Мои заказы

Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка

Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Путешествие для тех, кто не привык выбирать что-то одно и хочет получить максимум эмоций и впечатлений.

Вас закружат ритмы танго и поразят яркостью кварталы Буэнос-Айреса, вы увидите, как на леднике Перито-Морено
читать дальше

глыбы с грохотом рушатся в воду, и посетите загадочную Патагонию.

Возможно, за 12 дней вы даже начнёте сомневаться, а на нашей планете ли мы всё ещё находимся, ведь нас окружат гигантские водопады, белоснежный солончак, красный каньон с отвесными скалами и 14-цветная гора Орнокаль.

Активностей будет много — вы прокатитесь верхом у подножия Фиц-Роя, сплавитесь на каяках по бирюзовой речке и погуляете с ламами.

Приобщиться к культуре тоже успеем: побываем в деревне, где живут потомки инков, отведаем блюд традиционной кухни, понаблюдаем за тем, как стригут овечек, и проведём вечер у костра на патагонском ранчо.

Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка

Описание тура

Организационные детали

Ноябрь в Аргентине — весна! Но поскольку мы посетим разные уголки страны, погода будет меняться от прохладной (4 градуса ночью и 15 днем) в Патагонии до 30-33 в тропиках на водопадах Игуасу. В Буэнос-Айресе ожидается температура 20-25 градусов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Буэнос-Айреса и отвезём в отель. Затем — свободное время и отдых.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Прогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоу

Утро начнётся с прогулки по историческому центру города. Здесь вы узнаете о его основании, борьбе Аргентины за независимость от Испании и о волнах иммиграции, которые повлияли на облик страны. Затем мы отправимся в портовый район Ла-Бока, известный своими яркими домами, уличными танцорами танго и стадионом одной из крупнейших футбольных команд города. На обед будет возможность попробовать традиционное аргентинское асадо — барбекю.

Посетим район Реколета, который часто называют «Парижем Латинской Америки». Вы прогуляетесь по его улицам с элегантной архитектурой и знаменитому кладбищу, где покоятся многие выдающиеся деятели Аргентины.

Вечером вас ждёт ужин и танго-шоу в одном из исторических мест.

Прогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоуПрогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоуПрогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоуПрогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоуПрогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоуПрогулка по Буэнос-Айресу: районы Ла-Бока и Реколета, танго-шоу
3 день

Перелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечки

Утром мы перелетим в Эль-Калафате — небольшой городок на берегу живописного озера. После заселения в отель и обеда будет время для прогулки. Здесь можно заглянуть в музей ледников и попробовать местные деликатесы, например варенье из калафате — ягоды, напоминающей чернику.

Вечером нас ждёт поездка на традиционное патагонское ранчо, или эстансию. Здесь пройдёт вечер у костра с дегустацией мате — культового напитка гаучо. Вы увидите процесс стрижки овец, а затем попробуете блюдо из патагонского барашка, запечённого на открытом огне. По желанию можно будет совершить короткую прогулку на лошадях.

Перелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечкиПерелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечкиПерелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечкиПерелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечкиПерелёт в Эль-Калафате: традиционное ранчо, вечер у костра и милые овечки
4 день

Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено

Рано утром мы освободим номера и отправимся в национальный парк «Лос-Гласьярес», чтобы полюбоваться ледником Перито-Морено — гигантом высотой до 70 метров, поверхность которого покрыта трещинами и голубыми лагунами.

Вы увидите, как массивные ледяные глыбы с грохотом откалываются и падают в воду. Прогуляемся по тропам, чтобы рассмотреть ледник с разных ракурсов. Затем нас ждёт экскурсия на катере, чтобы подойти к нему ближе. Желающие смогут попробовать мини-треккинг по леднику в кошках.

Вечером мы вернёмся в отель за вещами и продолжим путь в горную деревню Эль-Чальтен.

Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-МореноНациональный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-МореноНациональный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-МореноНациональный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-МореноНациональный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено
5 день

Конная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каяках

Сегодня нас ждёт конная прогулка по живописным долинам у подножия горы Фиц-Рой. На берегу озера для нас приготовят обед на костре. После этого мы отправимся в лёгкий треккинг, а затем в сплав на каяках по прозрачной горной реке, где можно насладиться тишиной и величием пейзажей. Вечером мы прогуляемся по Чальтену.

Для желающих будут предложены альтернативные варианты: полный треккинг к подножию Фиц-Роя протяжённостью 22 км с набором высоты около 900 метров — маршрут считается одним из самых известных в Патагонии и Южной Америке. Тем, кто не готов к такой нагрузке, можно пройти укороченную часть маршрута до живописного озера с видами на вершину и вернуться обратно. А после обеда можно выбрать конную прогулку или каякинг.

Конная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каякахКонная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каякахКонная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каякахКонная прогулка у подножия Фиц-Рой, сплав на каяках
6 день

Перелёт в Игуасу

Рано утром мы выедем из отеля в аэропорт и совершим перелёт на самый север Аргентины, в Игуасу. После прибытия и заселения в отель, расположенный среди тропических джунглей, у вас будет время для отдыха у бассейна.

Перелёт в ИгуасуПерелёт в ИгуасуПерелёт в Игуасу
7 день

Водопады Игуасу

Мы начнём день с прогулки по аргентинской стороне водопадов Игуасу. Деревянные мостки приведут нас прямо к Глотке Дьявола — месту, где тысячи тонн воды с оглушительным шумом низвергаются вниз.

Затем отправимся на бразильскую сторону, откуда открываются впечатляющие панорамы всего каскада. Для желающих будет возможность прокатиться на лодке под водопадами: это гарантированно мокрое, но по-настоящему яркое приключение.

Водопады ИгуасуВодопады ИгуасуВодопады ИгуасуВодопады ИгуасуВодопады Игуасу
8 день

Перелёт в Хухуй и прогулка по городку Тилькара

Утром перелетим в регион Хухуй — край, где сохранилась культура доколумбовских Анд. После заселения в уютный отель в городке Тилькара нас ждёт прогулка по его улочкам, вымощенным булыжником. Здесь можно заглянуть в лавочки с изделиями из кактусов и разноцветными андинскими текстильными узорами.

Вечером состоится ужин в ресторане, где традиционные блюда региона будут поданы в современной авторской интерпретации шеф-повара.

Перелёт в Хухуй и прогулка по городку ТилькараПерелёт в Хухуй и прогулка по городку ТилькараПерелёт в Хухуй и прогулка по городку ТилькараПерелёт в Хухуй и прогулка по городку ТилькараПерелёт в Хухуй и прогулка по городку ТилькараПерелёт в Хухуй и прогулка по городку Тилькара
9 день

Солончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламами

Отправимся на Салинас-Грандес — белоснежный солончак на высоте 3300 метров. Когда-то здесь простиралось доисторическое озеро, а сегодня — бескрайняя пустыня ослепительно-белого цвета. Отражение солнца создаёт оптические иллюзии: люди кажутся парящими в воздухе или уменьшаются до размеров игрушек. По пути мы сделаем остановку на горном перевале высотой 4200 метров.

Поедем в Пурмамарку — небольшое андинское селение у подножия знаменитой Горы семи цветов. Её склоны расписаны природой красными, жёлтыми, зелёными и фиолетовыми оттенками, словно гигантской кистью.

Вечером состоится прогулка в сопровождении лам. В окружении живописных холмов мы пройдём по древним пастушьим тропам, повторяя путь, по которому веками ходили жители этих мест.

Солончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламамиСолончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламамиСолончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламамиСолончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламамиСолончак Салинас-Грандес, Гора семи цветов, прогулка с ламами
10 день

Пеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревне

Утром мы отправимся к 14-цветной горе Орнокаль. Этот хребет высотой более 4700 метров поражает многообразием красок: в его слоях минералов можно различить оттенки красного, жёлтого, зелёного, белого и фиолетового. Длина пешего маршрута — около 6 км в обе стороны, это малоизвестный путь, знакомый лишь немногим местным жителям, и один из них станет нашим проводником.

После прогулки мы заглянем в маленькую аутентичную деревню, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад. Здесь нас встретит хозяйка дома и угостит традиционным обедом. На обратном пути сделаем остановку на смотровой площадке на высоте 4350 метров, чтобы полюбоваться Орнокалем с другого ракурса.

Вечером мы вернёмся в отель и отдохнём.

Пеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревнеПеший маршрут к 14-цветной горе Орнокаль и традиционный обед в аутентичной деревне
11 день

Красный каньон - инопланетный пейзаж; перелёт в Буэнос-Айрес

Перед тем как покинуть этот регион, мы побываем в одном из самых необычных мест — Красном каньоне. Это узкое ущелье с причудливыми скальными образованиями, выточенными временем и ветром. Кажется, будто попадаешь на другую планету: отвесные стены переливаются оттенками красного и оранжевого, а среди них возвышаются редкие кактусы, создавая суровый, но завораживающий пейзаж. После прогулки нас ждёт обед в местном ресторане, а затем — переезд в аэропорт.

Вечером перелетим в Буэнос-Айрес.

Красный каньон - инопланетный пейзаж; перелёт в Буэнос-АйресКрасный каньон - инопланетный пейзаж; перелёт в Буэнос-АйресКрасный каньон - инопланетный пейзаж; перелёт в Буэнос-Айрес
12 день

Отъезд

Наш тур подошёл к концу. Трансфер в аэропорт — самостоятельно. Если вылетаете после обеда, у вас будет время, чтобы еще раз прогуляться по городу и купить сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€4000
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 5 обедов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Внутренние перелёты
  • Подбор рейсов, помощь в бронировании и покупке
  • Сопровождение координатора, владеющего 3 языками
  • Экскурсии и активности по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Буэнос-Айреса и обратно
  • Питание вне программы - от €500
  • Трансфер в аэропорт
  • Туристическая страховка
  • Треккинг по леднику Перито Морено в кошках - €400 (4 часа)
  • Вертолётная экскурсия над водопадами Игуасу - €120 (20 минут)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего рейса
Завершение: Буэнос-Айрес, трансфер в аэропорт - самостоятельно, к любому времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Меня зовут Даниил, я являюсь создателем проекта. Работаю турлидером 5 лет и посетил 32 страны, 25 из них — в качестве сопровождающего групп. 4 года я работал ведущим праздников и 2 года
читать дальше

в Беларуси. А по образованию я повар, никогда не оставлю вас голодными. За жизнь я свозил в путешествие более 1000 человек в разные уголки мира — это около 100 автобусных и авторских туров вместе. В моей жизни было много разного опыта, прежде чем я почувствовал готовность создать свой собственный туристический проект, о котором мечтал последние 3 года. Я хочу показать и увидеть вместе как можно больше красивых, чудесных мест нашей планеты. Помочь тем, кто ищет классную компанию со схожими ценностями, близких по духу людей, объединяя их в своих путешествиях. В тур с вами поеду я или другие тур-лидеры из нашей команды

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

Похожие туры из Буэнос-Айреса

В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
На машине
10 дней
3 отзыва
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости
29 дек в 16:00
$4490 за человека
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
На машине
13 дней
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
18 апр в 10:00
$3350 за человека
Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
14 дней
Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
Увидеть магеллановых пингвинов, дойти до лагуны Эсмеральда и подняться к башням Торрес
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени в...
23 фев в 10:00
373 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Буэнос-Айресе
Все туры из Буэнос-Айреса