Индивидуальные экскурсии в Буэнос-Айресе с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Расписание: пн-вс в 12:00
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$150 за человека
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Познакомиться с городом
  2. Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
  3. Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
  4. Из чего сделан Буэнос-Айрес
  5. Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 38 до 550. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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