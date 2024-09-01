Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Берат, называемый Белым городом, очарует вас с первого взгляда.
На экскурсии из Тираны вы посетите крепость Берат, пройдёте через её ворота и увидите древние оборонительные сооружения. В соборе Святой Марии Влахернской читать дальше
и церкви Святой Троицы вы почувствуете дух средневековья.
В Нижнем городе откроются секреты местных легенд и истории, от Александра Македонского до Османской империи.
Комфортабельное путешествие на автомобиле и увлекательная программа делают экскурсию идеальной для всей семьи
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Увидите средневековые крепости и церкви
📸 Сделаете потрясающие фотографии
🍷 Посетите атмосферный ресторан
🚌 Комфортабельный транспорт
📜 Узнаете интересные исторические факты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 22:00, 22:45
Что можно увидеть
Крепость Берат
Собор Святой Марии Влахернской
Церковь Святой Троицы
Белая мечеть
Описание экскурсии
Крепость Берат
На комфортабельном автомобиле мы подъедем практически к самым воротам цитадели. Пройдя сквозь них, вы перенесётесь на 500 лет назад. Осмотрите систему оборонительных сооружений и средневековые пушки. Посетите собор Святой Марии Влахернской, церковь Святой Троицы, а затем поднимитесь на самую верхнюю точку крепости — к руинам Белой мечети и водонакопительным цистернам. Отсюда открывается чудесный вид на долину и город!
Лучшее в городе
Вторую часть программы посвятим изучению Нижнего города. Мы покажем вам ключевые достопримечательности, пофотографируем на старинных мостах и подскажем отличный ресторан для атмосферного ужина. По пути вы услышите местные легенды, узнаете, почему Берат называют «городом тысячи окон», и окунётесь в его историю — от Александра Македонского и Цезаря до рассвета и заката великой Османской империи.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen
Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и вторник в 08:00 и 22:45, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Тиране
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:00 и 22:45, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Тиране
Я считаю себя продавцом эмоций, много путешествую, побывал в более чем 40 странах и сотнях городов, люблю историю и культуру народов мира. Я гражданин мира, и если мне удастся украсить и наполнить положительными эмоциями хотя бы один ваш день, значит он не прожит зря. Работаю с командой таких же увлечённых гидов. Обращайтесь, будет весело!