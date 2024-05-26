1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Расписание: пн-вс в 12:00
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$150 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ЮЮрий26 мая 2024Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна14 мая 2024Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
- ССергей6 мая 2024Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
- IIrina22 апреля 2024Спасибо Эле за экскурсию! Очень познавательно, интересно, комфортно! 3,5 часа прошли незаметно👍 Эля профессионал своего дела и позитивный, душевный человек! Рекомендую!
- GGeorge7 апреля 2024Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
- ААнна15 февраля 2024Отличная экскурсия. Было интересно.
- ИИрина10 февраля 2024Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 38 до 550. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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