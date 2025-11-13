Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Тиране

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Тиране на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Тирану
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
«И отдельное внимание уделим фрескам, на которых изображены столь редкие для исламской архитектуры мотивы, как деревья, водопады, мосты и божественные яства»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Каменный город-музей Гирокастра
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
«Гирокастра расположена в горной долине Южной Албании, у границы с Грецией»
€380 за всё до 3 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат
Погрузитесь в атмосферу средневекового Берата с его побелёнными стенами и черепичными крышами. Уникальная экскурсия из Тираны ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Тиране
«С этого места откроется захватывающий вид на долину и живописный город, окутанный духом вековой истории»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    13 ноября 2025
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿
    Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы
    читать дальше

    группы и создать лёгкую, дружелюбную атмосферу.
    Показала множество интересных мест, рассказала о городе с любовью и знанием дела.
    Всё организовано чётко и профессионально.
    Отдельное спасибо за помощь с бронированием винной дегустации с обедом на винодельне — это стало прекрасным завершением дня! 🍷
    Всем рекомендую!
    Спасибо,
    Александр

  • V
    Vishnevsky
    3 мая 2025
    Добро пожаловать в Тирану
    -

    Мы очень довольны нашей экскурсией в Тиране! Организация была на высшем уровне — гид был очень профессиональным, знающим и дружелюбным.
    читать дальше

    Мы узнали много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Особенно понравились посещение центральной площадии и музея. Время прошло незаметно, было интересно и познавательно. Благодаря этой экскурсии мы смогли лучше понять и полюбить Тирану. Всем рекомендуем!

    --
  • С
    Софья
    30 сентября 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила – замечательный экскурсовод! Экскурсия по Тиране оказалась не только информативной, но и увлекательной благодаря её глубоким знаниям истории и
    читать дальше

    культуры не только Албании, но и других стран Балканского полуострова. Людмила умеет подать информацию так, что даже сложные исторические факты становятся понятными и интересными. Мы узнали много нового о Тиране, её достопримечательностях и жизни местных жителей. Если вы ищете гида, который проведёт вам интересную и насыщенную экскурсию, Людмила – это лучший выбор!

  • И
    Инара
    31 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.
  • К
    Кристина
    18 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой.
    Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод
    читать дальше

    с невероятной харизмой и горящими глазами. Когда человек настолько любит свое дело, этот заряд энергии передается и тебе.
    После экскурсии мы посмотрели на Тирану (и на Албанию в целом) совсем другими глазами.
    Искренне советую пойти на прогулку с Людмилой, вы точно останетесь довольны.

  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Все прошло хорошо. Рекомендую.
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила чудесный, знающий гид!
    Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью.
    Отлично провели время. Благодарю 🤗
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Каменный город-музей Гирокастра
    Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
    читать дальше

    с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!

  • В
    Вадим
    19 октября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
    читать дальше

    красивые места. Для нас открылся такой приятный и дружелюбный город. Людмила отлично рассказала про историю и современность этих мест, построила оптимальный маршрут, подробно ответила на все наши многочисленные дополнительные вопросы. Мы бы хотели выразить огромную благодарность Людмиле! Однозначно рекомендуем!

  • M
    Maria
    22 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
  • O
    Olga
    11 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила замечательный гид!
  • И
    Илья
    18 августа 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила - отличный, знающий и чувствующий туристов гид!
  • В
    Вячеслав
    2 августа 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Большое спасибо Людмила! Очень позновательная и интересная экскурсия. Людмила профессионал. Она грамотно и интересно все рассказала об истории Албании и
    читать дальше

    сегодняшней Албании. Мы были очень заинтересованы. Оказывается об Албании мы не знали абсолютно ничего. Мы путешествовали семьей с детьми далее на машине и она нам рассказала какие города и что мы можем посетить в Албании. Более того, в дальнейшем нашем путешествие мы задавали ей вопросы через WhatsApp и она всегда незамедлительно отвечала и рекомендовала что и как можно сделать. Подсказала к кому можно обратиться за экскурсией во Влёре. За это тоже огромное спасибо. Рекомендую однозначно! Причем иммено сперва с ней на экскурсию и потом в путешествие. Так вы будете понимать дальше при путешествии Албанию.

  • Д
    Даната
    24 июня 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила, спасибо Вам большое! Все было так как мы запланировали и хотели😁: интересно, легко, с вкусным кофе и мороженым. Взрослые и дети были довольны😊.
    Людмила, спасибо Вам большое! Все было так как мы запланировали и хотели😁: интересно, легко, с вкусным кофе и мороженым. Взрослые и дети были довольны😊.
  • Н
    Наталья
    29 октября 2022
    Добро пожаловать в Тирану
    It was a great experience and a wonderful time with Lyudmila.
    Thanks a lot
  • А
    Анна
    5 октября 2022
    Добро пожаловать в Тирану
    Отличная экскурсия!
  • С
    Сергей
    5 сентября 2022
    Добро пожаловать в Тирану
    Отличная познавательная экскурсия. Интересный и увлекательный рассказ с подачей информации в легкой и доступной форме. Организатор владеет знаниями истории, а
    читать дальше

    также несколькими Балканскими языками, что позволяет получить разностороннюю и многогранную информацию, причем без сухих фактов. У нас сложилась комплексная картина об истории, традициях, а также о современных реалиях Албании. На все наши вопросы мы получили исчерпывающий ответ, а полученная информация до сих пор устойчиво держится в памяти. Благодарим за прекрасную экскурсию и рекомендуем Людмилу как гида всем посетителям Тираны!

  • А
    Анна
    20 октября 2021
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия понравилась. Людмила профессионал своего дела. Интересно, познавательно, содержательно. Рекомендую
  • А
    Александр
    5 октября 2021
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила очень грамотный гид, замечательная девушка и приятный собеседник, в мой короткий интервал времени нахождения в столице Албании она смогла
    читать дальше

    за время нашей экскурсии очень развернуто и компактно сформировать полное представление как о Тиране, так и о Стране в целом! Умница просто, большое спасибо, всем настоятельно рекомендую!

  • V
    Vladimir
    29 августа 2021
    Добро пожаловать в Тирану
    Великолепная экскурсия в очень приятном формате. Посещением Тираны мы завершали поездку по Албании, и экскурсия Людмилы стала вишенкой на торте:)
    Людмила
    читать дальше

    прекрасный рассказчик, мы посмотрели не только знаковые исторические места, но и современные оригинальные новостройки, прогулялись по уютным паркам. Людмила показала нам культовые ресторанчики и кофейни, от традиционных албанских до настоящих французских, и мы попробовали прекрасные албанские вина, поданные по местным традициям)
    А вечером прекрасно провели время в богемнои квартале Тираны, куда пошли опять же по рекомендациям Людмилы.

