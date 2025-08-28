Трансфер из аэропорта Буэнос-Айреса

Трансфер из аэропортов Буэнос-Айреса, таких как аэропорт им. Министра Пистарини или аэропорт им. Хорхе Ньюбери, на новом внедорожнике В-класса - это идеальный способ начать путешествие. Удобная поездка позволит расслабиться после перелёта и насладиться видами города.
В пути доступны комплементарные услуги, включая воду и Wi-Fi, что делает поездку ещё более комфортной. Забронируйте трансфер и обеспечьте себе приятное начало вашего визита в Буэнос-Айрес
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный внедорожник
- 📶 Бесплатный Wi-Fi
- 💧 Вода в пути
- 🌆 Виды Буэнос-Айреса
- 🛬 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
Лучшее время для трансфера - с октября по март, когда в Буэнос-Айресе тёплая и приятная погода. В эти месяцы город особенно красив, и можно насладиться его атмосферой. С апреля по сентябрь также можно воспользоваться трансфером, но стоит учитывать, что погода может быть прохладнее. В любое время года поездка будет комфортной благодаря удобствам в автомобиле.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Буэнос-Айрес
Описание трансферПоездка с нами из аэропорта до отеля позвонит вам отдохнуть в дороге после перелёта и спокойно насладиться видами Буэнос-Айреса. В качестве комплементарных услуг — вода, Wi-Fi и прочее.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, у выхода из терминала
Завершение: Ваш пункт назначения (отель/ апартаменты)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
28 авг 2025
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
