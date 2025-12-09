Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании
Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна
Наш мини-тур начнётся в городке Пуэрто-Игуасу.
Мы уже позаботились о вашем комфорте — после дороги у вас будет время, чтобы отдохнуть в хорошем отеле, понежиться у бассейна или просто расслабиться перед читать дальше
насыщенной программой.
Во второй день вместе с гидом мы отправимся в национальный парк «Игуасу», где величественные водопады окружены густыми джунглями.
Окружённые впечатляющими видами, мы пройдём по лучшим тропам над водопадами, а затем спустимся вниз, чтобы увидеть природные чудеса с разных ракурсов.
В программу включена поездка на экологическом поезде к смотровой площадке Глотка Дьявола, откуда откроется вид на самый высокий водопад!
Описание тура
Организационные детали
Меры предосторожности.
• Участникам необходимо носить удобную обувь с нескользящей подошвой (кроссовки).
• Важно использовать одежду, которая защищает от солнца и влажности, а также взять с собой водонепроницаемую куртку или накидку.
• Рекомендуется нанести солнцезащитный крем, взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и бутылку воды для предотвращения обезвоживания.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения вы сможете отдохнуть, самостоятельно погулять по городу или поплавать в бассейне. Вечером отправимся ужинать в один из лучших ресторанов Пуэрто-Игуасу, где попробуем аргентинскую кухню и знаменитое блюдо асадо из жареного мяса.
2 день
Водопады национального парка «Игуасу»
Рано утром позавтракаем и поедем в национальный парк «Игуасу». Экскурсию начнём с верхней тропы, откуда нам откроется невероятный вид на водопады, в том числе и на Сан-Мартин. Дальше погуляем по нижней тропе, чтобы полюбоваться громадами с нового ракурса, послушать их рёв и сделать снимки.
Пообедаем на территории парка и поедем на экологическом поезде на смотровую площадку Глотка Дьявола. Вы увидите самый большой водопад Игуасу, его длина — около 700 метров!
На этом наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт Пуэрто-Игуасу или в отель.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Сопровождение и услуги гида
Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
Перелёт до Пуэрто-Игуасу и обратно
Обеды и ужины
Дополнительные экскурсии по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
Завершение: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 17 туристов
Я ваш гид по Аргентине! Я живу в этой удивительной стране, исследую её уникальные уголки и готов поделиться с вами своими знаниями и опытом. Я организую туры для любителей природы, читать дальше
культуры и приключений, помогая создать маршрут, который идеально подойдёт именно вам.
Мои путешествия охватывают самые красивые места Аргентины — от водопадов Игуасу и конца света в Ушуае до горных пейзажей Барилоче и винодельческих регионов Мендосы. Я предлагаю как индивидуальные, так и групповые туры, с учётом ваших интересов и предпочтений.
С каждым путешествием я стремлюсь сделать ваш опыт особенным. Работая на русском языке, я обеспечиваю комфортное и понятное общение на всех этапах путешествия. Присоединяйтесь — давайте вместе откроем Аргентину!