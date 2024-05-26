O Oxana Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.

Ю Юрий Из чего сделан Буэнос-Айрес Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.

С Сергей Из чего сделан Буэнос-Айрес Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!

I Irina Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины Спасибо Эле за экскурсию! Очень познавательно, интересно, комфортно! 3,5 часа прошли незаметно👍 Эля профессионал своего дела и позитивный, душевный человек! Рекомендую!

G George Из чего сделан Буэнос-Айрес Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.

Е Елена Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер

А Анна Познакомиться с городом Отличная экскурсия. Было интересно.