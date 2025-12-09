Рано утром позавтракаем и поедем в национальный парк «Игуасу». Экскурсию начнём с верхней тропы, откуда нам откроется невероятный вид на водопады, в том числе и на Сан-Мартин. Дальше погуляем по нижней тропе, чтобы полюбоваться громадами с нового ракурса, послушать их рёв и сделать снимки.

Пообедаем на территории парка и поедем на экологическом поезде на смотровую площадку Глотка Дьявола. Вы увидите самый большой водопад Игуасу, его длина — около 700 метров!

На этом наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт Пуэрто-Игуасу или в отель.