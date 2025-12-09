Мои заказы

Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании

Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна
Наш мини-тур начнётся в городке Пуэрто-Игуасу.

Мы уже позаботились о вашем комфорте — после дороги у вас будет время, чтобы отдохнуть в хорошем отеле, понежиться у бассейна или просто расслабиться перед
насыщенной программой.

Во второй день вместе с гидом мы отправимся в национальный парк «Игуасу», где величественные водопады окружены густыми джунглями.

Окружённые впечатляющими видами, мы пройдём по лучшим тропам над водопадами, а затем спустимся вниз, чтобы увидеть природные чудеса с разных ракурсов.

В программу включена поездка на экологическом поезде к смотровой площадке Глотка Дьявола, откуда откроется вид на самый высокий водопад!

Описание тура

Организационные детали

Меры предосторожности.

• Участникам необходимо носить удобную обувь с нескользящей подошвой (кроссовки).

• Важно использовать одежду, которая защищает от солнца и влажности, а также взять с собой водонепроницаемую куртку или накидку.

• Рекомендуется нанести солнцезащитный крем, взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и бутылку воды для предотвращения обезвоживания.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения вы сможете отдохнуть, самостоятельно погулять по городу или поплавать в бассейне. Вечером отправимся ужинать в один из лучших ресторанов Пуэрто-Игуасу, где попробуем аргентинскую кухню и знаменитое блюдо асадо из жареного мяса.

Встреча и заселение
2 день

Водопады национального парка «Игуасу»

Рано утром позавтракаем и поедем в национальный парк «Игуасу». Экскурсию начнём с верхней тропы, откуда нам откроется невероятный вид на водопады, в том числе и на Сан-Мартин. Дальше погуляем по нижней тропе, чтобы полюбоваться громадами с нового ракурса, послушать их рёв и сделать снимки.

Пообедаем на территории парка и поедем на экологическом поезде на смотровую площадку Глотка Дьявола. Вы увидите самый большой водопад Игуасу, его длина — около 700 метров!

На этом наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт Пуэрто-Игуасу или в отель.

Водопады национального парка «Игуасу»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение и услуги гида
  • Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пуэрто-Игуасу и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
Завершение: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 17 туристов
Я ваш гид по Аргентине! Я живу в этой удивительной стране, исследую её уникальные уголки и готов поделиться с вами своими знаниями и опытом. Я организую туры для любителей природы,
культуры и приключений, помогая создать маршрут, который идеально подойдёт именно вам. Мои путешествия охватывают самые красивые места Аргентины — от водопадов Игуасу и конца света в Ушуае до горных пейзажей Барилоче и винодельческих регионов Мендосы. Я предлагаю как индивидуальные, так и групповые туры, с учётом ваших интересов и предпочтений. С каждым путешествием я стремлюсь сделать ваш опыт особенным. Работая на русском языке, я обеспечиваю комфортное и понятное общение на всех этапах путешествия. Присоединяйтесь — давайте вместе откроем Аргентину!

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

