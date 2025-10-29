читать дальше

и менталитета аргентинцев. Я увлечена этим городом и этой страной и до сих пор открываю всё новые и новые интересные моменты для себя в этом месте: в Буэнос-Айресе огромное количество великолепных и оригинальных зданий, соборов, театров, много памятников, скульптур и монументов про которые можно рассказывать бесконечно. Я обожаю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами!