментов всей моей поездки.

Что меня впечатлило больше всего:

Глубокие знания и увлеченность: Рассказ о героическом сопротивлении Скандербега и истории крепости был настолько захватывающим, что мы на мгновение почувствовали себя частью албанской истории. Повествование было наполнено интересными фактами, которые не найдешь в обычных туристических брошюрах.

Аутентичный взгляд на культуру: Я очень ценю то, что Наталия показала нам скрытые уголки старого базара (Pazari i Vjetër), порекомендовала местных ремесленников и объяснила традиции, которые до сих пор важны для албанского народа.

Личный подход и гибкость: Экскурсия не была поспешной. Наталия была очень мила, охотно отвечала на все наши дотошные вопросы и подстраивала темп прогулки именно под то, что интересовало нас больше всего.

Круя сама по себе — волшебное место с потрясающим видом на всю долину вплоть до моря, но благодаря великолепному гиду она стала для нас одним из самых сильных впечатлений от отпуска в Албании.

Если вы ищете того, кто предложит вам нечто большее, чем просто осмотр крепостных стен, и откроет дверь к албанской душе, я искренне рекомендую услуги этого гида. Спасибо за чудесный день!