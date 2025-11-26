Вас закружат ритмы танго и поразят яркостью кварталы Буэнос-Айреса, вы увидите, как на леднике Перито-Морено
Описание тура
Организационные детали
Ноябрь в Аргентине — весна! Но поскольку мы посетим разные уголки страны, погода будет меняться от прохладной (4 градуса ночью и 15 днем) в Патагонии до 30-33 в тропиках на водопадах Игуасу. В Буэнос-Айресе ожидается температура 20-25 градусов.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Буэнос-Айреса и отвезём в отель. Затем — свободное время и отдых.
Прогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоу
Утро начнётся с прогулки по историческому центру города. Здесь вы узнаете о его основании, борьбе Аргентины за независимость от Испании и о волнах иммиграции, которые повлияли на облик страны. Затем мы отправимся в портовый район Ла-Бока, известный своими яркими домами, уличными танцорами танго и стадионом одной из крупнейших футбольных команд города. На обед будет возможность попробовать традиционное аргентинское асадо — барбекю.
Посетим район Реколета, который часто называют «Парижем Латинской Америки». Вы прогуляетесь по его улицам с элегантной архитектурой и знаменитому кладбищу, где покоятся многие выдающиеся деятели Аргентины.
Вечером вас ждёт ужин и танго-шоу в одном из исторических мест.
Перелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечки
Утром мы перелетим в Эль-Калафате — небольшой городок на берегу живописного озера. После заселения в отель и обеда будет время для прогулки. Здесь можно заглянуть в музей ледников и попробовать местные деликатесы, например варенье из калафате — ягоды, напоминающей чернику.
Вечером нас ждёт поездка на традиционное патагонское ранчо, или эстансию. Здесь пройдёт вечер у костра с дегустацией мате — культового напитка гаучо. Вы увидите процесс стрижки овец, а затем попробуете блюдо из патагонского барашка, запечённого на открытом огне. По желанию можно будет совершить короткую прогулку на лошадях.
Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено
Рано утром мы освободим номера и отправимся в национальный парк «Лос-Гласьярес», чтобы полюбоваться ледником Перито-Морено — гигантом высотой до 70 метров, поверхность которого покрыта трещинами и голубыми лагунами.
Вы увидите, как массивные ледяные глыбы с грохотом откалываются и падают в воду. Прогуляемся по тропам, чтобы рассмотреть ледник с разных ракурсов. Затем нас ждёт экскурсия на катере, чтобы подойти к нему ближе. Желающие смогут попробовать мини-треккинг по леднику в кошках.
Вечером мы вернёмся в отель за вещами и продолжим путь в горную деревню Эль-Чальтен.
Конная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каяках
Сегодня нас ждёт конная прогулка по живописным долинам у подножия горы Фиц-Рой. На берегу озера для нас приготовят обед на костре. После этого мы отправимся в лёгкий треккинг, а затем в сплав на каяках по прозрачной горной реке, где можно насладиться тишиной и величием пейзажей. Вечером мы прогуляемся по Чальтену.
Для желающих будут предложены альтернативные варианты: полный треккинг к подножию Фиц-Роя протяжённостью 22 км с набором высоты около 900 метров — маршрут считается одним из самых известных в Патагонии и Южной Америке. Тем, кто не готов к такой нагрузке, можно пройти укороченную часть маршрута до живописного озера с видами на вершину и вернуться обратно. А после обеда можно выбрать конную прогулку или каякинг.
Перелёт в Игуасу
Рано утром мы выедем из отеля в аэропорт и совершим перелёт на самый север Аргентины, в Игуасу. После прибытия и заселения в отель, расположенный среди тропических джунглей, у вас будет время для отдыха у бассейна.
Водопады Игуасу
Мы начнём день с прогулки по аргентинской стороне водопадов Игуасу. Деревянные мостки приведут нас прямо к Глотке Дьявола — месту, где тысячи тонн воды с оглушительным шумом низвергаются вниз.
Затем отправимся на бразильскую сторону, откуда открываются впечатляющие панорамы всего каскада. Для желающих будет возможность прокатиться на лодке под водопадами: это гарантированно мокрое, но по-настоящему яркое приключение.
Перелёт в Хухуй и прогулка по городку Тилькара
Утром перелетим в регион Хухуй — край, где сохранилась культура доколумбовских Анд. После заселения в уютный отель в городке Тилькара нас ждёт прогулка по его улочкам, вымощенным булыжником. Здесь можно заглянуть в лавочки с изделиями из кактусов и разноцветными андинскими текстильными узорами.
Вечером состоится ужин в ресторане, где традиционные блюда региона будут поданы в современной авторской интерпретации шеф-повара.
Солончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламами
Отправимся на Салинас-Грандес — белоснежный солончак на высоте 3300 метров. Когда-то здесь простиралось доисторическое озеро, а сегодня — бескрайняя пустыня ослепительно-белого цвета. Отражение солнца создаёт оптические иллюзии: люди кажутся парящими в воздухе или уменьшаются до размеров игрушек. По пути мы сделаем остановку на горном перевале высотой 4200 метров.
Поедем в Пурмамарку — небольшое андинское селение у подножия знаменитой Горы семи цветов. Её склоны расписаны природой красными, жёлтыми, зелёными и фиолетовыми оттенками, словно гигантской кистью.
Вечером состоится прогулка в сопровождении лам. В окружении живописных холмов мы пройдём по древним пастушьим тропам, повторяя путь, по которому веками ходили жители этих мест.
Пеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревне
Утром мы отправимся к 14-цветной горе Орнокаль. Этот хребет высотой более 4700 метров поражает многообразием красок: в его слоях минералов можно различить оттенки красного, жёлтого, зелёного, белого и фиолетового. Длина пешего маршрута — около 6 км в обе стороны, это малоизвестный путь, знакомый лишь немногим местным жителям, и один из них станет нашим проводником.
После прогулки мы заглянем в маленькую аутентичную деревню, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад. Здесь нас встретит хозяйка дома и угостит традиционным обедом. На обратном пути сделаем остановку на смотровой площадке на высоте 4350 метров, чтобы полюбоваться Орнокалем с другого ракурса.
Вечером мы вернёмся в отель и отдохнём.
Красный каньон - инопланетный пейзаж; перелёт в Буэнос-Айрес
Перед тем как покинуть этот регион, мы побываем в одном из самых необычных мест — Красном каньоне. Это узкое ущелье с причудливыми скальными образованиями, выточенными временем и ветром. Кажется, будто попадаешь на другую планету: отвесные стены переливаются оттенками красного и оранжевого, а среди них возвышаются редкие кактусы, создавая суровый, но завораживающий пейзаж. После прогулки нас ждёт обед в местном ресторане, а затем — переезд в аэропорт.
Вечером перелетим в Буэнос-Айрес.
Отъезд
Наш тур подошёл к концу. Трансфер в аэропорт — самостоятельно. Если вылетаете после обеда, у вас будет время, чтобы еще раз прогуляться по городу и купить сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€4000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 5 обедов
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Внутренние перелёты
- Подбор рейсов, помощь в бронировании и покупке
- Сопровождение координатора, владеющего 3 языками
- Экскурсии и активности по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Буэнос-Айреса и обратно
- Питание вне программы - от €500
- Трансфер в аэропорт
- Туристическая страховка
- Треккинг по леднику Перито Морено в кошках - €400 (4 часа)
- Вертолётная экскурсия над водопадами Игуасу - €120 (20 минут)