сегодняшней Албании. Мы были очень заинтересованы. Оказывается об Албании мы не знали абсолютно ничего. Мы путешествовали семьей с детьми далее на машине и она нам рассказала какие города и что мы можем посетить в Албании. Более того, в дальнейшем нашем путешествие мы задавали ей вопросы через WhatsApp и она всегда незамедлительно отвечала и рекомендовала что и как можно сделать. Подсказала к кому можно обратиться за экскурсией во Влёре. За это тоже огромное спасибо. Рекомендую однозначно! Причем иммено сперва с ней на экскурсию и потом в путешествие. Так вы будете понимать дальше при путешествии Албанию.