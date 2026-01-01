По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля
Осмотреть ледник с воды, понаблюдать за пингвинами и фламинго и прокатиться на поезде до края мира
Начало: Центр Буэнос-Айреса, 14:00 (возможно другое время ...
3 мар в 14:00
$3490 за человека
Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
Увидеть магеллановых пингвинов, дойти до лагуны Эсмеральда и подняться к башням Торрес
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени в...
23 фев в 10:00
373 000 ₽ за человека
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
18 апр в 10:00
7 ноя в 08:00
$3350 за человека
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
25 мар в 10:00
€4000 за человека
