Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
«И отдельное внимание уделим фрескам, на которых изображены столь редкие для исламской архитектуры мотивы, как деревья, водопады, мосты и божественные яства»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
«Гирокастра расположена в горной долине Южной Албании, у границы с Грецией»
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат
Погрузитесь в атмосферу средневекового Берата с его побелёнными стенами и черепичными крышами. Уникальная экскурсия из Тираны ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Тиране
«С этого места откроется захватывающий вид на долину и живописный город, окутанный духом вековой истории»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€260 за всё до 6 чел.
- AAlexander13 ноября 2025Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿
Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы
- VVishnevsky3 мая 2025-
Мы очень довольны нашей экскурсией в Тиране! Организация была на высшем уровне — гид был очень профессиональным, знающим и дружелюбным.
- ССофья30 сентября 2024Людмила – замечательный экскурсовод! Экскурсия по Тиране оказалась не только информативной, но и увлекательной благодаря её глубоким знаниям истории и
- ИИнара31 августа 2024Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.
- ККристина18 августа 2024Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой.
Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод
- ООльга10 августа 2024Все прошло хорошо. Рекомендую.
- ММария19 июня 2024Людмила чудесный, знающий гид!
Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью.
Отлично провели время. Благодарю 🤗
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
- ВВадим19 октября 2023Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
- MMaria22 сентября 2023Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
- OOlga11 сентября 2023Людмила замечательный гид!
- ИИлья18 августа 2023Людмила - отличный, знающий и чувствующий туристов гид!
- ВВячеслав2 августа 2023Большое спасибо Людмила! Очень позновательная и интересная экскурсия. Людмила профессионал. Она грамотно и интересно все рассказала об истории Албании и
- ДДаната24 июня 2023Людмила, спасибо Вам большое! Все было так как мы запланировали и хотели😁: интересно, легко, с вкусным кофе и мороженым. Взрослые и дети были довольны😊.
- ННаталья29 октября 2022It was a great experience and a wonderful time with Lyudmila.
Thanks a lot
- ААнна5 октября 2022Отличная экскурсия!
- ССергей5 сентября 2022Отличная познавательная экскурсия. Интересный и увлекательный рассказ с подачей информации в легкой и доступной форме. Организатор владеет знаниями истории, а
- ААнна20 октября 2021Экскурсия понравилась. Людмила профессионал своего дела. Интересно, познавательно, содержательно. Рекомендую
- ААлександр5 октября 2021Людмила очень грамотный гид, замечательная девушка и приятный собеседник, в мой короткий интервал времени нахождения в столице Албании она смогла
- VVladimir29 августа 2021Великолепная экскурсия в очень приятном формате. Посещением Тираны мы завершали поездку по Албании, и экскурсия Людмилы стала вишенкой на торте:)
Людмила
