Все экскурсии в Тиране
1 экскурсия в Тиране, 2 отзыва, цены от €60 до €60. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Тиране много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Албании как можно лучше
Добро пожаловать в Тирану!
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям столицы Албании
За три часа вы познакомитесь с главными символами Тираны, узнаете о турецких завоевателях и возрождении религиозной свободы, поразитесь деспотичному правлению последнего «сталиниста» Европы, Энвера Ходжа, и услышите о его знаменитых бункерах. А также откроете, чем живет динамичная, ухоженная и уютная столица сегодня.