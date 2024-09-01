Берат, называемый Белым городом, очарует вас с первого взгляда.На экскурсии из Тираны вы посетите крепость Берат, пройдёте через её ворота и увидите древние оборонительные сооружения. В соборе Святой Марии Влахернской

и церкви Святой Троицы вы почувствуете дух средневековья. В Нижнем городе откроются секреты местных легенд и истории, от Александра Македонского до Османской империи. Комфортабельное путешествие на автомобиле и увлекательная программа делают экскурсию идеальной для всей семьи

Описание экскурсии

Крепость Берат

На комфортабельном автомобиле мы подъедем практически к самым воротам цитадели. Пройдя сквозь них, вы перенесётесь на 500 лет назад. Осмотрите систему оборонительных сооружений и средневековые пушки. Посетите собор Святой Марии Влахернской, церковь Святой Троицы, а затем поднимитесь на самую верхнюю точку крепости — к руинам Белой мечети и водонакопительным цистернам. Отсюда открывается чудесный вид на долину и город!

Лучшее в городе

Вторую часть программы посвятим изучению Нижнего города. Мы покажем вам ключевые достопримечательности, пофотографируем на старинных мостах и подскажем отличный ресторан для атмосферного ужина. По пути вы услышите местные легенды, узнаете, почему Берат называют «городом тысячи окон», и окунётесь в его историю — от Александра Македонского и Цезаря до рассвета и заката великой Османской империи.

Организационные детали