Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны

Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Берат, называемый Белым городом, очарует вас с первого взгляда.

На экскурсии из Тираны вы посетите крепость Берат, пройдёте через её ворота и увидите древние оборонительные сооружения. В соборе Святой Марии Влахернской
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и церкви Святой Троицы вы почувствуете дух средневековья.

В Нижнем городе откроются секреты местных легенд и истории, от Александра Македонского до Османской империи.

Комфортабельное путешествие на автомобиле и увлекательная программа делают экскурсию идеальной для всей семьи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите средневековые крепости и церкви
  • 📸 Сделаете потрясающие фотографии
  • 🍷 Посетите атмосферный ресторан
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты
    • Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
    Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
    Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 22:00, 22:45

    Что можно увидеть

  • Крепость Берат
  • Собор Святой Марии Влахернской
  • Церковь Святой Троицы
  • Белая мечеть

    • Описание экскурсии

    Крепость Берат

    На комфортабельном автомобиле мы подъедем практически к самым воротам цитадели. Пройдя сквозь них, вы перенесётесь на 500 лет назад. Осмотрите систему оборонительных сооружений и средневековые пушки. Посетите собор Святой Марии Влахернской, церковь Святой Троицы, а затем поднимитесь на самую верхнюю точку крепости — к руинам Белой мечети и водонакопительным цистернам. Отсюда открывается чудесный вид на долину и город!

    Лучшее в городе

    Вторую часть программы посвятим изучению Нижнего города. Мы покажем вам ключевые достопримечательности, пофотографируем на старинных мостах и подскажем отличный ресторан для атмосферного ужина. По пути вы услышите местные легенды, узнаете, почему Берат называют «городом тысячи окон», и окунётесь в его историю — от Александра Македонского и Цезаря до рассвета и заката великой Османской империи.

    Организационные детали

    • Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen
    • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
    • Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    в понедельник и вторник в 08:00 и 22:45, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€45
    Дети до 7 лет€35
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля в Тиране
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник и вторник в 08:00 и 22:45, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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