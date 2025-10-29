В конце 19 века Буэнос-Айрес переживал архитектурный расцвет, вдохновлённый Парижем. Это была эпоха строительства «нового» города, следы которой мы постараемся отыскать. Вы встретите визитные карточки Буэнос-Айреса. Погрузитесь в мир красивой архитектуры и скульптурных композиций. И узнаете, как в далёкой Аргентине возник кусочек Европы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Паласио Бароло и Конгресс — архитектурные символы города.
- Скрытые жемчужины Буэнос-Айреса, не попадающие в стандартные маршруты.
- Кладбище Реколета — одно из самых красивых кладбищ мира.
- Флоралис Хенерика и другие современные монументы.
- Самый красивый книжный магазин в мире по версии National Geographic.
Вы узнаете:
- Почему в Буэнос-Айресе больше итальянцев, чем испанцев.
- Как Великобритания повлияла на Аргентину, несмотря на то, что та не была её колонией.
- Почему большинство красивых домов города построено во французском стиле.
- Сколько в Буэнос-Айресе памятников, скульптур и монументов.
Организационные детали
- Все локации мы осматриваем снаружи.
- Дополнительно и по желанию оплачивается билет на кладбище Реколета — $15 с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 44 туристов
Я частный гид в Буэнос-Айресе. Провожу авторские экскурсии по столице Аргентины. Буду рада показать вам этот абсолютно потрясающий город. Расскажу увлекательные истории про Буэнос-Айрес и его знаменитостей, про особенности жизни
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Марина
29 окт 2025
Если вы в первый раз в Буэнос Айресе,то эта экскурсия подойдет вам на все 100%.
Отличная прогулка + дальнейший маршрут по городу обеспечены.
Еще у гида есть возможность корректировать маршрут по вашим интересам.
Алёна
23 июл 2025
В Буэнос-Айресе я находилась 3 дня, поэтому хотелось посмотреть все самые значимые места города. Эта экскурсия оказалась очень впечатляющей в плане архитектуры, видеть столько интересных и масштабных зданий в Латинской
Марина
26 апр 2025
Это вторая экскурсия, которую мы брали у Светланы. Очень приятно и душевно погуляли по Буэнос-Айресу. Маршрут подобран грамотно, красивые виды, есть возможность сделать фото и полюбоваться архитектурой. Светлана очень хороший рассказчик. Интересно, доступно, не скучно. Спасибо, буду рекомендовать её своим знакомым!
Е
Елена
28 мар 2025
Экскурсия со Светланой была интересной и информативной. Так же получили рекомендации по дальнейшему знакомству с БА и других городов Аргентины. Обязательно прогуляйтесь по БА со Светланой, будет интересно!!!
