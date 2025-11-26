Утро начнётся с прогулки по историческому центру города. Здесь вы узнаете о его основании, борьбе Аргентины за независимость от Испании и о волнах иммиграции, которые повлияли на облик страны. Затем мы отправимся в портовый район Ла-Бока, известный своими яркими домами, уличными танцорами танго и стадионом одной из крупнейших футбольных команд города. На обед будет возможность попробовать традиционное аргентинское асадо — барбекю.

Посетим район Реколета, который часто называют «Парижем Латинской Америки». Вы прогуляетесь по его улицам с элегантной архитектурой и знаменитому кладбищу, где покоятся многие выдающиеся деятели Аргентины.

Вечером вас ждёт ужин и танго-шоу в одном из исторических мест.